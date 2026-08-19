La inesperada respuesta de Simeone cuando le preguntaron por los insultos de los hinchas a Julián Álvarez en el triunfo ante Málaga

El entrenador del Atlético de Madrid se limitó a cuatro palabras ante la consulta por los cánticos hostiles de una parte de la afición contra el delantero argentino en el Metropolitano, en el debut liguero que los rojiblancos ganaron 2-0

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Diego Simeone dejó una respuesta que encendió el debate en la conferencia de prensa posterior al debut de Atlético de Madrid en LaLiga 2026-27, donde los rojiblancos se impusieron 2-0 al Málaga CF en el Riyadh Air Metropolitano. Ante la pregunta sobre los cánticos hostiles que una parte de la hinchada dirigió al delantero argentino Julián Álvarez, el técnico no salió en defensa de su compatriota: “Muy respetuoso con nuestra gente”, dijo, y giró la cabeza para escuchar la siguiente pregunta.

La frase, breve y deliberada, fue todo lo que Simeone quiso decir sobre un episodio que reflejó la tensión acumulada en el Metropolitano por el culebrón del verano. Álvarez, ausente de la convocatoria para el partido inaugural, se quedó fuera de la lista por decisión del propio técnico, quien días antes había explicado que el delantero regresó más tarde que sus compañeros tras disputar la final del Mundial con Argentina y que su preparación física aún no era la óptima.

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Diego Simeone habló de Julián Álvarez y los insultos que recibió por su ausencia en el debut de Atlético de Madrid ante Málaga (REUTERS/Thomas Peter)

El contexto no es menor. Álvarez reveló durante el torneo que había comunicado al club su deseo de marcharse para “cumplir su sueño”, con Barcelona como destino preferido según múltiples fuentes. El club catalán llegó a presentar una oferta formal, confirmada por el propio presidente Joan Laporta, mientras que Real Madrid también intentó su suerte con una propuesta de 150 millones de euros. El CEO del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, rechazó ambas y fue más lejos: “No aceptaríamos ni 200 millones de euros”, afirmó en declaraciones al canal oficial del club.

En ese marco, Simeone y Álvarez se sentaron a hablar cara a cara la semana pasada, según detalló ESPN. En esa reunión, el técnico le garantizó al delantero que, mientras permanezca en el club, será tratado como una pieza central del equipo. Las decisiones sobre el mercado, dejó claro el entrenador, corren por cuenta de los dirigentes. El Atlético calificó ese encuentro como positivo, aunque reiteró su postura: la Araña no se va.

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Consultado al cierre de la rueda de prensa sobre si Álvarez y los demás jugadores que regresaron del Mundial estarían disponibles para el partido del domingo ante Villarreal, Simeone tampoco abrió la puerta: “No lo sé”, respondió, y se levantó.

El partido en sí fue una muestra de la profundidad de la plantilla rojiblanca. El Atlético arrancó con titulares de menor rodaje y el primer tiempo terminó sin goles, con Jan Oblak como figura tras tapar dos disparos de peligro de los visitantes —aunque el ataque fue luego anulado por fuera de juego—. El conjunto malagueño, recién ascendido, plantó cara durante los primeros 45 minutos.

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Los cambios en el segundo tiempo transformaron el partido. A los 70 minutos, el surcoreano Kang-in Lee, incorporación de la temporada por alrededor de 46 millones de dólares, recibió la pelota en el borde del área, recortó hacia dentro y colocó un remate de zurda al ángulo superior que Oblak no habría podido atajar. Cinco minutos antes del final, Álex Baena cerró la cuenta con un tiro libre desde 25 metros que entró por el ángulo bajo el travesaño.

“Sería injusto quedarme con uno, los dos fueron dos golazos”, dijo Simeone sobre los tantos de Lee y Baena en la conferencia de prensa. El técnico también elogió a Baena, campeón del mundo con España, y descartó que busque en él un sucesor de Antoine Griezmann: “No busco a alguien parecido a Griezmann, absolutamente. Todos son diferentes”, afirmó.

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Con este triunfo, Simeone extendió su récord en debuts ligueros a solo una derrota en 15 temporadas al frente del Atlético (8 victorias, 6 empates). El mercado de fichajes, con Álvarez como protagonista involuntario, cierra el 1 de septiembre.