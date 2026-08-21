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Dave Bautista será Kratos en la esperada serie de live-action de ‘God of War’

El actor sustituirá a Ryan Hurst en la adaptación de Amazon Prime Video, tras lesionarse de gravedad

Dave Bautista asume el papel de Kratos en la adaptación de God of War.
Dave Bautista asume el papel de Kratos en la adaptación de God of War.
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Dave Bautista asumirá el papel de Kratos en la adaptación televisiva de God of War que prepara Amazon Prime Video. La incorporación de Bautista fue confirmada después de que trascendiera que el actor estaba en conversaciones para asumir el papel.

El actor encabezará la producción basada en la popular franquicia de videojuegos, en una decisión que llega después de que Ryan Hurst, quien había sido anunciado en enero de 2026 para interpretar al personaje, dejara el proyecto debido a una lesión.

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Hurst sufrió un desgarro de bíceps durante la producción que requirió una cirugía. La lesión habría provocado un retraso en el reinicio del rodaje hasta 2027, por lo que Amazon y Sony optaron posteriormente por sustituirlo.

Con Dave Bautista ya confirmado, la producción tiene previsto retomar el rodaje en las próximas semanas. Las escenas que Hurst había filmado tendrán que volver a grabarse.

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Ryan Hurst había sido confirmado como Kratos en enero de 2026. (Instagram)
Ryan Hurst había sido confirmado como Kratos en enero de 2026. (Instagram)

La serie recibió por parte de Prime Video un encargo de dos temporadas, que serán filmadas de manera consecutiva. La producción comenzó originalmente en Vancouver en febrero de 2026.

Bautista, conocido también por su trayectoria como luchador profesional, ha desarrollado en los últimos años una carrera cinematográfica con participaciones en producciones como Guardians of the Galaxy, Dune y Blade Runner 2049.

De acuerdo con la descripción oficial del personaje, Kratos es “espartano de nacimiento y dios por naturaleza”. Criado en una cultura marcada por la guerra, ascendió hasta comandar ejércitos al servicio de su patria, hasta que realizó un pacto decisivo con Ares, el dios griego de la guerra.

A cambio de la victoria en el campo de batalla, Kratos perdió su alma, un hecho que marcó el inicio de una trayectoria atravesada por la violencia, la culpa y la búsqueda de redención.

La serie de Amazon Prime Video se centrará en la narrativa de los dos videojuegos más recientes de la franquicia, en los que Kratos debe criar a su hijo Atreus, de diez años, tras la muerte de su esposa Faye.

La serie seguirá la narrativa de los últimos dos videojuegos de "God of War". (Captura de video)
La serie seguirá la narrativa de los últimos dos videojuegos de "God of War". (Captura de video)

Según la sinopsis oficial, padre e hijo emprenden un viaje para esparcir las cenizas de Faye, una travesía que se convierte en un proceso de aprendizaje mutuo. Mientras Kratos intenta enseñar a Atreus a ser un mejor dios, el niño busca que su padre aprenda a ser un mejor ser humano.

Callum Vinson continuará vinculado al proyecto para interpretar a Atreus. El reparto también incluye a Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Mandy Patinkin como Odin y Alastair Duncan como Mimir. Danny Woodburn y Jeff Gulka interpretarán a los hermanos Brok y Sindri, mientras que Ed Skrein dará vida a Baldur.

Cabe destacar que la adaptación de God of War ha tenido un desarrollo prolongado. Amazon Prime Video dio luz verde a la serie en diciembre de 2022, pero el proyecto atravesó cambios significativos en su equipo creativo.

En octubre de 2024, el showrunner original, Rafe Judkins, abandonó la producción junto con otros creadores iniciales, tras una decisión de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios de reorientar creativamente la serie.

El live-action de God of War ha tenido varios retrasos significativos. (Captra de video)
El live-action de God of War ha tenido varios retrasos significativos. (Captra de video)

Poco después, Ronald D. Moore, reconocido por su trabajo en Battlestar Galactica y Outlander, se incorporó como nuevo showrunner, guionista y productor ejecutivo a través de su compañía Tall Ship Productions. Asimismo, se sabe que Frederick E.O. Toye dirigirá los dos primeros episodios.

La adaptación será producida conjuntamente por Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, en asociación con PlayStation Productions y Tall Ship Productions.

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