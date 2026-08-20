Economía
Agregar Infobae enGoogle

El Banco Central realizó la mayor compra de dólares del mes y las reservas marcaron un máximo en siete años

La autoridad monetaria adquirió USD 89 millones y sus tenencias internacionales tocaron el nivel más elevado en la era Milei

El BCRA hilvanó 16 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. (REUTERS/Agustín Marcarian)
El BCRA hilvanó 16 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. (REUTERS/Agustín Marcarian)
Guardar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 16 días seguidos con saldo positivo en la compra de divisas, tras adquirir otros USD 89 millones este jueves. Al mismo tiempo, las reservas internacionales brutas tocaron un nuevo máximo en la era Milei y el nivel más alto en siete años.

Desde enero, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario, la entidad bajo la conducción de Santiago Bausili sumó 13.770 millones de dólares. En agosto, la velocidad de compra del BCRA disminuyó, acumulando 443 millones de dólares. Sin embargo, la adquisición de esta jornada es la más elevada en lo que va del mes.

PUBLICIDAD

El equipo económico fijó como objetivo para este año una acumulación de reservas de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, meta que el Banco Central logró a principios de junio. Durante el primer trimestre, el principal desafío fue cubrir las necesidades financieras del Ministerio de Economía, lo que restringió la capacidad de compra de divisas del BCRA en ese período.

Para sostener el ritmo de intervención y, a la vez, mantener la estabilidad cambiaria, el BCRA resolvió incrementar la emisión de pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización. A la par, el Tesoro absorbió parte del excedente de liquidez mediante la colocación de deuda en pesos, buscando preservar la estabilidad del tipo de cambio y limitar la inflación.

PUBLICIDAD

Las reservas internacionales alcanzaron el nivel más alto desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, situándose en USD 50.342 millones tras un incremento diario de 340 millones de dólares. Se trata de un pico desde el 10 de septiembre de 2019. El máximo anterior en la actual gestión se registró a inicios de agosto con 50.059 millones dólares.

Más allá de que el Central ya cumplió con el objetivo de compra fijado para todo el año, el equipo económico no descarta que las adquisiciones lleguen a 17.000 millones de dólares. Esas divisas serán claves no sólo para el programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, para hacer frente a los vencimientos de deuda en 2026 y 2027 sino como poder de fuego frente a eventuales tensiones cambiarias preelectorales.

Junto con los swaps acordados con Estados Unidos y China, la acumulación de reservas se constituye como un punto clave en el plan para contener al dólar en caso de que el escenario se volatilice, como ocurrió antes de los comicios legislativos de 2025.

El dólar operó estable

Bajo la supervisión oficial, el dólar mayorista mantuvo la estabilidad y sigue cerca de los $1.500, nivel que sostiene desde hace un mes. El pasado 24 de julio, esta cotización de referencia para el mercado se ubicaba en $1.497, cifra que continúa vigente.

Durante la jornada del jueves, el tipo de cambio comercial no registró variaciones y cerró con operaciones en el segmento mayorista por USD 503,1 millones, una oferta significativa para esta época del año. En agosto, la moneda estadounidense suma una suba de 12 pesos, equivalente a 0,8 por ciento. En lo que va de 2026, el avance es de 42 pesos o 2,9%, lejos del incremento acumulado de la inflación, que alcanza el 20%.

El BCRA fijó el techo de las bandas cambiarias en 1.867,41 pesos, por lo que la cotización mayorista se mantiene a 370,41 pesos o 24,7% por debajo de ese umbral.

El precio minorista del dólar permaneció en $1.515 para la venta en el Banco Nación, tercer día consecutivo en ese nivel, próximo al máximo nominal de 1.520 pesos.

Por su parte, los contratos de dólar futuro mostraron pocas variaciones, con la posición a fin de agosto en 1.507 pesos. Solo el dólar blue tuvo movimiento, al bajar diez pesos o 0,6% y cerrar en $1.550 para la venta, tras cuatro jornadas consecutivas de alzas.

Temas Relacionados

Banco CentralReservasBCRADólarBandas cambiariasSantiago Bausiliúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jornada financiera: el riesgo país volvió a subir y superó los 530 puntos ante las turbulencias internacionales

La presión sobre las tasas en los EEUU y la suba del petróleo empujó a bajas de hasta 1,3% en Wall Street. Los bonos argentinos perdieron 0,7% y los ADR tuvieron cierre mixto. El BCRA compró USD 89 millones en el mercado y las reservas alcanzaron un máximo en siete años

Jornada financiera: el riesgo país volvió a subir y superó los 530 puntos ante las turbulencias internacionales

Javier Milei bajo la lupa: cinco de sus definiciones económicas contrastadas por especialistas

Economistas evaluaron los ejes clave sobre los que giró la defensa presidencial de su modelo económico. Reconocen avances en la baja de la inflación y el equilibrio fiscal, pero discrepan sobre el desempeño en crecimiento, consumo y empleo

Javier Milei bajo la lupa: cinco de sus definiciones económicas contrastadas por especialistas

Tras la relajación del cepo se dispararon los giros de dividendos de las empresas al exterior: USD 3.400 millones este año

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró que “están cómodos” con el stock que queda para el resto del año. Por qué no fueron un problema para el tipo de cambio y de qué va a depender que no cambie esta situación

Tras la relajación del cepo se dispararon los giros de dividendos de las empresas al exterior: USD 3.400 millones este año

Las bolsas europeas cerraron en rojo y Wall Street opera en baja mientras el dólar se debilita y el crudo se dispara

El Brent saltó 2,5% por la escalada verbal entre Washington y Teherán, mientras el rendimiento de los bonos a 30 años se mantiene cerca de máximos de dos décadas

Las bolsas europeas cerraron en rojo y Wall Street opera en baja mientras el dólar se debilita y el crudo se dispara

Vaca Muerta duplicó las exportaciones de petróleo crudo en julio y la balanza comercial marcó 32 meses de superávit

Las ventas de combustibles y energía al exterior rozaron los USD 1.506 millones el mes pasado, casi el doble que un año atrás. Las exportaciones de bienes crecieron 14,1% interanual, un récord histórico para un mes de julio. Las importaciones, en tanto, cayeron 1,7%

Vaca Muerta duplicó las exportaciones de petróleo crudo en julio y la balanza comercial marcó 32 meses de superávit

DEPORTES

El Mundial femenino de fútbol 2027 definió su calendario y la distribución de sedes: el emblemático estadio elegido para la final

El Mundial femenino de fútbol 2027 definió su calendario y la distribución de sedes: el emblemático estadio elegido para la final

La impactante marca de la Fórmula 1 que ostenta Franco Colapinto: su divertida reacción en redes

¿Están en riesgo los Dodgers? Qué se sabe de la investigación federal a Mark Walter y cómo podría afectar al club de Los Ángeles

La sentencia de Xabi Alonso cuando le preguntaron por Enzo Fernández en medio de los rumores de salida del Chelsea

La contundente postura del Inter ante el interés del Barcelona por Lautaro Martínez

TELESHOW

Las vacaciones de Moria Casán en el Caribe: Bikini verde, columpio y mar turquesa

Las vacaciones de Moria Casán en el Caribe: Bikini verde, columpio y mar turquesa

Alejandro Stoessel, el papá de Tini, recibió el alta tras pasar dos noches en observación

Cosquín Rock 2027: se confirmó la grilla completa del festival cordobés

El transformador viaje de Sofía Jujuy Jiménez a Perú: “Hay una nueva versión de mí”

La Justicia de Tucumán rechazó indemnizar a la familia de Sergio Denis y culpó al cantante por el accidente que le costó la vida

INFOBAE AMÉRICA

Quién es Yiyang Zhuge, la filósofa china que cuestiona el progreso de Occidente y cautivó a la élite tecnológica de Silicon Valley

Quién es Yiyang Zhuge, la filósofa china que cuestiona el progreso de Occidente y cautivó a la élite tecnológica de Silicon Valley

El Salvador y Estados Unidos impulsan la tercera fase de conservación en el Parque Arqueológico Cihuatán

El Salvador inicia diálogo tripartito sobre jornadas laborales de 11 horas y 3 días de descanso

Detención judicial para creador de contenido acusado de trato degradante contra un menor en Honduras

De Venezuela a Perú: por qué Sudamérica enfrenta tantos terremotos