“KPop Demon Hunters”: los Saja Boys se preparan para su primer show en vivo

El video forma parte de una campaña promocional de McDonald's con las voces de los Saja Boys (Créditos: McDonald's)

Guardar

Los Saja Boys de KPop Demon Hunters llegarán por primera vez a un escenario del Reino Unido. Andrew Choi y Neckwav, las voces cantantes de Jinu y Abby, respectivamente, ofrecerán un concierto de una sola noche el próximo 6 de septiembre en Outernet Live, en el centro de Londres, como parte de la expansión de la música de la exitosa película animada de Netflix al mundo real.

El espectáculo tendrá lugar en un recinto con capacidad para unas 2.000 personas y estará acompañado por una experiencia inmersiva especialmente creada para la ocasión. Según el anuncio recogido por Billboard, los asistentes podrán encontrarse con este contenido proyectado en las grandes pantallas que forman parte del distrito de Outernet London.

PUBLICIDAD

“Estamos increíblemente emocionados de compartir el escenario durante nuestra primera presentación en Londres”, declaró Choi. El cantante señaló que la conexión que el público ha desarrollado con los personajes de la película superó todo lo que podían imaginar y que ver la respuesta de los seguidores británicos hacia la música hace que esta celebración sea todavía más especial.

Por su parte, Neckwav, cuyo nombre real es Kyung Jay Minn, también expresó su entusiasmo por llevar al escenario su voz como Abby Saja. El intérprete añadió que el cariño de los seguidores del Reino Unido ha sido extraordinario y que finalmente tendrá la oportunidad de conocerlos y actuar frente a ellos.

PUBLICIDAD

Andrew Choi y Neckwav llevarán por primera vez al escenario británico las voces de Jinu y Abby de KPop Demon Hunters. (Redes sociales)

Un paso más allá de la película

En KPop Demon Hunters, los Saja Boys son un grupo de chicos que en realidad está formado por demonios disfrazados. La agrupación se enfrenta a HUNTR/X, el trío protagonista de la historia. Sus canciones “Soda Pop” y “Your Idol” se convirtieron en dos de los grandes éxitos musicales del filme y llegaron al Top 5 del Official Singles Chart del Reino Unido.

El concierto de Londres es un paso más en la transformación de los personajes animados en un fenómeno musical con presencia fuera de la pantalla. Los cinco intérpretes que pusieron voz a las canciones de los Saja Boys —Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo y samUIL Lee— actuaron juntos por primera vez como grupo real en abril de 2026, dentro de la campaña Battle of the Bands de McDonald’s.

PUBLICIDAD

Aquella presentación permitió reunir por primera vez a los cinco artistas que interpretan las voces musicales de la banda ficticia. Sin embargo, antes de esa actuación conjunta, Kevin Woo, quien interpreta la voz cantante de Mystery Saja, ya había llevado las canciones a escenarios reales.

“Soda Pop” y “Your Idol” se encuentran entre las canciones de los Saja Boys que conquistaron a los seguidores de la película.(Netflix)

En diciembre de 2025, Woo interpretó “Soda Pop” y “Your Idol” durante el Jingle Ball de iHeartRadio 102.7 KIIS FM, celebrado en el Intuit Dome de Los Ángeles. El artista apareció tanto en el pre-show como en el escenario principal, donde el público acompañó las canciones y coreó sus estribillos. Tras la presentación, Woo describió la experiencia como un sueño hecho realidad.

PUBLICIDAD

A la espera de una gira mundial

La presentación de Londres llega mientras Netflix prepara una gira mundial oficial de KPop Demon Hunters en colaboración con AEG Presents. El proyecto busca trasladar al escenario elementos de la película y ofrecer una experiencia en vivo inspirada en su universo.

Kevin Woo ya había llevado la música de los Saja Boys a escenarios reales antes de la reunión de los cinco integrantes (REUTERS/Kylie Cooper)

Cuando se anunció la gira, Netflix todavía no había confirmado qué intérpretes participarían ni las ciudades y fechas. Posteriormente, la compañía señaló que el proyecto tendría alcance global, mientras los seguidores esperan nuevos detalles sobre el espectáculo.

PUBLICIDAD