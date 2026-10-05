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Constance Zimmer, estrella de ‘Entourage’, revela su diagnóstico de cáncer de mama

La actriz contó que recibió el diagnóstico mientras estaba lejos de casa y que atravesó tres cirugías consecutivas

Constance Zimmer cuenta cómo enfrentó en secreto un diagnóstico de cáncer de mama. REUTERS/Lucy Nicholson
Constance Zimmer cuenta cómo enfrentó en secreto un diagnóstico de cáncer de mama. REUTERS/Lucy Nicholson
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Constance Zimmer reveló públicamente que enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama en etapa 0 a principios de este año.

La actriz, conocida por sus participaciones en Entourage, Boston Legal y House of Cards, compartió la noticia el domingo a través de una publicación en Instagram, coincidiendo con el mes de concientización sobre el cáncer de mama.

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Zimmer, de 55 años, explicó que recibió el diagnóstico el 13 de marzo, mientras se encontraba fuera de casa. La noticia le fue comunicada por su médico durante una consulta por videollamada.

Según relató, el diagnóstico fue de carcinoma ductal in situ (DCIS), también denominado cáncer de mama en etapa 0.

Constance Zimmer les contó a sus seguidores que su lucha contra el cáncer es “el mayor secreto que jamás haya guardado”, por lo que únicamente habló de su estado de salud con personas cercanas, entre ellas su hija, Colette, y su esposo, Russ Lamoureux, quien fue la primera persona a la que llamó después de conocer el diagnóstico.

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Constance Zimmer se sinceró sobre su diagnostico de cáncer de mama.
Constance Zimmer se sinceró sobre su diagnostico de cáncer de mama.

“El desgaste mental que siguió fue abrumador en ciertos días, ya que comencé a hablar con muchos más médicos de los que hubiera querido. Sentía que mis opciones eran limitadas y la mayoría sugería la forma más rápida de extirpar esta masa lo antes posible, que era una mastectomía”, contó.

La actriz indicó que inicialmente tuvo dudas sobre ese procedimiento y se preguntó si quería conservar la mayor parte posible de su tejido mamario.

Después de consultar con otro médico, optó por una lumpectomía, una cirugía que consiste en retirar el tumor y una pequeña cantidad de tejido sano circundante, preservando la mayor parte de la mama.

El tratamiento requirió tres intervenciones quirúrgicas realizadas durante tres semanas consecutivas. Constance Zimmer señaló que el procedimiento permitió retirar el tumor y conservar su mama. Posteriormente, completó un tratamiento de radiación.

El proceso médico coincidió con una etapa de actividad profesional para la actriz. Durante esos meses, Zimmer participaba en la promoción de Love Story, producción de FX en la que interpretó a Ann Marie Messina, madre de Carolyn Bessette.

Constance Zimmer estaba en medio de la promoción de Love Story cuando se enteró de la enfermedad.
Constance Zimmer estaba en medio de la promoción de Love Story cuando se enteró de la enfermedad.

Mientras realizaba entrevistas y apariciones públicas relacionadas con la serie, mantuvo su diagnóstico y tratamiento en privado.

La actriz también atravesó el proceso mientras recibía atención por su trabajo. Durante ese periodo fue nominada a un premio Emmy y continuó participando en actividades relacionadas con la industria del entretenimiento.

En su publicación, Constance Zimmer compartió fotografías correspondientes a diferentes momentos de su proceso, incluidas imágenes en las que aparece con una bata hospitalaria y otras posteriores a sus intervenciones.

También publicó fotografías de eventos públicos en los que apareció durante los meses de tratamiento.

La famosa informó que actualmente está libre de cáncer. En su mensaje, pidió a otras mujeres que no esperen a presentar síntomas para realizarse revisiones médicas y controles preventivos.

Constance Zimmer animó a otras mujeres a hacerse pruebas tempranas para detectar el cáncer. AFP
Constance Zimmer animó a otras mujeres a hacerse pruebas tempranas para detectar el cáncer. AFP

Constance Zimmer señaló que ahora reflexiona sobre los últimos siete meses como un periodo marcado por el miedo y la incertidumbre, pero también por momentos de satisfacción y agradecimiento.

Su publicación concluyó con una referencia al contraste entre las imágenes de su tratamiento médico y sus apariciones en eventos de la industria: “De las batas de hospital al glamour de los Emmy”.

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