‘Psikyo Memories’ reúne 12 juegos de Psikyo para PS5 y Switch 2

Psikyo Memories

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Edia anunció que Psikyo Memories se estrenará el 18 de febrero de 2027 para PlayStation 5 y Switch 2. La colección reunirá 12 títulos de Psikyo, entre ellos entregas de Gunbird, Samurai Aces y Strikers 1945, con ediciones físicas y digitales confirmadas para Japón.

Doce juegos de disparos en una colecciaón

Psikyo Memories está centrado en el shoot ‘em up, género de acción en el que el jugador controla una nave o personaje, esquiva grandes cantidades de proyectiles y elimina enemigos a través de niveles breves y exigentes. El paquete combinará juegos con desplazamiento vertical, combates laterales y distintas ambientaciones.

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La lista comienza con Dragon Blaze, Gunbarich, Gunbird 2 y Gunbird. También incluye Samurai Aces, Tengai, conocido en algunos mercados como Samurai Aces II, y Samurai Aces III: Sengoku Cannon.

Los otros cinco títulos son Sol Divide, Strikers 1945, Strikers 1945 II, Strikers 1999 y Zero Gunner 2. De esta manera, el lanzamiento agrupará varias de las series más reconocidas del catálogo de Psikyo en las dos consolas actuales confirmadas por Edia.

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La selección cubre propuestas con diferencias visibles de perspectiva y estilo. La serie Strikers 1945 está asociada con aviones militares y desplazamiento vertical, mientras que Gunbird utiliza personajes y elementos de fantasía. Zero Gunner 2 cambia la estructura tradicional al permitir combates con rotación sobre escenarios vistos desde arriba.

Edia todavía no detalló posibles funciones modernas para estas versiones, como opciones de visualización, guardado rápido, tablas de clasificación o configuraciones de dificultad. El anuncio se concentró en la fecha, las plataformas, la lista de juegos y el contenido de las ediciones japonesas.

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Precios y contenido de las ediciones japonesas

En Japón, la edición estándar física y la digital costarán 6.800 yenes antes de impuestos. El precio final informado es de 7.480 yenes con impuestos incluidos.

También habrá una edición especial física por 14.800 yenes, o 16.280 yenes con impuestos. El paquete incluirá una copia del juego, 12 placas de identificación o dog tags, un libro de ilustraciones y un calendario de mesa. La cantidad de placas coincide con los 12 títulos incluidos en la colección.

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La edición de Switch 2 se distribuirá mediante una game-key card. Este formato físico funciona como una llave para habilitar la descarga, en lugar de almacenar todo el contenido en la tarjeta. La versión de PS5 contará con una presentación física propia, cuyo diseño de portada ya fue mostrado junto al de la consola de Nintendo.

Los precios comunicados corresponden al mercado japonés. Edia no informó valores para otras regiones, posibles reservas, bonificaciones de compra anticipada ni diferencias de contenido entre territorios.

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Psikyo Memories

El plan de lanzamiento mundial de Edia

El anuncio de la fecha fue difundido por Edia. En el catálogo Edia Game Catalog entregado durante Tokyo Game Show 2026, el estudio indicó que sus juegos previstos para 2027 y años posteriores tienen como objetivo un lanzamiento mundial simultáneo.

Ese plan abre la posibilidad de que Psikyo Memories llegue a varios mercados el mismo 18 de febrero de 2027. Sin embargo, la información disponible no confirma de manera específica las regiones, idiomas o formatos físicos que recibirá esta colección fuera de Japón.

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La distinción es importante para quienes buscan importar la edición especial o comprarla en tiendas locales. Por ahora, Edia confirmó una fecha única, las versiones para PlayStation 5 y Switch 2 y la estructura comercial japonesa, pero todavía faltan detalles regionales sobre distribución y precios.

Psikyo Memories quedará así programado para el 18 de febrero de 2027, con sus 12 juegos disponibles en una edición estándar y una edición especial física en Japón.

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