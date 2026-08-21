El plan secreto que convenció a Max Verstappen: la operación silenciosa de Red Bull para sellar su continuidad hasta 2030

Laurent Mekies cumplió un rol clave para convencer a Max Verstappen de renovar con Red Bull (@F1)

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Un operativo sigiloso, múltiples reuniones fuera de los reflectores y una presentación privada preparada especialmente para él: así fue el plan secreto con el que Red Bull convenció a Max Verstappen de renovar su contrato hasta 2030. La escudería austríaca desplegó una estrategia cuidadosamente diseñada para disipar las dudas de su piloto estrella, quien durante meses mantuvo abierta la puerta a una posible salida. La extensión del vínculo se concretó en medio de un contexto de incertidumbre y presión interna, donde la confianza y la visión de futuro resultaron decisivas.

“Esa operación “secreta” surtió efecto, ya que Red Bull y el equipo de Verstappen lo habían coordinado todo a la perfección. Gracias a ello, la escudería pudo anunciar por sí misma el jueves por la mañana la noticia de la renovación del contrato del piloto de Limburgo (hasta el 2030) con una serie de videos muy bien logrados", sentenció el diario De Telegraaf.

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El acuerdo se anunció en la previa al Gran Premio de los Países Bajos, cuando Max Verstappen combinó una sesión de simulador en la fábrica de Red Bull en Milton Keynes con la firma de su nuevo contrato.

La situación de Verstappen había generado inquietud entre los directivos de la escudería. Pese a que el piloto neerlandés mantenía vínculo hasta 2028, su contrato original incluía cláusulas de rendimiento que abrían la puerta a una posible salida anticipada. Estas condiciones, establecidas tras obtener su primer título mundial en 2021, respondían a la falta de certezas sobre el futuro del equipo, especialmente en torno a una posible alianza con Porsche y el rol de figuras clave como Adrian Newey y Helmut Marko, ambos ya fuera de la estructura.

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Max Verstappen extendió su contrato con Red Bull hasta 2030 (Foto AP/Darko Bandic)

De acuerdo con lo publicado por De Telegraaf, Oliver Mintzlaff (director deportivo de Red Bull), junto con los accionistas Mark Mateschitz y Chalerm Yoovidhya, comenzaron a buscar claridad respecto a las intenciones de su piloto estrella. El rendimiento por debajo de las expectativas en la actual temporada, con Verstappen en sexto lugar del campeonato durante la pausa de verano, intensificó las dudas en torno a su continuidad.

Las primeras conversaciones entre ambas partes se iniciaron en un clima familiar y distendido. Raymond Vermeulen, representante de Verstappen, relató que tanto los directivos como el entorno del piloto priorizaron un diálogo abierto y sin presiones. Uno de los encuentros clave ocurrió a comienzos de junio en Salzburgo, donde ambas partes evaluaron el presente y futuro del proyecto.

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El protagonismo de Laurent Mekies, flamante director de equipo, resultó determinante en la estrategia de Red Bull. Tras la salida de Christian Horner, la cúpula austríaca depositó su confianza en Mekies para reestructurar la escudería y consolidar un lazo sólido con Verstappen. El ingeniero francés preparó una presentación exclusiva en PowerPoint para el piloto, su padre Jos y Vermeulen, ilustrando en detalle los planes de desarrollo del auto, el proyecto de motores y la visión sobre los puestos clave del organigrama.

Durante la visita a Milton Keynes en mayo, Verstappen y su equipo también recorrieron el nuevo túnel de viento que Red Bull pondrá en marcha el próximo año, un avance tecnológico que el piloto valoró positivamente. Según dicho medio, estos gestos evidenciaron la intención de la escudería de asegurarle tanto competitividad como un entorno estable, factores centrales para disipar cualquier duda sobre su permanencia.

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La estrategia de la cúpula de Red Bull se centró en mantener una comunicación directa y sin intermediarios con el entorno de Verstappen. La relación directa entre el piloto y los máximos responsables de la compañía —Mintzlaff, Mateschitz y Yoovidhya— permitió agilizar el proceso y consolidar la confianza necesaria para avanzar hacia la extensión contractual.

Max Verstappen expresó satisfacción por la transparencia y el tiempo dedicado a las negociaciones. “Fueron conversaciones abiertas con Laurent, Oliver y los accionistas. Nos conocemos bien, nos tomamos el tiempo necesario y no sentimos apuro”, afirmó el piloto. En el mismo sentido, subrayó que pese a las salidas de figuras históricas, el equipo trabaja activamente para incorporar nuevo talento y recuperar protagonismo en la Fórmula 1.

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La promesa personal de Verstappen a Dietrich Mateschitz, fundador de Red Bull, también jugó un papel central en su decisión. El neerlandés recordó ante la prensa que su objetivo es completar toda su carrera en la máxima categoría junto a la escudería austríaca, un anhelo compartido por la dirigencia y por la afición.

La operación para retener al cuatro veces campeón del mundo se gestó en silencio y se ejecutó con precisión. En la previa al Gran Premio de Zandvoort, Verstappen firmó la extensión de su contrato, sellando el compromiso hasta 2030 y despejando cualquier especulación sobre su futuro inmediato. “Siempre quise terminar mi carrera en Red Bull”, expresó el piloto tras el anuncio oficial.

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Las expectativas de la escudería están puestas en que esta renovación impulse un nuevo ciclo de éxitos deportivos. Mekies destacó que “tener a Max con nosotros y retener al mejor piloto de la parrilla es una noticia fantástica para todos en Red Bull y para la Fórmula 1”. La continuidad de Verstappen representa, además, un activo estratégico en el contexto de los cambios reglamentarios previstos para las próximas temporadas.