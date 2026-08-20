El Banco Central realizó la mayor compra de dólares del mes y las reservas marcaron un máximo en siete años

El BCRA hilvanó 16 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. (REUTERS/Agustín Marcarian)

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 16 días seguidos con saldo positivo en la compra de divisas, tras adquirir otros USD 89 millones este jueves. Al mismo tiempo, las reservas internacionales brutas tocaron un nuevo máximo en la era Milei y el nivel más alto en siete años.

Desde enero, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario, la entidad bajo la conducción de Santiago Bausili sumó 13.770 millones de dólares. En agosto, la velocidad de compra del BCRA disminuyó, acumulando 443 millones de dólares. Sin embargo, la adquisición de esta jornada es la más elevada en lo que va del mes.

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El equipo económico fijó como objetivo para este año una acumulación de reservas de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, meta que el Banco Central logró a principios de junio. Durante el primer trimestre, el principal desafío fue cubrir las necesidades financieras del Ministerio de Economía, lo que restringió la capacidad de compra de divisas del BCRA en ese período.

Para sostener el ritmo de intervención y, a la vez, mantener la estabilidad cambiaria, el BCRA resolvió incrementar la emisión de pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización. A la par, el Tesoro absorbió parte del excedente de liquidez mediante la colocación de deuda en pesos, buscando preservar la estabilidad del tipo de cambio y limitar la inflación.

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Las reservas internacionales alcanzaron el nivel más alto desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, situándose en USD 50.342 millones tras un incremento diario de 340 millones de dólares. Se trata de un pico desde el 10 de septiembre de 2019. El máximo anterior en la actual gestión se registró a inicios de agosto con 50.059 millones dólares.

Más allá de que el Central ya cumplió con el objetivo de compra fijado para todo el año, el equipo económico no descarta que las adquisiciones lleguen a 17.000 millones de dólares. Esas divisas serán claves no sólo para el programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, para hacer frente a los vencimientos de deuda en 2026 y 2027 sino como poder de fuego frente a eventuales tensiones cambiarias preelectorales.

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Junto con los swaps acordados con Estados Unidos y China, la acumulación de reservas se constituye como un punto clave en el plan para contener al dólar en caso de que el escenario se volatilice, como ocurrió antes de los comicios legislativos de 2025.

El dólar operó estable

Bajo la supervisión oficial, el dólar mayorista mantuvo la estabilidad y sigue cerca de los $1.500, nivel que sostiene desde hace un mes. El pasado 24 de julio, esta cotización de referencia para el mercado se ubicaba en $1.497, cifra que continúa vigente.

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Durante la jornada del jueves, el tipo de cambio comercial no registró variaciones y cerró con operaciones en el segmento mayorista por USD 503,1 millones, una oferta significativa para esta época del año. En agosto, la moneda estadounidense suma una suba de 12 pesos, equivalente a 0,8 por ciento. En lo que va de 2026, el avance es de 42 pesos o 2,9%, lejos del incremento acumulado de la inflación, que alcanza el 20%.

El BCRA fijó el techo de las bandas cambiarias en 1.867,41 pesos, por lo que la cotización mayorista se mantiene a 370,41 pesos o 24,7% por debajo de ese umbral.

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El precio minorista del dólar permaneció en $1.515 para la venta en el Banco Nación, tercer día consecutivo en ese nivel, próximo al máximo nominal de 1.520 pesos.

Por su parte, los contratos de dólar futuro mostraron pocas variaciones, con la posición a fin de agosto en 1.507 pesos. Solo el dólar blue tuvo movimiento, al bajar diez pesos o 0,6% y cerrar en $1.550 para la venta, tras cuatro jornadas consecutivas de alzas.

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