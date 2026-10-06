Así fueron los últimos mensajesde Gypsy Rose Blanchard con su exprometido antes de su muerte

Revelan qué hablaban Gypsy Rose y Ken Urker semanas antes de su inesperada muerte. (Instagram/@gypsyrose.insta)

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Las últimas conversaciones por mensaje entre Gypsy Rose Blanchard y Ken Urker estuvieron centradas en su hija de un año, Aurora, de acuerdo con una fuente cercana a la expareja.

Blanchard y Urker habían terminado oficialmente su relación aproximadamente un mes antes de la muerte del hombre, pero continuaron en contacto para coordinar asuntos relacionados con la crianza de su hija.

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Una fuente consultada por Page Six describió los intercambios entre ambos durante las semanas previas al fallecimiento como conversaciones cotidianas relacionadas principalmente con Aurora.

Según el testimonio, Gypsy Rose Blanchard y Ken Urker se comunicaban desde una perspectiva de coparentalidad y mantenían contacto cada pocos días.

“Era simplemente normal, básicamente todo sobre Aurora”, señaló la fuente. Las conversaciones incluían preguntas sobre el día de cada uno y actualizaciones relacionadas con la niña.

Gypsy Rose Blanchard y Ken Urker basaron sus conversaciones en su hija. (Instagram)

La misma persona indicó que los mensajes ya no tenían el tono propio de una relación sentimental.

Gypsy Rose Blanchard, de 35 años, habría evitado cualquier tipo de coqueteo por mensajes debido a las dificultades relacionadas con la salud mental que atravesaba Ken Urker.

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Según la fuente, la actriz quería eventualmente recuperar la relación, pero consideraba necesario respetar el espacio que él necesitaba durante ese periodo.

“Una vez que Gypsy aceptó que la relación había terminado fue cuando dejó de lado toda esa dinámica de pareja”, explicó la fuente.

Blanchard y Urker se encontraban viviendo separados cuando decidieron terminar la relación. La separación fue descrita como amistosa y, según las personas cercanas citadas por Page Six, ambos acordaron darse espacio y mantener la comunicación relacionada con su hija.

Gypsy Rose Blanchard y Ken Urker habían acordado darse espacio. (Instagram/@gypsyrose.insta)

A pesar de haber terminado su relación sentimental, continuaron en contacto. La fuente indicó que Aurora permanecía principalmente con Gypsy y que Ken mantenía comunicación con ella mediante videollamadas.

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La relación entre Blanchard y Urker comenzó en 2017, cuando ella cumplía una condena de prisión por la muerte de su madre, Clauddine “Dee Dee” Blanchard. La pareja se comprometió un año después, pero terminó su relación en 2019.

Posteriormente, Gypsy Rose Blanchard contrajo matrimonio con Ryan Scott Anderson en junio de 2022.

La pareja terminó su matrimonio aproximadamente dos años después y, posteriormente, Blanchard retomó su relación con Ken Urker. Ambos tuvieron a Aurora, quien tenía un año al momento de la muerte de su padre.

Urker murió la semana pasada en su domicilio de Luisiana, el mismo día en que cumplía 34 años. Un funcionario de información pública de la parroquia de Lafourche confirmó que fue encontrado muerto a su llegada al lugar por parte de las autoridades.

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Ken Urker fue encontrado muerto en su domicilio. (Instagram/@gypsyrose.insta)

La policía indicó inicialmente que no encontró evidencia de que hubiera ocurrido un acto criminal, aunque la investigación sobre las circunstancias de la muerte continuaba.

Un informe policial obtenido por Page Six señaló que los agentes encontraron parafernalia relacionada con drogas y un arma de fuego en el domicilio.

De acuerdo con el documento, había jeringas y una cuchara en el baño, junto a una sustancia de color marrón, mientras que otra jeringa y un arma fueron localizadas sobre la mesa de noche.

Después de conocerse la noticia, Blanchard afirmó en redes sociales que sospechaba que Urker había muerto por una sobredosis. En un mensaje posterior, describió al fallecido como un padre y una persona profundamente querida, y expresó su pesar por la pérdida.

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Gypsy Rose Blanchard aseguró que Ken murió por una sobredosis.

Gypsy Rose Blanchard también afirmó que Ken Urker había enfrentado un nivel constante de exposición y acoso en redes sociales, particularmente en plataformas como TikTok y Reddit. Según su declaración, esa situación había afectado al fallecido durante los últimos meses.

La también figura pública pidió a sus seguidores apoyar una petición relacionada con el acoso en internet y agradeció los mensajes recibidos después de la muerte de Urker.