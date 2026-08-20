‘The Cove’, el documental que llevó a Hayden Panettiere a enfrentar una orden de arresto en Japón

Hayden Panettiere desafió a pescadores en Japón y terminó con una orden de arresto. (REUTERS)

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Hayden Panettiere es conocida por sus trabajos en series como Heroes y Nashville, además de su participación como actriz de voz en el videojuego Until Dawn.

Sin embargo, entre sus actividades también figura su colaboración con el documental The Cove, estrenado en 2009 y dirigido por Louie Psihoyos, una producción centrada en la captura y matanza de delfines en Taiji, Japón.

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El documental cuenta con la participación de Richard O’Barry, quien trabajó con delfines durante la serie Flipper, emitida entre 1964 y 1965. Durante su participación en el programa, O’Barry presenció situaciones relacionadas con el cautiverio y el tratamiento de los animales utilizados para las grabaciones.

Uno de los episodios que marcó su trayectoria ocurrió con una delfín llamada Cathy, cuya muerte ocurrió mientras estaba en sus brazos.

En The Cove , Richard O’Barry cuenta su experiencia con delfines en cautiverio.

Después de esa experiencia, Richard O’Barry se convirtió en defensor de los cetáceos mantenidos en cautiverio y posteriormente se involucró en The Cove.

El documental aborda las actividades desarrolladas en Taiji, una zona de Japón donde los delfines son capturados para ser vendidos vivos a instalaciones de exhibición o sacrificados para consumo.

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La participación de Hayden Panettiere en el proyecto estuvo relacionada con su activismo en favor de los animales. En una entrevista con Cinema.com, la actriz explicó que su interés por la protección de delfines y ballenas estaba relacionado con su vínculo con los animales desde su infancia.

A partir de ese activismo, fue contactada para colaborar con The Cove y proporcionó al equipo de producción material que había grabado durante un viaje a Japón.

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Hayden Panettiere envió material relacionado con los delfines para mostrarse en el documental. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Las imágenes correspondían a una visita realizada en 2007, durante la cual Panettiere viajó junto con cinco amigos. El grupo intentó intervenir en una actividad de captura de delfines en aguas cercanas a Taiji.

De acuerdo con reportes citados sobre el incidente, los pescadores utilizaron sus embarcaciones para impedir el paso de los activistas y recurrieron a un largo gancho para alejarlos.

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Ante la imposibilidad de continuar con la intervención, Panettiere y sus acompañantes regresaron a la costa. Los delfines fueron posteriormente sacrificados. El episodio generó atención internacional y derivó en consecuencias legales para la actriz y sus compañeros.

Después del incidente, las autoridades japonesas emitieron una orden de arresto contra Hayden Panettiere y los otros participantes bajo la acusación de haber infringido normas relacionadas con el comercio internacional.

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Las autoridades japonesas emitieron una orden de arresto contra Hayden Panettiere por su participación en el documental.

La actriz se refirió públicamente al caso y vinculó la reacción de las autoridades y de los pescadores con el conflicto generado alrededor de las actividades de captura de delfines.

Dos años después del incidente, Panettiere mantuvo su postura respecto de la intervención realizada en Japón.

“Prefiero volver a meterme en el agua y enfrentarme a esos animales que grabar cualquier anuncio de servicio público... o asistir a cualquier reunión. Lo hice una vez. Lo volveré a hacer”, dijo.

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El conflicto legal, sin embargo, no se mantuvo de manera permanente. La propia actriz señaló posteriormente que sus problemas con las autoridades japonesas habían concluido.

Hayden Panettiere finalmente fue liberada de los cargos. (Europa Press)

“Tuve una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, quien me dijo que sería bienvenida de nuevo en cualquier momento”, contó.

La participación de Panettiere en The Cove quedó así vinculada a uno de los episodios más relevantes de su trayectoria como defensora de los animales.

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