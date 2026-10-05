Economía

Las principales acciones brasileñas se disparan hasta 15% después del triunfo de Flávio Bolsonaro

Los títulos bancarios encabezan el salto de las cotizaciones. El índice Bovespa de San Pablo trepa 8% y el real brasileño se aprecia 1,4% respecto del dólar

Las acciones brasileñas capitalizan un eventual giro político en el país.
Las acciones brasileñas capitalizan un eventual giro político en el país.
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Los mercados brasileños repuntan este lunes después de que el senador Flávio Bolsonaro superara las previsiones de las encuestas privadas y se situara en cabeza en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del país celebrada el domingo.

Bolsonaro y su principal rival, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, encabezaron la lista de 12 candidatos como los dos favoritos de las elecciones, tras una campaña que giró en torno al aumento del costo de vida, la corrupción y el fantasma de la delincuencia y la inseguridad.

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A las 10:30 horas, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo sube 8%, por encima de los 208.000 puntos. En Wall Street, las acciones brasileñas más representativas son negociadas amplias con subas en el pre-market: Petrobras (+10,3%), Vale (+6,4%), Nu Holding (+12,2%), Bradesco (+15,2%) y Banco Itaú (+14,4%).

Los activos brasileños se dispararon mientras los inversores se apresuraban a descontar un cambio de gobierno

Flávio Bolsonaro —hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022— obtuvo el 47% de los votos emitidos, superando las previsiones de las encuestas, y se enfrentará ahora a Lula, que recibió alrededor del 45% de los votos, en una segunda vuelta que se celebrará a finales de este mes.

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Las encuestas esperaban que Lula liderara la primera vuelta y que Flávio Bolsonaro quedara en segundo lugar. Analistas dijeron a Reuters que esperan que los mercados brasileños reaccionen positivamente tras el resultado, y pronostican subidas bursátiles y un fortalecimiento de la moneda del país.

El mercado quiere cambios, quiere reformas, no quiere un déficit público elevado; con el actual Gobierno, todo esto continuará”, dijo a Reuters Pedro Galdi, analista de inversiones de la plataforma AGF Investments, y añadió que preveía que el mercado brasileño repuntará, que las acciones subirán y que el real brasileño se fortalecerá frente al dólar.

Bolsonaro, considerado por los inversionistas más favorable al mercado que Lula, obtuvo el 47% de los votos, frente al 45% del mandatario

Este lunes, el real brasileño se apreciaba 1,4% respecto del dólar estadounidense, que se pagaba a 5,14 reales (baja de siete centavos en el mercado de cambios del país vecino).

Hace cuatro años, la moneda brasileña se apreció más de un 4% frente al dólar y el índice bursátil de referencia Bovespa se disparó un 5,5% al día siguiente de que el expresidente Jair Bolsonaro obtuviera unos resultados mejores de lo esperado frente a Lula en la primera vuelta de las elecciones.

Podría producirse una evolución similar el lunes, según Ivo Chermont, economista jefe de Quantitas.

“Los inversionistas se despertarán el lunes con un repunte muy potente en todas las clases de activos”, dijo Chermont. “Probablemente estemos hablando de una caída del dólar de entre el 2% y el 4%, de una subida de las acciones de quizás entre el 4% y el 6%, y de un endurecimiento significativo tanto de las tasas de interés nominales como de las reales”, añadió.

Los inversores consideran que Bolsonaro tiene más probabilidades de impulsar un ajuste fiscal clave para que Brasil pueda reducir las altas tasas de interés

El buen resultado obtenido el domingo por Flávio Bolsonaro reavivará la confianza en los mercados brasileños a corto plazo, según Bryan Harris, socio director de la consultora de inteligencia política y empresarial Sabio.

“El mercado esperará señales claras por parte de Bolsonaro de que se toma en serio la resolución de los problemas del país”, señaló Harris, aunque añadió que el senador ha demostrado poca aptitud para la formulación de políticas económicas.

“Es una sorpresa bienvenida”, señaló a Bloomberg Antonina Tarassiouk, directora de análisis económico internacional de Reams Asset Management, que gestiona US$34.000 millones. “Había una asimetría en el resultado: o continuaba el statu quo con Lula o se daba un desenlace favorable al mercado con Bolsonaro, centrado en la consolidación fiscal. Esto da luz verde a los inversionistas para ampliar sus posiciones largas”, acotó.

El ajuste fiscal, en el centro del debate

Los inversores consideran que Bolsonaro tiene más probabilidades de impulsar un ajuste fiscal que, según los mercados, es clave para que Brasil pueda reducir las tasas de interés que asfixian a empresas y familias. Lula, por su parte, evitó en gran medida comprometerse con recortes del gasto, y el aumento de los programas de ayuda social y algunos subsidios en las últimas semanas de la campaña reforzó las dudas de los inversionistas sobre su disposición a contener los déficits.

Los resultados del domingo sorprendieron a los mercados en dos frentes: la ventaja de Bolsonaro y el sólido desempeño de los candidatos de derecha en las elecciones para gobernadores estatales, la Cámara de Diputados y el Senado, según Guilherme Abbud, de Persevera Asset Management.

Durante septiembre el índice Bovespa ganó 5% ante la mejora de las perspectivas para Bolsonaro mientras Lula lidiaba con sus propios escándalos y una economía en desaceleración

La irrupción de Bolsonaro como principal rival de Lula a fines de 2025 —elegido por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro— inicialmente decepcionó a los inversores. El flujo constante de noticias sobre su relación con el desacreditado banquero Daniel Vorcaro, figura central del mayor fraude bancario de la historia de Brasil, deterioró aún más la percepción de los mercados sobre su candidatura.

Sin embargo, durante el último mes, la mejora de las perspectivas para Bolsonaro mientras Lula lidiaba con sus propios escándalos y una economía en desaceleración ayudó a impulsar los activos brasileños. El índice de referencia Bovespa subió un 5% en dólares en septiembre, situándose entre los mercados bursátiles con mejor desempeño del mundo durante ese período.

El antecedente de 2022

Jair Bolsonaro terminó perdiendo frente a Lula en la segunda vuelta y posteriormente fue condenado por intentar dar un golpe de Estado para anular el resultado electoral.

En los días previos a la votación del domingo, los aliados de Lula advirtieron de que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, podría negarse a reconocer una victoria de Lula, citando el bloqueo de una iniciativa para enviar observadores electorales estadounidenses a Brasil.

Trump no respaldó formalmente a ningún candidato antes de las elecciones, pero anteriormente había recibido a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca y lo había elogiado públicamente.

Otros habían advertido de la injerencia exterior: según informó Reuters la semana pasada, los servicios de inteligencia brasileños informaron a responsables franceses y alemanes de una supuesta injerencia de EEUU y Rusia antes de las elecciones, acusaciones que Washington ha rechazado.

Los escándalos que han perseguido a los principales candidatos durante la primera vuelta de la campaña seguramente los acompañarán en la segunda, ya que los votantes expresan su indignación ante la corrupción.

La polémica en torno al ya desaparecido Banco Master salpicó a gran parte de la clase política brasileña después de que Daniel Vorcaro, que dirigía el banco, fuera detenido este año y acusado de una trama de fraude de miles de millones de dólares.

La investigación ha analizado los vínculos del banquero con figuras que van desde el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes hasta Flávio Bolsonaro, quien está siendo investigado por la policía federal por blanqueo de capitales relacionado con el caso. Ambos han desmentido las acusaciones en su contra.

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