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La sentencia de Xabi Alonso cuando le preguntaron por Enzo Fernández en medio de los rumores de salida del Chelsea

El entrenador español del conjunto inglés fue consultado acerca de la situación del volante argentino

Xabi Alonso habló sobre el futuro de Enzo Fernández (Reuters/Andrew Couldridge)
Xabi Alonso habló sobre el futuro de Enzo Fernández (Reuters/Andrew Couldridge)
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El técnico español Xabi Alonso habló sobre la continuidad de Enzo Fernández en el Chelsea. “Es jugador del Chelsea y de primerísimo nivel. Se está entrenando muy bien desde que se incorporó al equipo hace 10 días y está muy integrado. Estamos contentos con él y se está preparando para el lunes”, declaró el entrenador, con la vista puesta en el debut del equipo en la Premier League ante el Fulham.

Cuando la pregunta fue más directa —sobre el futuro del volante— Alonso se replegó en un discurso sin fisuras: “Tiene una buena actitud y eso es lo que queremos. Se está preparando al máximo para el inicio de la Premier”.

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Las palabras del técnico llegan en un momento de alta tensión para el mediocampista de 25 años. Fernández fue abucheado por parte de los aficionados del Chelsea en Stamford Bridge durante el amistoso de pretemporada ante la Real Sociedad, aunque no de forma unánime: otro sector de la tribuna cantó su nombre cuando recibió el brazalete de capitán de manos de Reece James. El episodio reflejó la fractura de opiniones que existe dentro de la propia hinchada azul respecto al argentino.

Enzo Fernández fue cuestionado por algunos hinchas del Chelsea (Reuters/Peter Cziborra)
Enzo Fernández fue cuestionado por algunos hinchas del Chelsea (Reuters/Peter Cziborra)

El detonante más reciente de esa tensión fue el gol que Enzo le convirtió a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, un remate desde afuera del área que empató el partido, seguido de un festejo con el Topo Gigio. La bandera de las Malvinas en la celebración posterior terminó de encender los ánimos en Londres. Días después, el mediocampista fue expulsado en la final del torneo ante España.

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Antes de ese episodio, ya existía una primera grieta. En marzo, durante un stream, Fernández había dicho: “Me gusta mucho Madrid. Es parecido a Buenos Aires”. La frase generó malestar en el club. El Real Madrid desmintió cualquier interés con un comunicado emitido en pleno Mundial, durante la jornada del partido ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final, pero el daño ya estaba hecho.

A esos antecedentes se sumó el interés del Manchester City, que mantuvo conversaciones con el entorno del jugador. Según el periodista Fabrizio Romano, las negociaciones se desarrollaron durante varios días. El Chelsea fijó un plazo para recibir ofertas y señaló al City como el principal interesado, pero hasta el viernes pasado a las 17 horas —hora tope marcada por el club londinense— no se había presentado ninguna propuesta formal.

Fernández quedó asociado a una posible salida con un valor estimado de 120 millones de libras esterlinas (más de 160 millones de dólares). La prensa británica no fue indulgente con él: el Daily Mail publicó una columna que lo calificaba como “la cara del juego sucio” y sostenía que Enzo Maresca —actual técnico del City, que ya dirigió a Fernández en Chelsea— “debería huir de él a toda prisa”. El The Telegraph, por su parte, tituló directamente: “Enzo Fernández fue abucheado por los fanáticos del Chelsea”.

El interés del City por el argentino tiene un trasfondo estructural. El club de Manchester vendió a Rodri al Barcelona por 75 millones de euros y a Tijjani Reijnders al Al Qadsiah de Arabia Saudita por 61 millones de euros, lo que lo dejó con una necesidad urgente de reforzar el mediocampo. Según The Athletic, el City ya incorporó a Elliot Anderson (23 años) y planea sumar al menos dos mediocampistas de primer nivel si se concretan más salidas. En paralelo, el club empezó a negociar con el Lille de Francia por Ayyoub Bouaddi, un volante de 18 años que brilló en el Mundial con Marruecos, lo que podría interpretarse como una señal de que la puja por Fernández no avanza al ritmo esperado.

Desde el lado del Chelsea, la postura oficial es que el argentino forma parte del proyecto de Alonso y que el club no recibió ninguna propuesta formal por él. Medios como el Daily Mail y The Athletic afirmaron que en Stamford Bridge “las posibilidades de una salida están prácticamente descartadas”. Aun así, el Chelsea contrató al agente portugués Jorge Mendes para gestionar la situación del jugador. Mendes fue clave en el traspaso original de Fernández desde el Benfica a Inglaterra, y el diario AS informó que fue convocado “para agilizar la salida del argentino”. Fernández se reincorporó a los entrenamientos la semana pasada junto al resto del plantel —incluyendo al lateral Valentín Barco— y todo apunta a que estará disponible para el debut del lunes ante el Fulham. El mercado de pases cierra a fin de mes.

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