James Van Der Beek tenía planes para regresar a ‘Dawson’s Creek’ antes de su muerte

James Van Der Beek quería revivir Dawson’s Creek.

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Kevin Williamson recordó su relación profesional con James Van Der Beek y los planes que el actor tenía para una posible continuación de Dawson’s Creek antes de su muerte.

El guionista y director habló sobre el intérprete durante la entrega del Hero Award, otorgado en la gala anual Barbara Berlanti Heroes Gala, celebrada en Santa Mónica, California.

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Además de recordar su trayectoria, Kevin Williamson reveló que James Van Der Beek había considerado seriamente desarrollar una nueva historia de Dawson’s Creek.

De acuerdo con el guionista, el actor llegó a plantear una propuesta para escribir una continuación de la serie y tenía una idea definida para llevarla adelante.

“Había un momento en que él iba a escribirla y tenía una idea realmente buena. Tenía un plan magnífico. Luego creo que entró a trabajar en una serie y todos se ocuparon. Nunca se concretó. Pero se habló mucho del tema”, explicó.

James Van Der Beek tenía la intención de continuar la historia de 'Dawson’s Creek'. (AP)

La posibilidad de recuperar Dawson’s Creek había sido objeto de conversaciones entre integrantes del equipo y el elenco, aunque nunca se produjo oficialmente una nueva temporada o continuación. La serie original concluyó en 2003, después de seis temporadas.

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Kevin Williamson, conocido también por su trabajo en The Vampire Diaries y la franquicia Scream, alcanzó notoriedad como creador de Dawson’s Creek, serie estrenada en 1998 y protagonizada por Van Der Beek como Dawson Leery.

La producción se extendió durante seis temporadas y también impulsó las carreras de Michelle Williams, Katie Holmes y Joshua Jackson.

Tras la muerte de James Van Der Beek en febrero, a los 48 años, Kevin Williamson ha hablado en distintas ocasiones sobre el actor y su trayectoria.

Durante la ceremonia, Williamson reflexionó que vio a Van Der Beek “pasar de ser un niño a un hombre extraordinario, un esposo, un padre y un amigo. James tuvo una evolución de personaje completa”.

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Kevin Williamson contó que vio crecer a James Van Der Beek hasta convertirse en padre. (Instagram/@vanderjames)

El guionista también recordó que Van Der Beek comenzó su trabajo en la serie cuando tenía alrededor de 20 años y describió de manera humorística algunas de sus primeras interacciones con él.

“Empezó siendo un mocoso. Él recibía un guion, me llamaba y me dcía: ‘¿Por qué tengo que decir esta palabra? Nadie sabe lo que significa’. Yo le respondía: ‘Bueno, no te preocupes, con lo que murmuras, nadie la va a oír de todas formas’“, recordó.

Kevin Williamson describió esa dinámica como una especie de conversación entre él y el propio Dawson Leery.

La relación entre ambos también estuvo marcada por las discusiones sobre los diálogos del personaje. James Van Der Beek interpretaba a un adolescente sensible y aficionado al cine que atravesaba diferentes conflictos personales mientras avanzaba desde la escuela secundaria hacia la adultez.

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En "Dawson's Creek", James Van Der Beek interpretaba a un adolescente con problemas típicos de la edad. (Captura de video)

La trayectoria del actor continuó después de Dawson’s Creek con participaciones en producciones como Varsity Blues, Don’t Trust the B— in Apartment 23, Labor Day y Pose. Para Williamson, esa evolución reflejó el crecimiento que también había observado durante los años de trabajo conjunto.

Michelle Williams, quien interpretó a Jen Lindley en Dawson’s Creek, también se refirió al impacto de la muerte de Van Der Beek y señaló que había pensado constantemente en la familia del actor durante las semanas posteriores a su fallecimiento.