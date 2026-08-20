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La autopsia al nene de 6 años hallado muerto en Santa Fe reveló que murió por asfixia: su madre sigue detenida

Izán Aguirre fue encontrado sin vida en su casa de San Justo. Los investigadores aguardan estudios complementarios para establecer la mecánica de su muerte. Su madre, de 28 años, recibe asistencia psicológica y psiquiátrica

Santa Fe niño muere
El nene de seis años fue hallado sin vida en su casa en la localidad de San Justo
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La investigación por la muerte de Izán Aguirre, el nene de seis años que fue hallado sin vida en su casa en la localidad santafesina de San Justo, sumó en las últimas horas un dato clave: la autopsia determinó que murió por asfixia, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

Como se trata de los resultados preliminares todavía no se pudo establecer la mecánica de la asfixia. Según explicaron las mismas fuentes, se aguardan una serie de estudios complementarios, entre ellos bioquímicos y anatomopatológicos.

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Mientras avanza la investigación, la madre de Izán, de 28 años, permanece detenida y fue trasladada a la ciudad de Santa Fe para recibir asistencia psicológica y psiquiátrica. Una vez que los profesionales determinen que está en condiciones, se llevará adelante la audiencia imputativa.

En paralelo, este jueves por la mañana, el fiscal regional Jorge Nessier y la fiscal de San Justo, Daniela Montegrosso, brindaron una conferencia de prensa para informar las últimas novedades del expediente. Nessier indicó que designó a la fiscal María Laura Urquiza, de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de Santa Fe, para que realice tareas investigativas y colabore con Montegrosso.

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El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Sylvestre Begnis, entre Pedro Millan y la cortada 27
El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Sylvestre Begnis, entre Pedro Millan y la cortada 27

El caso comenzó el miércoles por la tarde, alrededor de las 14, a partir de un llamado al 911. Efectivos de la Comisaría Segunda de San Justo se dirigieron a una vivienda ubicada en calle Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27.

Al ingresar, encontraron a una mujer de 28 años con un nene en sus brazos. Minutos más tarde, personal médico del Sistema de Atención Médica para la Comunidad (SAMCo) constató que el niño no presentaba signos vitales.

La mujer fue detenida y en la vivienda trabajaron agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Justo y de la División Criminalística, que preservaron la escena. Los fiscales señalaron que se secuestraron elementos tecnológicos y que aguardan los resultados de las pericias.

En un principio, el expediente fue caratulado como una “averiguación de causales de muerte”. Sin embargo, el testimonio del abuelo paterno del niño, quien alertó a las autoridades y sostuvo que la mujer había matado a su nieto, hizo que la investigación comenzara a ser abordada como un presunto hecho de violencia infantil.

El abuelo paterno de Izán reconstruyó el momento en el que llegó a la vivienda y dijo que su nuera “estaba poseída” (Video/La Radio de Molinas)

En diálogo con el medio local La Radio de Molinas, el abuelo paterno de Izán reconstruyó el momento en el que llegó a la vivienda. Según contó, su nuera y su nieto iban a ir a almorzar a su casa. Como nunca llegaron, intentó comunicarse con ellos y, ante la falta de respuesta, decidió acercarse hasta el domicilio. Cuando abrió la puerta, encontró a la mujer con el niño en brazos.

Desde la Fiscalía de San Justo, en tanto, señalaron que la detenida no registra denuncias ni antecedentes. En ese sentido, Juan Aguirre afirmó: “Nosotros nunca vimos ningún maltrato por parte de ella”.

El abuelo sostuvo que la mujer “estaba poseída” y que “no era ella”. Además, relató que, cuando le preguntó qué había hecho, la joven le respondió que su hijo le hablaba con “voz de dominio”.

Juan Aguirre aseguró que la familia no había advertido previamente ningún indicio que hiciera prever un episodio de esta magnitud. “Las horas previas fueron normales. Y si hubiésemos visto algo, no lo hubiésemos permitido”, sostuvo y desmintió versiones que aseguraban que la mujer consumía drogas. “A ella la queríamos como nuestra hija”, concluyó.

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