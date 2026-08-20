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Un famoso atleta llevaba varios meses desaparecido y lo encontraron detenido por abuso en Marruecos

El exvelocista y entrenador estuvo ausente en las últimas competiciones y había despertado una ola de especulaciones

El exatleta británico Leon Baptiste cumple un condena en Marruecos (Grosby)
El exatleta británico Leon Baptiste cumple un condena en Marruecos (Grosby)
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La incertidumbre sobre el paradero de Leon Baptiste, exvelocista británico y entrenador de atletismo, provocó conmoción dentro del ámbito deportivo internacional. Durante semanas, la ausencia del campeón de los Juegos de la Commonwealth de 2010 generó inquietud entre sus colegas y alumnos, quienes desconocían el motivo de su desaparición.

Recientemente, las autoridades marroquíes confirmaron que Baptiste se encuentra recluido en la prisión de Al-Oudaya, en Marrakech, tras haber sido condenado por un delito de agresión sexual a un menor. De acuerdo con la información oficial, la detención se produjo el 9 de mayo y, tras una sentencia inicial de diez meses, el tribunal de apelación redujo la pena a ocho meses de cárcel.

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La confirmación de su encarcelamiento puso fin a meses de especulaciones. Desde su arresto, su paradero fue un misterio tanto para sus allegados como para los deportistas que entrenaba. Esta situación desembocó en versiones contradictorias y rumores que se intensificaron durante los Europeos de Birmingham, competencia en la que su ausencia fue notoria.

En respuesta a la incertidumbre, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido comunicó que su departamento “presta asistencia a un ciudadano británico detenido en Marruecos”, sin ofrecer detalles adicionales sobre el caso, de acuerdo con el diario británico The Telegraph. La falta de información oficial durante los primeros meses alimentó teorías sobre posibles desapariciones o problemas personales, hasta que finalmente se confirmó la causa de su reclusión.

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La información oficial apunta a que el deportista fue encarcelado por un delito de agresión sexual a un menor (Grosby)
La información oficial apunta a que el deportista fue encarcelado por un delito de agresión sexual a un menor (Grosby)

Un portavoz del Ministerio de Justicia marroquí aclaró el panorama en declaraciones recogidas por The Guardian: “Según la información de la que disponen las autoridades marroquíes, el señor Baptiste no desapareció ni perdió el contacto con su entorno. Actualmente se encuentra recluido en la prisión local de Marrakech, donde cumple una condena de prisión preventiva tras ser declarado culpable por las autoridades judiciales competentes en relación con un delito”. La misma fuente confirmó que Baptiste está en buen estado de salud y que no existió un caso real de desaparición.

Con la confirmación oficial sobre el paradero y la situación legal de Baptiste, el foco se desplaza ahora a las posibles repercusiones deportivas y personales para el exvelocista y entrenador británico. El desarrollo futuro de su caso dependerá de las próximas decisiones judiciales y del acompañamiento consular proporcionado por el Reino Unido.

Antes de la controversia judicial, Baptiste había construido una carrera deportiva destacada. En 2004, logró el título de campeón de Europa júnior en los 100 metros. Su momento de mayor brillo internacional llegó en los Juegos de la Commonwealth de Delhi 2010, al conquistar la medalla de oro en los 200 metros y formar parte del equipo inglés vencedor en el relevo 4x100.

Debido a diversas lesiones, el velocista se retiró de la alta competencia a los 28 años y comenzó una nueva etapa como entrenador y consultor. Colaboró con UK Athletics y forjó su actividad profesional en el entorno deportivo de Loughborough, donde acompañó la formación de atletas de élite.

Entre sus pupilos más reconocidos se encuentra Charlie Dobson, especialista en 400 metros que obtuvo la medalla de bronce en el relevo durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, Baptiste trabajó con otros destacados deportistas, incluido el paralímpico Zac Shaw.

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