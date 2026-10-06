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Michael Douglas cuenta cómo intentaron atacarlo con una aguja infectada de VIH durante los Premios Oscar de 1992

El intérprete recuerda que recibió la advertencia poco antes de presentar el premio a Mejor Actriz

Michael Douglas
Michael Douglas revela la amenaza que enfrentó durante los Oscar. (Richard Shotwell/Invision/AP)
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Michael Douglas reveló que en 1992 acudió a la ceremonia de los premios Oscar como presentador y fue informado, poco antes de ingresar al recinto, de que existía una amenaza contra su seguridad.

El episodio es uno de los acontecimientos que el actor relata en su nueva autobiografía, One Helluva Ride.

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De acuerdo con el libro, el artista llegó en una limusina al Shrine Auditorium de Los Ángeles para participar en la ceremonia, un año después de haber ganado el Oscar al Mejor Actor por su interpretación de Gordon Gekko en Wall Street.

Al abrirse la puerta del vehículo, en lugar de ser recibido por personal del evento, se encontró con un agente del FBI y un sargento del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Los funcionarios le comunicaron que habían recibido información sobre una posible agresión contra el actor. Según Michael Douglas, las autoridades le afirmaron que un hombre misterioso estaba en la exclusiva entrega de premios intentando “apuñalarlo con una aguja infectada con VIH”.

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Michael Douglas fue recibido por las autoridades para avisarle que alguien quería apuñalarlo. (REUTERS/Eric Gaillard)
Michael Douglas fue recibido por las autoridades para avisarle que alguien quería apuñalarlo. (REUTERS/Eric Gaillard)

“Esto ocurrió en el apogeo de la crisis del SIDA, y ser pinchado con una aguja infectada equivalía prácticamente a una sentencia de muerte”, recordó el famoso.

Durante aquella edición de los Oscar, varias figuras asistentes portaban los tradicionales lazos rojos como símbolo de apoyo a la lucha contra la enfermedad. Douglas relata que las autoridades consideraban que la amenaza era creíble y que la persona sospechosa podía encontrarse dentro del recinto.

Ante esta situación, agentes encubiertos fueron distribuidos entre los asistentes para vigilar al actor y detectar cualquier posible intento de agresión.

La vigilancia se mantuvo incluso cuando Michael Douglas salió al exterior durante una pausa para fumar. El actor también recibió la recomendación de no subir al escenario, debido a que los investigadores no habían identificado al supuesto responsable ni conocían exactamente su ubicación.

A pesar de la advertencia, Douglas decidió participar en la ceremonia. Esa noche presentó junto a otros artistas una de las categorías más importantes de la gala: el premio a Mejor Actriz, que fue otorgado a Jodie Foster por su interpretación en El silencio de los inocentes.

Los agentes del FBI le recomendaron a Michael Douglas no subir al escenario para presentar el premio que Jodie Foster se llevó esa noche. (Captura de video)
Los agentes del FBI le recomendaron a Michael Douglas no subir al escenario para presentar el premio que Jodie Foster se llevó esa noche. (Captura de video)

En sus memorias, Douglas recuerda que, antes de subir al escenario, observó rápidamente al público para comprobar que nadie se dirigiera hacia él.

“Al salir, eché un vistazo rápido a la multitud para asegurarme de que nadie se abalanzara sobre el escenario. Lo único que veía eran luces cegadoras”, recordó.

Un amigo cercano del actor confirmó posteriormente el relato a Page Six y señaló que el artista había sido advertido de que la persona buscada podía encontrarse entre el público, el personal o el equipo técnico.

“El agente le aconsejó que no saliera al escenario. Sabían que la persona estaba allí, pero no sabían dónde. Podría haber estado entre el personal, el equipo técnico o el público… Michael estaba muerto de miedo. Fue una decisión muy arriesgada por su parte salir”, dijo la fuente.

Finalmente, no se produjo ningún ataque y ninguna persona fue detenida en relación con la amenaza descrita por Michael Douglas.

Michael Douglas finalmente no resultó atacado esa noche. REUTERS/Mario Anzuoni
Michael Douglas finalmente no resultó atacado esa noche. REUTERS/Mario Anzuoni

El episodio de los Oscar no fue, según el actor, el único incidente de seguridad que experimentó durante su carrera.

En One Helluva Ride, Douglas también relata que durante el rodaje de la serie televisiva The Streets of San Francisco, en la década de 1970, apareció en una lista de posibles objetivos de los llamados Death Angels, un grupo relacionado con los asesinatos conocidos como Zebra Murders.

A raíz de esa amenaza, el actor asegura que utilizó un chaleco antibalas debajo del vestuario y que agentes encubiertos permanecieron cerca de él durante las grabaciones.

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