Las bolsas europeas cerraron en rojo y Wall Street opera en baja mientras el dólar se debilita y el crudo se dispara

Corredores de bolsa en Wall Street en una fotografía de archivo. EFE/Justin Lane

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Los mercados bursátiles cayeron este jueves ante las dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para contener la escalada de los rendimientos de los bonos gubernamentales, después de un salto en los costos de endeudamiento de las principales economías del mundo. Nuevas subas en los precios del petróleo, tras las amenazas de Washington de una “guerra económica” contra Irán, avivaron los temores inflacionarios, que también presionaron al dólar.

La cautela de los inversores superó el alivio inicial generado por el compromiso del Tesoro de Estados Unidos de recomprar bonos gubernamentales a 30 años, en un intento por contener los altos rendimientos que podrían amenazar el crecimiento de la mayor economía del mundo. El Tesoro había anunciado que “al menos duplicaría” sus recompras de deuda soberana, después de que el rendimiento de los bonos a 30 años trepara a máximos de casi dos décadas. El anuncio había impulsado a Wall Street el miércoles y generado un rebote en Asia.

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Wall Street opera con pérdidas, Europa cerró en baja

En Wall Street los principales índices operaban con pérdidas generalizadas: el Dow Jones bajaba 0,87%, el S&P 500 cedía 0,40% y el Nasdaq retrocedía 0,82%.

El índice de volatilidad VIX, considerado el “indicador del miedo” de Wall Street, subía con fuerza, casi 7%.

Los mercados del Viejo Continente cerraron mayormente en terreno negativo: el CAC 40 parisino cayó 0,6%, hasta los 8.453,09 puntos, y el DAX alemán retrocedió 0,4%, a 25.983,04 unidades, mientras el FTSE 100 londinense cerró prácticamente estable.

Las bolsas europeas “estuvieron más expuestas a la última suba de los precios de la energía” que al alivio del anuncio del Tesoro, dijo Jim Reid, analista de Deutsche Bank.

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El petróleo se dispara por la escalada verbal con Irán

FOTO DE ARCHIVO. Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, 3 de agosto de 2026. REUTERS/Stringer/

Los precios del petróleo saltaron alrededor de 2,5% mientras las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán permanecen estancadas, con Teherán manteniendo cerrado el estrecho de Ormuz y Washington sosteniendo un contrabloqueo naval contra Irán.

El Brent cotizaba en torno a los 93,88 dólares por barril, mientras el WTI avanzaba 2,8%, hasta los 86,76 dólares.

Donald Trump había prometido el miércoles una “guerra económica” contra Teherán y amenazó a cualquier país que comerciara con la república islámica. Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió este jueves que las sanciones “harán colapsar a este régimen” y pidió a los aliados de Washington y a China que respalden la campaña estadounidense.

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El dólar cede terreno frente al euro y la libra

El dólar se debilitó levemente frente al euro, que avanzó a 1,1678 dólares, y cedió terreno frente a la libra esterlina, que subió a 1,3636 dólares.

Frente al yen japonés, en cambio, se fortaleció, hasta 158,91 unidades, en momentos en que persisten las expectativas de que la Fed deba sostener tasas elevadas.

La mirada puesta en Jackson Hole

Las minutas de la reunión de julio de la Fed mostraron que muchos responsables creen que serán necesarias tasas más altas si la inflación no desciende. Todas las miradas están puestas ahora en la reunión anual de banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming, donde los inversores esperan alguna pista sobre la visión del titular de la Fed, Kevin Warsh.

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“El anuncio no programado de ayer fue una clara señal de la incomodidad del Tesoro con la reciente liquidación” de bonos a más largo plazo, dijo Fawad Razaqzada, analista de FOREX.com, aunque remarcó que “se necesitará una solución más estructural —particularmente la consolidación fiscal— para lograr una mejora sostenible en el mercado de bonos”.

Asia repuntó de la mano de los semiconductores

En Asia, las acciones repuntaron gracias al buen desempeño del miércoles de gigantes como Apple, Microsoft y Amazon. Seúl saltó casi 6%, con la fabricante de chips SK Hynix disparándose 12,7% tras anunciar una recompra de acciones por 29.000 millones de dólares, mientras Samsung trepó más de 9%. Las tecnológicas también empujaron a Tokio más de 1% al alza.

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