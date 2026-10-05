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Brian May dice adiós a las giras de Queen: “Quizá 50 años sean suficientes”

Tras el cierre de la gira ‘Rhapsody’ en 2024, el músico confirmó que no tiene previsto regresar a los escenarios con Queen para una nueva gira

Brian May of Queen performs during The Rhapsody Tour
Brian May anuncia el fin de las giras de Queen + Adam Lambert. REUTERS/Mario Anzuoni
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Queen + Adam Lambert no volverá a los escenarios para realizar una nueva gira, según declaró el guitarrista Brian May en una reciente entrevista con The Times. De hecho, la agrupación no se presenta desde el cierre de su gira mundial Rhapsody, realizado el 14 de febrero de 2024 en el Tokyo Dome de Japón.

El músico señaló que la muerte de una amiga cercana de la familia durante una de sus estancias en Estados Unidos influyó en su percepción sobre las exigencias de permanecer durante largos periodos fuera de casa.

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“Tomé una decisión hace 18 meses de que no quería volver a hacer giras. Una amiga cercana de la familia falleció cuando estábamos en Estados Unidos, así que le dije a mi representante: ‘Voy a volver a casa unos días y luego regreso’. Ella me miró a los ojos y me dijo: ‘Sabes que no puedes hacer eso’”, afirmó.

El guitarrista indicó que disfruta de salir de gira, pero aseguró que estos viajes también implican renunciar a parte de su libertad personal.

Brian May afirmó que siente que pierde su libertad cuando sale de gira. REUTERS/Suzanne Plunkett
Brian May afirmó que siente que pierde su libertad cuando sale de gira. REUTERS/Suzanne Plunkett

“Me encanta tocar, me encanta viajar, pero el precio es sacrificar mi libertad. Tengo una esposa [la actriz Anita Dobson], nietos y muchos proyectos de astrofísica que quiero explorar, así que creo que quizás 50 años sean suficientes”, comentó.

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La decisión no significa que Queen deje de explorar nuevas formas de presentar su música, pues Brian May señaló que el grupo analiza la posibilidad de desarrollar una experiencia inmersiva relacionada con su repertorio.

El guitarrista contó que después de visitar el Sphere, recinto de espectáculos de Las Vegas, comenzó a diseñar una propuesta para un espectáculo de Queen.

“Creo que una experiencia inmersiva sigue siendo posible y podría conquistar el tiempo y el espacio, pero actualmente no se puede lograr sin IA y tengo serias dudas al respecto… Los centros de datos son un mal enorme y hay que combatirlos”, dijo.

Brian May planea un espectáculo de Queen que pueda presentarse en Las Vegas.
Brian May planea un espectáculo de Queen que pueda presentarse en Las Vegas.

Las declaraciones representan un cambio respecto a la postura que May había expresado en septiembre de 2025, cuando habló con Rolling Stone sobre su cansancio después de cinco décadas de giras.

En aquel momento, el guitarrista dijo que sentía que podía haber llegado el momento de detener las giras, aunque todavía no descartaba completamente la posibilidad de regresar a los escenarios.

“No me gusta la idea de despertarme en la habitación del hotel y sentirme atrapado. Recientemente tuve algunas experiencias en las que ocurrieron cosas en casa con mi familia y no pude volver. Me afectó mucho y pensé: ‘No estoy seguro de querer esto todavía’. Siento que he renunciado a mi libertad demasiadas veces”, indicó.

Asimismo, en enero de 2026, Brian May declaró al Daily Mail que tampoco tenía interés en cruzar el Atlántico para realizar presentaciones en Estados Unidos. El músico explicó que consideraba que el país atravesaba un momento complejo y que esa situación hacía que muchas personas reconsideraran sus viajes.

El guitarrista Brian May, de la banda británica Queen, en una foto de archivo. EFE/Antonio Lacerda
Brian May admitió que no deseaba dar más conciertos en Estados Unidos.

Queen también prepara nuevos proyectos relacionados con su archivo histórico. Entre ellos se encuentra Queen Budapest, una película de concierto registrada el 27 de julio de 1986.

La presentación tuvo lugar durante la etapa de la banda conocida por llevar su música a países situados detrás de la Cortina de Hierro.

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