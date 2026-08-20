Cosquín Rock 2027: se confirmó la grilla completa del festival cordobés

El Cosquín Rock 2027 ya tiene su line up confirmado (Crédito: Mario Sar)

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El Cosquín Rock 2027 presentó este jueves su grilla completa con más de 115 artistas, distribuidos en dos jornadas que se realizarán el 6 y 7 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba. La edición suma debuts internacionales de primer nivel y reúne a referentes del rock argentino junto a propuestas de reggae, heavy metal, cuarteto, folklore y música electrónica.

Ciro y los Persas y Divididos encabezan la presencia del rock nacional. Se trata de dos bandas con un vínculo histórico con el festival cordobés. A ellos se suman Babasónicos, Catupecu Machu —con Fernando Ruiz Díaz al frente—, El Mató a un Policía Motorizado, Las Pastillas del Abuelo, Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos, 2 Minutos, Blair, Blues Motel, Búfalos Sedientos, Camionero, Gauchito Club, Guasones, La Grecia, La H No Murió —el proyecto integrado por Claudio O’Connor y el “Tano” Romano que recupera el repertorio de Hermética, la legendaria banda de Ricardo Iorio—, Los Espíritus, Manu Desrets, Marilina Bertoldi, Peces Raros, Ramma, Reybruja, Ryan, Sour District, Tan Biónica, The Ginger Hearts, The Rhythm Gamblers y Winona Riders.

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Ciro y Los Persas, parte esencial del line up del festival serrano

El frente internacional tiene tres incorporaciones que marcan el perfil de la edición. Jorge Drexler, el cantautor uruguayo ganador del Oscar, llega por primera vez al festival cordobés. El músico hawaiano Jack Johnson también debuta en el evento, al igual que Capital Cities, el dúo estadounidense de indie pop y electrónica. La escena electrónica también sumará al DJ y productor canadiense Richie Hawtin.

Del lado de los artistas argentinos con trayectoria internacional, Illya Kuryaki and the Valderramas vuelve a la escena del festival. La banda de Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur es uno de los nombres que genera mayor expectativa en la programación. También se confirma la presencia de No Te Va Gustar, la banda uruguaya que completa el frente rioplatense de una nutrida grilla.

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Illia Kuriaki and the Valderramas: Dante Spinetta y Emanuel Horvilleur vuelven juntos a los escenarios

El reggae nacional tendrá representación a través de Los Cafres, Los Gardelitos y Nonpalidece. El folklore y el cancionero latinoamericano aportarán a Lisandro Aristimuño, Cruzando el Charco y Hector Couto. La escena emergente argentina estará presente por una gran cantidad de agrupaciones y solistas de distintos géneros musicales, con Silvestre y la Naranja, Wos, Zoe Gotusso, Martin Huergo, Mateo Dufour, Mariano Mellino, Abril Olivera, Ale Kurz, Daniela Spalla, Delfina Campos, Dellacasa, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, El Zar, Escalopez, Florian, Franco Cinelli, Gente Negra, Gustavo Cordera, Ilan Amores, Jay de Lys, Juan Ingaramo, Justi Rica, Kat Riggins, Koino Yokan, La Chancha Muda, La Cumparsita Rock, La Delio Valdez, La Forastería, La II No Murió, La Kermesse Redonda, La Mississippi, La Virgencita, Las Pelotas, Locche, Los Besos, Los Neuropires, Los Perez García, Lulu Matheu, Manu Martinez, Mar Monzón, Marino’s Band, Memphis la Blusera, Mixo, Mirtna, Nacho Bolognani, Najes, Nick Curly, Nicola, Perras on the Beach, Piti Fernandez, Pizza, Q’Lokura, Ramita Puzzo, Salas Velatorias, Sandra Vazquez, Siloé, Só, Tiky Sironi & Agus Prieto, Un Poco de Ruido, Usted Señalemelo, Victoria Whynot, Viejo Motor, Wayra Iglesias y Zaren.

El Cosquín Rock se anuncia para el 6 y 7 de febrero de 2027 (Crédito: Mario Sar)

Uno de los cruces más llamativos de la programación del Cosquín Rock es la presentación conjunta de Q’Lokura y Un Poco de Ruido, que reunirá a la música popular cordobesa con los nuevos formatos digitales. El festival serrano también incorpora a Autos Robados, A La Par, Bacanas, BB Asul, Botafogo, Cada Cual y Cesar Valdomir, dentro de una grilla que apuesta por la diversidad generacional.

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La venta de entradas avanzó en etapas: las dos primeras fases se agotaron en minutos. Actualmente está disponible la etapa “Viajando”, que está abierta al público general con todos los medios de pago. Las entradas se comercializan exclusivamente a través del sitio oficial del festival.