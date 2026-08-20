Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Un repartidor cruzó en bicicleta con la barrera baja y murió atropellado por una formación del tren Sarmiento en Flores

Fue en el cruce de la calle Granaderos. El servicio estuvo limitado entre Liniers y Moreno mientras el SAME y la Policía trabajó en el lugar, pero ya funciona de modo completo

Un repartidor en bicicleta murió atropellado por una formación del tren Sarmiento en Flores
El accidente ocurrió en el cruce de la calle Granaderos
Guardar

En la tarde de este jueves, el barrio porteño de Flores fue escenario de una sangrienta tragedia. Un repartidor que circulaba en bicicleta por la calle Granaderos intentó cruzar la vía con la barrera baja y murió atropellado por una formación del tren Sarmiento.

Según le indicaron fuentes de Trenes Argentinos a Infobae, el accidente ocurrió a las 14.10. Minutos más tarde, al llegar el personal del SAME al lugar, los médicos constataron la muerte del trabajador, cuyo cuerpo había quedado debajo de la formación y había sufrido la amputación de ambas piernas.

PUBLICIDAD

La víctima del incidente fatal tenía aproximadamente 35 años y no fue informada su identidad.

tren sarmiento estacion
Durante casi dos horas el servicio permaneció limitado entre Liniers y Moreno

El pasado 14 de mayo, un hombre de 76 años terminó gravemente herido tras ser arrollado por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Flores. El hecho ocurrió a las 11.25 en el paso a nivel de la calle Gervasio de Artigas, donde la víctima transitaba a pie cuando fue embestida por la unidad.

PUBLICIDAD

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar y encontró a la víctima consciente sobre las vías. Tras evaluar su estado, los médicos determinaron el traslado al Hospital Piñero, donde fue atendido por un traumatismo de cráneo y otras lesiones de consideración, de acuerdo con la información de la agencia de noticias NA.

La víctima fue trasladada al Hospital Piñero

Para poder realizar las tareas de peritaje, la Policía solicitó que evacuaran la formación.

El impacto del incidente se sintió de inmediato en el servicio ferroviario: las formaciones dejaron de salir desde la terminal de Once y el recorrido quedó limitado al tramo entre Liniers y Moreno. Recién a las 12.30, una hora después de la colisión, el servicio retomó su funcionamiento normal, según confirmó Trenes Argentinos, en diálogo con este medio.

Otro ciclista que murió atropellado por el tren Sarmiento

Un ciclista murió atropellado por el tren en la estación Floresta
Un ciclista murió atropellado por el tren en la estación Floresta

Una secuencia trágica alteró el servicio del Tren Sarmiento en la estación Floresta el jueves 4 de diciembre del año pasado. El accidente ocurrió en el paso a nivel de Cuenca y Venancio Flores, donde un ciclista perdió la vida al ser arrollado por una formación ferroviaria.

Según la reconstrucción del hecho realizada por la agencia Noticias Argentinas, la víctima llevaba puestos auriculares al momento de cruzar las vías. Un testigo relató que varias personas intentaron advertirle sobre la proximidad de la formación que se dirigía hacia Moreno, tras el paso de otro tren con destino a Once.

“Pasaba con auriculares. Le gritaron, pero se mandó a la cola del tren que pasó hacia Once y el que iba para Moreno le partió la cabeza”, contó.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de Bomberos de la Ciudad del cuartel Flores y del SAME, mientras la Policía Federal tomó intervención para las actuaciones correspondientes.

El operativo prolongó la restricción del tránsito ferroviario en uno de los enlaces más transitados de la red metropolitana hasta tanto se completaron las tareas y pericias.

Temas Relacionados

Tren SarmientoFloresÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La autopsia al nene de 6 años hallado muerto en Santa Fe reveló que murió por asfixia: su madre sigue detenida

Izán Aguirre fue encontrado sin vida en su casa de San Justo. Los investigadores aguardan estudios complementarios para establecer la mecánica de su muerte. Su madre, de 28 años, recibe asistencia psicológica y psiquiátrica

La autopsia al nene de 6 años hallado muerto en Santa Fe reveló que murió por asfixia: su madre sigue detenida

Preocupación por las inundaciones en Santa Fe: los productores rurales pierden animales y temen por el “Súper Niño”

Los campos en el norte de la provincia están anegados, mientras los ganaderos mueven a las vacas con el agua al cuello. Se espera que lleguen los meses con mayor cantidad de precipitaciones en la zona por el fenómeno climático

Preocupación por las inundaciones en Santa Fe: los productores rurales pierden animales y temen por el “Súper Niño”

Denuncias a una jueza y fijación con Adrián Suar: el extraño caso de la ex docente detenida por amenazar de bomba al Garrahan

Marcela S. enfrentó un sumario administrativo en la Ciudad por acusaciones en un colegio secundario y acusó a una magistrada sin éxito antes de ser arrestada por una serie de 30 intimidaciones que incluyeron a cines y teatros

Denuncias a una jueza y fijación con Adrián Suar: el extraño caso de la ex docente detenida por amenazar de bomba al Garrahan

Feriado del 12 de octubre: ¿habrá fin de semana largo?

Tras un septiembre sin días no laborables, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural marca la próxima fecha en el calendario oficial que genera expectativa entre los trabajadores

Feriado del 12 de octubre: ¿habrá fin de semana largo?

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: tras el escándalo por las historias clínicas, el debate se suspendió hasta el próximo jueves

Así lo decidió el tribunal luego de ordenar el secuestro de toda la documentación médica del Diez tanto del sanatorio Los Arcos como de la sede central de la prepaga

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: tras el escándalo por las historias clínicas, el debate se suspendió hasta el próximo jueves

DEPORTES

Un famoso atleta llevaba varios meses desaparecido y lo encontraron detenido por abuso en Marruecos

Un famoso atleta llevaba varios meses desaparecido y lo encontraron detenido por abuso en Marruecos

La pregunta de la Fórmula 1 a Colapinto sobre la chance de correr un Gran Premio de Argentina: “Sería un sueño hecho realidad”

Oscar Ruggeri se animó a “farmear aura” en vivo y despertó las risas de sus compañeros: “Muy bien”

El estremecedor video del accidente que le costó la vida a un jinete de 27 años: “Inmenso dolor”

La revelación de Mastantuono sobre su paso por Real Madrid y el detrás de escena de su video en la playa que se hizo viral

TELESHOW

El transformador viaje de Sofía Jujuy Jiménez a Perú: “Hay una nueva versión de mí”

El transformador viaje de Sofía Jujuy Jiménez a Perú: “Hay una nueva versión de mí”

La Justicia de Tucumán rechazó indemnizar a la familia de Sergio Denis y culpó al cantante por el accidente que le costó la vida

Silvina Escudero habló de la icónica pelea con Moria Casán en el Bailando: “¡Cómo no me va a molestar!”

La contundente declaración de Anita Espasandín sobre Benjamín Vicuña tras los dichos de Icardi: “Es un padrazo”

Cami Mayan habló de su conflicto legal con Alexis Mac Allister: “Cada uno juzga con sus propios ojos”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué Suiza sigue siendo un refugio global para los multimillonarios

Por qué Suiza sigue siendo un refugio global para los multimillonarios

Vetado en media Europa, Kanye West-Ye lleva su gira a Rusia y desata un debate político en Moscú

Las bolsas europeas cerraron en rojo y Wall Street opera en baja mientras el dólar se debilita y el crudo se dispara

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe eleva a 3.9% la proyección de crecimiento de El Salvador para 2026

La OEA abre competencia para jóvenes salvadoreños que deseen desarrollar habilidades en ciberseguridad