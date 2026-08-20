La contundente postura del Inter ante el interés del Barcelona por Lautaro Martínez

Inter cerró las puertas a una posible salida de Lautaro Martínez (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

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Barcelona trabaja de forma exhaustiva para reforzar su ataque con la incorporación de un delantero antes del final del mercado de pases. Ante la complejidad de las negociaciones por Julián Álvarez con el Atlético de Madrid y el inminente debut oficial en la flamante temporada, el cuadro culé mostró interés en Lautaro Martínez. Más allá de que no se hizo ninguna oferta formal, el Inter de Milán fue contundente con su postura: el Toro argentino es intransferible.

Medios españoles hicieron hincapié en que Lautaro se convirtió en una de las alternativas más importantes para el elenco catalán. Incluso, según Marca, Barcelona inició “conversaciones con el entorno del jugador para conocer la disponibilidad”. Sin embargo, la postura del cuadro Nnerazzurri respecto al capitán y líder del vestuario es terminante, informó el periodista Gianluca Di Marzio.

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La Gazzetta dello Sport, prestigioso portal italiano, aseguró que “los rumores no tienen sentido” y que “poco importa que el nombre del capitán nerazzurro haya sido vinculado recientemente con el Barcelona”. Pese a que dejaron entrever que el interés del Barcelona es cierto, la posición del Inter y de Martínez fue siempre la misma: “Nunca consideraron separarse de su capitán, delantero e ícono. Las puertas están cerradas con doble llave, tanto por voluntad del club como por la del propio Lautaro, que tiene un objetivo claro y preciso en mente”.

El argentino llega a ese escenario después de una temporada en la que disputó 41 partidos oficiales, marcó 22 goles y dio seis asistencias con el equipo dirigido por Cristian Chivu, que se consagró campeón de la Serie A. También tuvo peso en la Copa del Mundo 2026 con la selección argentina: convirtió tres tantos, incluido uno ante Inglaterra, y sumó una asistencia frente a Egipto. Lautaro Martínez podría integrar la convocatoria del Inter en el debut del campeonato italiano contra Monza el próximo sábado.

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Barcelona mostró su interés en Julián Álvarez y Lautaro Martínez, pero no logró destrabar la situación de los futbolistas (REUTERS/Amanda Perobelli)

La urgencia de Barcelona en ataque se explica por dos frentes. El primero es la salida de Robert Lewandowski a la MLS para jugar en Chicago Fire, a lo que se sumó la venta de Ferrán Torres por una cifra cercana a 50 millones de euros. El segundo es la falta de avances con el atacante del Atlético de Madrid.

Deco, director deportivo, sintetizó esa necesidad con una frase que expone el momento del club: “Sustituirlo será muy difícil, porque marcó una época con nosotros. Tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento”. Las opciones que se barajan ante la compleja situación son Georges Mikautadze y Ayoze Pérez, ambos del Villarreal.

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La prioridad de Barcelona, no obstante, continúa centrada en Julián Álvarez, pero la negociación con Atlético de Madrid se empantanó. El delantero regresó a los entrenamientos tras sus vacaciones posteriores al Mundial 2026 en medio del momento más delicado desde su llegada al club.

Julián Álvarez, el gran anhelo del Barcelona (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La tensión quedó expuesta tras el debut del Atlético en La Liga de España, con victoria 2-0 sobre Málaga CF. Consultado por los cánticos hostiles de parte de la hinchada hacia el argentino, el entrenador Diego Simeone respondió: “Muy respetuoso con nuestra gente”.

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Álvarez ni siquiera integró la convocatoria de ese primer partido. Días antes, Simeone había explicado que volvió más tarde que el resto de sus compañeros por haber disputado la final del Mundial con Argentina y que su preparación física todavía no era la adecuada. La negativa del Atlético fue absoluta. El CEO del club Miguel Ángel Gil Marín rechazó ambas posibilidades y fijó una posición todavía más dura: “No aceptaríamos ni 200 millones de euros”, afirmó al canal oficial de la institución.

Según ESPN, Simeone y Álvarez mantuvieron una reunión cara a cara hace algunas semanas. En ese encuentro, el técnico le transmitió que, mientras siga en el plantel, será considerado una pieza central, aunque las decisiones sobre una eventual transferencia dependen de los dirigentes. Al cierre de una rueda de prensa, cuando le preguntaron si Álvarez y otros futbolistas que regresaron del Mundial estarían disponibles para el partido ante Villarreal, Simeone volvió a evitar una definición: “No lo sé”.

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