Vetado en media Europa, Kanye West-Ye lleva su gira a Rusia y desata un debate político en Moscú

El polémico rapero y productor actuará en octubre en San Petersburgo, en el mayor espectáculo de un artista occidental en territorio ruso desde que comenzó la guerra en Ucrania (Foto: Europa Press)

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El anuncio del rapero Kanye West -ahora llamado Yé- de dos conciertos en un estadio ruso a finales de año desató un frenesí en los medios y la escena política local, hasta el punto que el portavoz de Vladimir Putin fue interrogado este jueves sobre si el presidente se reuniría con el cantante.

El polémico artista estadounidense actuará en el Gazprom Arena de San Petersburgo el 10 y 11 de octubre, en lo que será el mayor espectáculo ofrecido por un artista occidental desde que Moscú lanzó su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022. La mayoría de los artistas estadounidenses y europeos evitan actuar en Rusia, objeto de duras sanciones después de iniciar la guerra.

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Kanye West-Yé cuenta con un gran número de seguidores en Rusia y ya se vendieron más de 100.000 entradas para los conciertos, según la prensa rusa que cita a los promotores. Durante una rueda de prensa diaria celebrada el jueves, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, fue interrogado sobre si existían planes de que Putin se reuniera con West. “No es asunto nuestro. Esto no es Mosconcert”, respondió Peskov al periodista, en referencia a una agencia cultural rusa. “Esto es la Administración Presidencial”, añadió, sin descartar explícitamente una posible reunión.

Diputados y funcionarios también se sumaron al revuelo. Aunque uno agradeció a West no ceder ante la “histeria antirrusa”, el diputado Nikolái Novichkov se mostró crítico con las declaraciones del rapero en las que glorifica al líder nazi Adolf Hitler. West provocó una indignación generalizada con comentarios en los que elogiaba a Hitler, una canción titulada “Heil Hitler” y la venta en su página web de camisetas con una esvástica. En virtud de la legislación rusa “contra la rehabilitación del nazismo”, la negación del Holocausto y la difusión de información falsa sobre el Tercer Reich pueden ser castigadas con varios años de prisión. Esta ley se utiliza habitualmente para perseguir a críticos del Kremlin.

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Kanye West acumula una trayectoria que lo coloca entre los artistas más influyentes del rap y la música popular de las últimas dos décadas. Con once álbumes de estudio antes de Bully —su más reciente trabajo, lanzado en marzo de 2026—, el rapero acuñó un estilo propio que fusionó el hip-hop con el gospel, el soul y la música electrónica, y cosechó 24 premios Grammy a lo largo de su carrera.

Un momento del "Ye Live Tour", la gira mundial con la que West presenta Bully, su duodécimo álbum de estudio, lanzado en marzo de 2026 (Foto: Europa Press)

Discos como The College Dropout (2004), My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) o Yeezus (2013) son referentes del género a nivel mundial. Bully, su duodécimo álbum, llegó acompañado de la gira Ye Live Tour” y ya tiene en “Father” —con Travis Scott— su mayor éxito en las listas, el único corte del disco que logró colarse en el top 25 del Billboard Hot 100.

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Los shows de la gira han combinado el nuevo material con clásicos de su catálogo como “Power”, “Mercy”, “Black Skinhead” y “Runaway”. Antes de los anuncios en Rusia, la gira registró actuaciones de gran convocatoria: en Los Ángeles, un concierto generó 18 millones de dólares en taquilla, uno de los registros más altos en la historia reciente de los espectáculos en vivo, mientras que en Estambul se vendieron 118 mil entradas. También se presentó con lleno total en Almaty, Kazajistán, y en Tiflis, Georgia.

La gira europea, en cambio, fue un recorrido con tantas cancelaciones como presentaciones. El Reino Unido le negó la entrada al país —el Ministerio del Interior argumentó que su presencia no era “conducente al bien público”—, lo que arrastró consigo la anulación del Wireless Festival, donde debía encabezar las tres noches del evento. Francia, Polonia, Italia, la República Checa y Suiza también cancelaron sus fechas bajo presión de las autoridades locales, en respuesta a sus declaraciones antisemitas, su canción “Heil Hitler” y la venta de ropa con simbología nazi.

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En enero de 2026, West publicó una disculpa pública a página completa en The Wall Street Journal, en la que atribuyó sus declaraciones a una lesión cerebral y al trastorno bipolar que padece, y rechazó ser calificado como nazi o antisemita. Los países que mantuvieron sus conciertos —España, Portugal, los Países Bajos, Turquía y Albania— desataron un debate en Europa sobre los límites de la libertad de expresión frente a la difusión de discurso de odio.

Con información de: AFP