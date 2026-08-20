Oscar Ruggeri se animó a “farmear aura” en vivo y despertó las risas de sus compañeros: “Muy bien”

El ex defensor de la selección argentina desató las risas de sus compañeros

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El panel del programa F90 de ESPN se disponía a analizar el empate de River Plate ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, cuando la discusión viró hacia uno de los términos de moda: “farmear aura”. Y Oscar Ruggeri, campeón del mundo y de América con la selección argentina, se animó a hacerlo en vivo y desató las risas de sus compañeros.

“¿Cómo dicen ahora, formeé?“, preguntó el ex entrenador de San Lorenzo e Independiente, propiciando las primeras carcajadas. “Farmear”, le respondió el conductor Sebastián Vignolo. “Farmear le metieron. ¿Qué es esto de farmear?“, consultó el ex zaguero. ”¿Te gustaría farmear aura”, le preguntó el relator. “No sé, explicame qué es. Sí, si es algo bueno sí”, se abrió Ruggeri a la nueva experiencia.

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”Es extraordinario, ¿querés que farmeemos aura en vivo? Lo hacemos mañana", le propuso Vignolo, pero el ex River y Boca no esperó. Comenzó con los gestos, como los que se ven en una competencia de farmear aura de las que se han hecho virales. “Muy bien”, celebró Morena Beltrán. “Mirá a la cámara”, lo instó el Pollo. “Ruggeri farmeando aura”, insistió el conductor, frase que disparó los aplausos.

“Agregá un pasito”, le dijo Morena Beltrán. Y le adosó el six seven a su performance, aunque él le cambió el significado por “esto es por cuánto pesan la Copa del Mundo y la de América”. Vignolo, al ver su presentación, lo invitó a farmear aura con Nancy, su esposa, el fin de semana".

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Antes de Ruggeri, quien se había referido a “farmear aura” había sido Diego Latorre. El exfutbolista reveló la regla que rige en su casa: “A mis hijos les digo obligatoriamente: ese tipo de términos, de la puerta para afuera, de la puerta para dentro no”. Vignolo no tardó en señalar la postura: “¿Cómo a tus hijos les decís lo que tienen que decir?”, le preguntó antes de abrir el programa y prometiendo retomar el debate después.

Diego Latorre y su negativa a "farmear aura"

“Le pido perdón a la nueva generación”, reflexionó después Gambeta. “Son términos que no coinciden conmigo. No es que me gusta más lo antiguo que lo moderno. No estoy diciendo nada malo. Es conmigo”, se explayó.

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Vignolo lo pinchó al consultarle qué pasaría si Yanina Latorre, su esposa, le propusiera salir a farmear aura. El delantero respondió sin dudar: “Le digo: ‘Farmeá sola. Andá a una farmacia’”.

En sus redes sociales, al ver la postura que adoptó su pareja en vivo, la conductora reaccionó: “Jajaja, te digo que lo banco”. ¿Qué opinará del show de Ruggeri farmeando aura?

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