FIC.UBA homenajeó a Lucas Vignale con una proyección especial: el recuerdo de Toto Ferro y la emoción de su familia

El Festival Internacional de Cine de la UBA rindió homenaje al director Lucas Vignale en Cine Arte Cacodelphia (Foto: FIC.UBA)

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El Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires (FIC.UBA) rindió homenaje al director y guionista Lucas Vignale, fallecido a los 28 años en un accidente aéreo en Río de Janeiro el 14 de junio, con una proyección especial que reunió a una sala llena de familiares, amigos y colegas este lunes 5 de octubre en la que estuvo como invitado su amigo y socio, Toto Ferro. El encuentro realizado en Cine Arte Cacodelphia en el marco de la cuarta edición del festival, del que participó Teleshow, combinó la exhibición de parte de su obra audiovisual con testimonios de quienes compartieron con él proyectos, rodajes y amistad.

Vignale había nacido en Buenos Aires en 1997 y desarrolló una trayectoria que comenzó en el ámbito audiovisual y se expandió hacia los videoclips, el cine y distintos proyectos vinculados a la música. Trabajó como director junto a artistas como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, J Balvin, Nathy Peluso, Trueno y Wos, entre otros. En paralelo, construyó una sociedad creativa con el actor y director Lorenzo “Toto” Ferro que comenzó con cortometrajes y continuó con su primer largometraje, “El tren fluvial”, codirigido y coescrito por ambos, con estreno mundial en la sección Perspectivas de la Berlinale 2026.

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Lucas Vignale dirigió videoclips para artistas de la música urbana como Bizarrap, Nicki Nicole y Wos (Archivo)

La programación del homenaje incluyó La Pasión (2024), Diablo Suelto (2025), Mi gran noche (2026), Ilusión Supersport (2025), La vuelta de Gaspi (2025) y Camino a la velada (2025), estos dos últimos codirigidos junto a Gaspar Prim Díaz, streamer conocido como Gaspi, quien murió en el mismo accidente que Vignale. El recorrido permitió acercarse a distintas facetas de su producción, desde los videoclips musicales hasta los cortometrajes de ficción.

“Estamos convencidos de que hubiera dado mucho más. Hoy desde el festival lo que queremos hacer es reconocer su talento”, señaló Marcelo Altmark, director artístico del FIC.UBA y director de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA, antes de la proyección. Altmark agregó que el objetivo del homenaje también era conectar la obra de Vignale con las nuevas generaciones de realizadores: “Todos los que estamos en lo audiovisual imaginamos un mundo propio, creativo, día a día. Creemos que van a poder ver hoy eso en el homenajeado y reencontrarse con él cuando vean sus películas”.

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El director del FIC.UBA, Marcelo Altmark, planteó la meta de conectar la producción de Lucas Vignale con las nuevas generaciones de cineastas (Foto: FIC.UBA)

Antes de la exhibición, Ferro repasó el origen de su vínculo creativo con Vignale y la manera espontánea en que surgieron sus primeros trabajos conjuntos. “Nunca pensé que íbamos a ver todo su trabajo junto en un cine. Puede ser una experiencia bastante delirante y esquizofrénica”, dijo el actor, quien participó del homenaje en representación de los tres cortometrajes que realizaron juntos antes de filmar El tren fluvial.

Ferro repasó el origen de su vínculo creativo con el cineasta antes de la proyección de sus obras (Foto: FIC.UBA)

Ferro recordó especialmente el origen de La Pasión, el primer corto de la dupla. Según relató, Vignale viajaba por la ruta, vio un Cristo Redentor al costado del camino, se bajó del auto y sacó una foto, un gesto que derivó en la decisión de filmar. “Siempre se hacía en el acto”, explicó Ferro sobre la manera improvisada de trabajar que caracterizó a los primeros proyectos conjuntos. Más tarde llegó el intento de un trabajo más planificado: escribieron Mi gran noche durante dos meses, pero cuando comenzó el rodaje el actor protagónico no se presentó y debieron improvisar nuevamente todo el cortometraje.

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“Los primeros tres trabajos que van a ver son una manera apasionada de improvisar y de abrazar la espontaneidad que a veces regala el cine”, señaló Ferro, quien aclaró que, pese a tratarse de un homenaje, no buscaba que la experiencia fuera únicamente solemne. “Algo serio no creo que vayan a ver, por suerte. Lucas era una persona muy alegre, muy graciosa. Era un chiste viviente”, afirmó. El actor estuvo acompañado en la presentación por Andrés Medina y Martín García Blaya, montajista y sonidista respectivamente, ambos colaboradores habituales de los proyectos que realizó junto a Vignale.

Jorge Vignale destacó el legado del cineasta y la dedicación constante que aplicó en cada uno de sus proyectos (Foto: FIC.UBA)

Las palabras de Jorge Vignale, tío del director, estuvieron atravesadas por la emoción, en un momento que el festival decidió formalizar con una distinción especial. Sobre el escenario, el FIC.UBA le entregó una placa conmemorativa en representación del reconocimiento institucional al legado del realizador. Con la distinción en sus manos, él expresó: “Es un momento muy difícil por la pérdida física de mi sobrino y un momento de orgullo por todo lo que hizo. Es una lástima que se haya ido tan temprano por ese potencial que tenía”. También destacó una enseñanza que, según contó, su sobrino le dejó a lo largo de su vida: la importancia de hacer las cosas con pasión. “Lucas no hacía nada sin pasión. Le ponía pasión a todo lo que hacía. Eso me lo transmitió. Son esas cosas de la vida que uno aprende de los más jóvenes”, sostuvo, antes de agradecer a los presentes por acompañar la ceremonia.

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El homenaje se enmarcó en la cuarta edición del FIC.UBA, que además de este reconocimiento incluyó actividades vinculadas a otras figuras del cine argentino durante la semana. La selección de trabajos de Vignale permaneció disponible para quienes se acercaron a Cine Arte Cacodelphia, en un encuentro que buscó recuperar la mirada de un joven realizador que entendía el cine como un espacio de libertad, experimentación y encuentro entre amigos.