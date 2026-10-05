Más de 300 haitianos fueron deportados desde República Dominicana por puntos fronterizos

Guardias vigilan a haitianos que fueron detenidos en redadas de autoridades migratorias, durante su traslado al centro de recepción de migrantes en Haina (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

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La Dirección General de Migración (DGM) deportó a 302 ciudadanos haitianos por el paso fronterizo de Dajabón el domingo 4 de octubre, según informó la institución.

El procedimiento formó parte de los operativos que las autoridades dominicanas mantienen en distintas zonas del país para localizar a extranjeros que, de acuerdo con su evaluación, se encuentran en condición migratoria irregular.

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La información difundida por la DGM indica que las personas deportadas fueron trasladadas hasta el punto de control fronterizo luego de pasar por los procesos de identificación, registro y depuración establecidos por las autoridades migratorias. El organismo no difundió identidades ni precisó los lugares donde fueron detenidos los 302 ciudadanos haitianos.

La Dirección General de Migración deportó a 302 ciudadanos haitianos a través del paso fronterizo de Dajabón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de mil detenciones y deportaciones en todo el país

La deportación por Dajabón, provincia ubicada en la frontera entre República Dominicana y Haití, se produjo después de una jornada de operativos en varias zonas del territorio dominicano.

La DGM señaló que sus unidades mantienen presencia en provincias fronterizas y en otros puntos donde identifican una mayor concentración de población extranjera en situación migratoria irregular.

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El reporte oficial correspondiente consignó la detención de 1,171 extranjeros durante los controles realizados a nivel nacional. De ese grupo, la institución indicó que 1,139 personas fueron deportadas por distintos puestos de control habilitados en la frontera.

La diferencia entre la cantidad de detenidos y deportados muestra que no todas las personas interceptadas fueron trasladadas fuera del país en la misma jornada. Sin embargo, el comunicado de Migración no detalló las razones de esa diferencia ni informó cuántos detenidos permanecían bajo proceso administrativo.

La Dirección General de Migración explicó que estos operativos incluyen tareas de inteligencia, patrullajes y verificación de documentos. Según la institución, las acciones se desarrollan con apoyo de organismos de seguridad y defensa del Estado.

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Las autoridades dominicanas detuvieron a 1.171 extranjeros y expulsaron a 1.139 durante los controles a nivel nacional. (Foto cortesía Dirección General de Migración)

Las autoridades atribuyen los operativos a la Ley de Migración

La DGM sostuvo que el despliegue responde a la aplicación de la Ley General de Migración 285-04, que regula el ingreso, la permanencia y la salida de extranjeros del territorio dominicano. La entidad afirmó que sus agentes siguen los procedimientos previstos para identificar y procesar a quienes no acrediten una condición migratoria regular.

El organismo no precisó si entre los deportados había personas que hubieran solicitado algún tipo de permiso de residencia, regularización o protección. Tampoco ofreció información sobre eventuales revisiones médicas, la presencia de menores de edad o la composición de los grupos entregados en la frontera.

La migración haitiana hacia República Dominicana ocupa un lugar frecuente en la agenda pública del país, en especial por la extensión de la frontera terrestre y por los desplazamientos de personas que buscan oportunidades laborales, reunirse con familiares o resolver trámites migratorios. Las autoridades dominicanas han reforzado sus controles en distintos períodos y presentan las deportaciones como parte de sus políticas de vigilancia migratoria.

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En este caso, la información oficial se concentró en los procedimientos aplicados por la DGM y en las cifras de detenciones y deportaciones.

La DGM indicó que mantendrá sus unidades desplegadas en el territorio nacional y en los puntos de control de la frontera. El organismo no anunció cambios en el operativo ni informó si prevé publicar nuevos reportes sobre detenciones y deportaciones durante los próximos días.