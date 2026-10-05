Fernando Marull: “Que el dólar baje en Brasil descomprime un poco el mercado cambiario argentino”

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El economista Fernando Marull analizó en Infobae en Vivo el resultado de las elecciones en Brasil, donde se impuso el candidato Flávio Bolsonaro, y sostuvo que la baja del dólar en el país vecino tiene un efecto favorable sobre la Argentina, porque reduce una de las fuentes de presión que pueden trasladarse al mercado local.

“El dólar está bajando casi 4% en Brasil. Eso descomprime un poco el mercado cambiario argentino”, explicó Marull.

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Según el especialista, el vínculo entre ambas monedas es relevante por el peso que tiene Brasil en el comercio exterior argentino. “Si el real devalúa 5%, eso presiona un 1 o 2% al dólar en Argentina”, señaló. En cambio, ante la apreciación del real que se registra tras las elecciones, “el dólar está bajando, y beneficia un poco a Argentina, le quita presión”. Marull destacó que “el Banco Central está muy atento” a lo que sucede con el tipo de cambio brasileño.

La magnitud de la reacción financiera brasileña se explica, según Marull, por la sorpresa que generó el resultado electoral. Antes de los comicios, el mercado esperaba una primera vuelta más pareja, con una ventaja de Lula Da Silva y una eventual definición ajustada en el balotaje. Finalmente, Bolsonaro terminó primero y por una diferencia de casi dos puntos porcentuales, un resultado que contradijo buena parte de las encuestas.

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Según Marull, antes de los comicios, el mercado esperaba una primera vuelta más pareja, con una ventaja de Lula Da Silva y una eventual definición ajustada en el balotaje

“El mercado pensaba que Lula ganaba un poco más en línea con las encuestas, por 2 puntos, y posiblemente después lo daba vuelta Bolsonaro en un balotaje. Por eso llegó muy cauto”, dijo Marull. La sorpresa electoral se reflejó rápidamente en los activos brasileños, que subieron 12%.

Para Marull, detrás de esa reacción existe una lógica habitual de los mercados: “El mercado define un poco las políticas económicas y asocia un presidente con algún tipo de política económica. Más pro mercado, más anti mercado”.

“Cuanto más promercado, más les gusta a los mercados. Entonces, los activos valen más y el dólar vale menos. En cambio, cuanto más anti mercado, los activos valen menos y el dólar vale más”, explicó.

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El impacto sobre la economía real

Más allá del movimiento financiero, Marull también puso el foco en la relación económica entre ambos países. “Argentina y Brasil son socios, y si los dos presidentes no se llevan bien, claramente el negocio anda un poquito más trabado”, planteó en relación a la tensa relación entre Lula y el presidente Javier Milei, más cercano ideológicamente a Bolsonaro.

En ese sentido, consideró que un eventual mayor alineamiento entre ambos gobiernos podría darle dinamismo a la relación bilateral.

El economista también remarcó la enorme diferencia de escala entre ambos países. “Brasil es tres veces Argentina. Nosotros éramos hace 25 años parecidos a Brasil”, afirmó, y sostuvo que el país vecino se convirtió en una potencia regional con una fuerte capacidad para atraer capitales. “De América del Sur, es el país que más atrae inversiones financieras, inversión extranjera directa”.

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En esa comparación, Marull destacó que Brasil recibe alrededor de USD 80.000 millones de inversión extranjera directa, mientras que la Argentina se encuentra muy por debajo de ese nivel.

A su entender, la diferencia responde en buena medida a que Brasil logró resolver antes algunos de los desequilibrios macroeconómicos que todavía condicionan a la Argentina. “El orden macroeconómico ya lo resolvieron hace 25 años”, sostuvo, al recordar que el país también atravesó períodos de hiperinflación antes de estabilizar su economía.

Marull destacó que Brasil recibe alrededor de USD 80.000 millones de inversión extranjera directa

“En algún momento mejoraron y nosotros quedamos acá estancadísimos, lamentablemente”, agregó.

Al analizar los motivos detrás de la derrota de Lula, Marull señaló que “Brasil no atraviesa el boom de hace 20 años”. A su entender, esto responde también a que el país alcanzó un mayor nivel de desarrollo: “Una vez que vos te triplicás, ya sos más maduro, crecés mucho menos”.

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Finalmente, destacó el proceso de expansión que atravesó Brasil durante los primeros años de la década de 2000, impulsado por el boom de las commodities, la baja de la inflación y la acumulación de reservas. “Esos primeros años de la década de 2003-2010 fueron muy importantes, pero no se puede vivir del pasado”, concluyó.

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