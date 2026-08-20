Por qué Suiza sigue siendo un refugio global para los multimillonarios

Suiza refuerza su lugar como refugio global para grandes fortunas con 89 multimillonarios residentes y más del 20 % de los activos privados transfronterizos bajo gestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Suiza refuerza su lugar como refugio global para grandes fortunas, con 89 multimillonarios residentes y un sistema financiero que aún administra más del 20% de los activos privados transfronterizos del mundo, según informó Forbes.

El dato vuelve a poner el foco en un país que conserva peso en la banca internacional y en la competencia global por atraer patrimonio, empresas e inversores.

De acuerdo con el medio, la vigencia de Suiza no se explica solo por su tradición bancaria. También pesan la estabilidad institucional, una estructura impositiva competitiva y la concentración de empresas capaces de generar riqueza en sectores como salud, manufactura, logística y finanzas.

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Forbes señaló que la vigencia de Suiza se apoya en la estabilidad institucional, una estructura impositiva competitiva y empresas que generan riqueza en salud, manufactura, logística y finanzas (REUTERS/Denis Balibouse//File Photo)

Ese entramado ayuda a entender por qué el país sigue funcionando como base de operaciones y residencia para grandes patrimonios en 2026.

Un país chico con peso desproporcionado en la riqueza global

La magnitud del fenómeno aparece con claridad en la relación entre fortuna y población. En Suiza residen 89 multimillonarios, de los cuales 38 son ciudadanos suizos, según los cálculos citados por Forbes. La proporción equivale a unos 10 multimillonarios por cada millón de habitantes, una de las tasas más altas del mundo.

Suiza registra una de las tasas más altas de multimillonarios del mundo, con cerca de 10 por cada millón de habitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se toma solo a los ciudadanos suizos, el patrimonio acumulado asciende a 278.200 millones de dólares, frente a los 242.700 millones registrados en 2025. Según detalló la revista, ese avance coincidió con la suba del SMI, el principal índice bursátil del país, apuntalado por empresas como Nestlé, Roche y Novartis.

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El caso Aponte como síntesis del modelo suizo

La familia que mejor resume ese esquema es la de Gianluigi Aponte y Rafaela Aponte, dueños de Mediterranean Shipping Company (MSC). Forbes estimó que cada uno posee una fortuna de 44.500 millones de dólares, una cifra que representa cerca de un tercio de toda la riqueza de los multimillonarios suizos.

El patrimonio de los ciudadanos suizos multimillonarios ascendió a 278.200 millones de dólares y creció frente a 2025 en paralelo con la suba del índice bursátil SMI (EFE/Mario Guzmán)

La pareja fundó la naviera en 1970, compró su primer barco con un préstamo de 200.000 dólares e instaló la sede en Ginebra, pese a tratarse de un país sin salida al mar.

Desde allí, MSC se expandió hacia puertos, hospitales y trenes de alta velocidad hasta convertirse en el mayor grupo marítimo del mundo.

La fortuna de los Aponte subió 18% en el último año, impulsada por la expansión en terminales portuarias y por inversiones en transporte de petróleo.

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El caso ilustra que Suiza no actúa solo como caja de resguardo para el dinero global: también funciona como plataforma corporativa para empresas con alcance internacional.

Gianluigi Aponte y Rafaela Aponte concentran una parte central de la riqueza en Suiza con una fortuna estimada de 44.500 millones de dólares cada uno, según Forbes (Patrick Seeger/dpa)

Por qué Suiza sigue atrayendo fortunas

La persistencia de Suiza como polo de riqueza responde a varios factores que se combinan. El primero es su estabilidad institucional, un activo central para patrimonios familiares y grupos empresarios que buscan previsibilidad política, regulatoria y tributaria

El segundo es la densidad de su sistema financiero, que conserva una posición relevante en la administración de activos internacionales.

A eso se suma una economía capaz de sostener negocios rentables en múltiples sectores. Según el reporte, las grandes fortunas asentadas en el país se reparten en al menos una docena de industrias, entre ellas manufactura, tecnología financiera, salud, relojería, comercio de materias primas e inversiones.

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MSC instaló su sede en Ginebra y se expandió desde la naviera hacia puertos, hospitales y trenes de alta velocidad hasta convertirse en el mayor grupo marítimo del mundo (REUTERS/Paola Chiomante/File Photo)

Ese punto es importante porque corre el foco del estereotipo clásico del secreto bancario. El lugar de Suiza en la geografía del dinero ya no depende solo de su pasado como refugio financiero, sino también de su capacidad para albergar empresas globales, oficinas patrimoniales y dueños de negocios con intereses diversificados.

Una riqueza cada vez más internacional

La composición de esa élite también muestra el perfil transnacional del país. Cerca del 30 % de los ciudadanos multimillonarios suizos nacieron fuera de Suiza.

Entre ellos aparecen nombres como Ivan Glasenberg, Margarita Louis-Dreyfus y Karl Scheufele III, vinculados a sectores como materias primas, lujo y banca.

Forbes indicó que la fortuna de los Aponte subió 18 % en el último año por la expansión en terminales portuarias y las inversiones en transporte de petróleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ese grupo se suman otros 50 multimillonarios residentes que conservan la ciudadanía de otros países. Esa combinación refuerza una tendencia clara: Suiza no solo genera riqueza doméstica, también importa riqueza y atrae residencia fiscal, patrimonial y empresarial desde distintas partes del mundo.

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Del secreto bancario a un ecosistema más amplio

La historia financiera suiza sigue siendo parte de la explicación, aunque ya no alcanza por sí sola. La reputación del país como centro bancario se construyó a lo largo de siglos, al amparo de la neutralidad política, la seguridad jurídica y la confidencialidad bancaria. Esa tradición consolidó una marca internacional asociada a resguardo patrimonial.

La élite de multimillonarios en Suiza muestra un perfil internacional, con ciudadanos nacidos en el exterior y otros 50 residentes extranjeros que refuerzan su atractivo fiscal, patrimonial y empresarial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, ese legado convive con una realidad más compleja. El atractivo de Suiza también pasa por su infraestructura financiera, la presencia de firmas globales y la posibilidad de operar desde un entorno regulatorio previsible.

Qué vuelve actual esta discusión

El nuevo mapa de fortunas en Suiza funciona como una señal sobre dónde busca instalarse el capital global y qué atributos siguen pesando al momento de elegir residencia, sede empresaria o plaza financiera.

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La búsqueda de seguridad jurídica influye en la relocalización de patrimonios y en la competencia entre países por atraer inversión (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto internacional marcado por la relocalización de patrimonios, la búsqueda de seguridad jurídica y la competencia entre países por atraer inversión y riqueza privada, el caso suizo conserva valor como termómetro.

Según Forbes, las estimaciones fueron calculadas con precios de acciones y tipos de cambio al cierre del mercado del 14 de agosto de 2025, con valuaciones de empresas privadas basadas en comparaciones con firmas cotizantes y consultas con especialistas externos.