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‘DuneCrawl’ salta de Steam a PlayStation 5, Xbox Series y Android en octubre

Las versiones para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch aparecerán más adelante en 2026

DuneCrawl presenta su tráiler.
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Alientrap anunció que DuneCrawl llegará a PlayStation 5, Xbox Series y Android el 19 de octubre, acompañado por un nuevo tráiler dedicado a estas versiones. El juego de acción, exploración y cooperación debutó en PC mediante Steam el 5 de enero, mientras que sus ediciones para Switch 2 y Switch están previstas para más adelante en 2026.

Una travesía sobre las arenas

DuneCrawl es una aventura de mundo abierto, una estructura que permite recorrer libremente distintas zonas y elegir qué misiones, islas o mazmorras visitar. Su escenario está formado por extensos mares de arena que los jugadores atraviesan a bordo de un cangrejo mecánico gigantesco conocido como Dune Crawler.

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La campaña sigue a los peregrinos Polloi, enfrentados a una invasión dirigida por el Ceramicist. Durante el viaje deben combatir contra los Vassals, enemigos con cabezas en forma de vasija, sobrevivir a grupos de insectos salvajes y ayudar a otros miembros de su pueblo en medio de la guerra.

El mapa incluye decenas de islas con oasis, encargos, botín, secretos y mazmorras. La exploración alterna entre los desplazamientos a bordo del cangrejo, los combates en tierra y los ataques contra otras máquinas, fortalezas insulares y jefes de gran tamaño.

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La movilidad tampoco queda limitada al vehículo principal. Los personajes pueden montar escarabajos con varias sillas para transportar al grupo, desplazarse sobre ninfas rápidas o utilizar escorpiones acorazados y otros insectos capaces de abrirse paso entre los enemigos.

Cooperativo local, online y juego en solitario

La aventura admite hasta cuatro participantes mediante cooperativo local u online. El modo local reúne a los jugadores en un mismo sistema, mientras que la opción en línea permite formar el grupo a distancia. Cada integrante puede asumir tareas diferentes durante los desplazamientos y las batallas.

A bordo del Dune Crawler, la tripulación debe manejar los cañones, tomar el timón, cargar proyectiles y reparar las patas dañadas. También es posible lanzarse por el aire para abordar vehículos rivales, una maniobra que traslada el enfrentamiento desde la artillería hasta el combate directo.

Quienes prefieran avanzar sin otros jugadores pueden completar el recorrido en solitario. En ese caso, el protagonista recibe la ayuda de un compañero fantasmal, aunque Alientrap no detalló qué funciones podrá cubrir ni cómo responderá durante las peleas más complejas.

La combinación de tareas busca que el vehículo sea algo más que un medio de transporte. Su estado, sus armas y el reparto de funciones dentro del equipo afectan los encuentros contra otros crawlers, las fortalezas y los jefes que aparecen a lo largo del desierto.

DuneCrawl, de Alientrap
DuneCrawl, de Alientrap

Armas, mejoras y calendario de lanzamiento

Los personajes consiguen nuevas capacidades al recolectar máscaras, túnicas y talismanes. El arsenal incluye armas como la Buzzooka y el Acid Harpoon, además de herramientas y objetos destinados a los enfrentamientos cuerpo a cuerpo.

El cangrejo también puede modificarse con patas cubiertas de pinchos, torpedos guiados y otras mejoras ofensivas o defensivas. Las opciones cosméticas permiten cambiar su pintura o colocarle un sombrero, sin alterar necesariamente su rendimiento durante los combates.

Cuando la pelea se desarrolla a pie, los Polloi pueden usar distintas armas de mano y aprovechar la fauna o la vegetación del entorno. Entre los recursos disponibles aparecen flores explosivas, colmenas y huevos de araña, objetos que permiten atacar a los invasores sin depender de los cañones del vehículo.

El anuncio establece un lanzamiento dividido por plataformas. PlayStation 5, Xbox Series y Android recibirán DuneCrawl el 19 de octubre, después de su estreno inicial en Steam el 5 de enero. Las ediciones de Switch 2 y Switch permanecen previstas para una fecha posterior de 2026.

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