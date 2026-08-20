Un repartidor cruzó en bicicleta con la barrera baja y murió atropellado por una formación del tren Sarmiento en Flores

El accidente ocurrió en el cruce de la calle Granaderos

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En la tarde de este jueves, el barrio porteño de Flores fue escenario de una sangrienta tragedia. Un repartidor que circulaba en bicicleta por la calle Granaderos intentó cruzar la vía con la barrera baja y murió atropellado por una formación del tren Sarmiento.

Según le indicaron fuentes de Trenes Argentinos a Infobae, el accidente ocurrió a las 14.10. Minutos más tarde, al llegar el personal del SAME al lugar, los médicos constataron la muerte del trabajador, cuyo cuerpo había quedado debajo de la formación y había sufrido la amputación de ambas piernas.

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La víctima del incidente fatal tenía aproximadamente 35 años y no fue informada su identidad.

Durante casi dos horas el servicio permaneció limitado entre Liniers y Moreno

El pasado 14 de mayo, un hombre de 76 años terminó gravemente herido tras ser arrollado por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Flores. El hecho ocurrió a las 11.25 en el paso a nivel de la calle Gervasio de Artigas, donde la víctima transitaba a pie cuando fue embestida por la unidad.

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Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar y encontró a la víctima consciente sobre las vías. Tras evaluar su estado, los médicos determinaron el traslado al Hospital Piñero, donde fue atendido por un traumatismo de cráneo y otras lesiones de consideración, de acuerdo con la información de la agencia de noticias NA.

La víctima fue trasladada al Hospital Piñero

Para poder realizar las tareas de peritaje, la Policía solicitó que evacuaran la formación.

El impacto del incidente se sintió de inmediato en el servicio ferroviario: las formaciones dejaron de salir desde la terminal de Once y el recorrido quedó limitado al tramo entre Liniers y Moreno. Recién a las 12.30, una hora después de la colisión, el servicio retomó su funcionamiento normal, según confirmó Trenes Argentinos, en diálogo con este medio.

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Otro ciclista que murió atropellado por el tren Sarmiento

Un ciclista murió atropellado por el tren en la estación Floresta

Una secuencia trágica alteró el servicio del Tren Sarmiento en la estación Floresta el jueves 4 de diciembre del año pasado. El accidente ocurrió en el paso a nivel de Cuenca y Venancio Flores, donde un ciclista perdió la vida al ser arrollado por una formación ferroviaria.

Según la reconstrucción del hecho realizada por la agencia Noticias Argentinas, la víctima llevaba puestos auriculares al momento de cruzar las vías. Un testigo relató que varias personas intentaron advertirle sobre la proximidad de la formación que se dirigía hacia Moreno, tras el paso de otro tren con destino a Once.

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“Pasaba con auriculares. Le gritaron, pero se mandó a la cola del tren que pasó hacia Once y el que iba para Moreno le partió la cabeza”, contó.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de Bomberos de la Ciudad del cuartel Flores y del SAME, mientras la Policía Federal tomó intervención para las actuaciones correspondientes.

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El operativo prolongó la restricción del tránsito ferroviario en uno de los enlaces más transitados de la red metropolitana hasta tanto se completaron las tareas y pericias.