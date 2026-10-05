‘El Principito’ volverá al cine con Morten Tyldum y un formato live-action

Antoine de Saint-Exupéry publicó “El Principito” en 1943, una obra breve que trascendió la literatura infantil para convertirse en una reflexión universal sobre la amistad, la pérdida y la mirada de la infancia.

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El Principito tendrá una nueva adaptación cinematográfica dirigida por Morten Tyldum, responsable de The Imitation Game, y escrita por Simon Beaufoy, ganador del Oscar por Slumdog Millionaire. El proyecto combinará acción real con efectos visuales para narrar la vida del escritor y aviador Antoine de Saint-Exupéry junto con la historia fantástica de su personaje, aunque todavía no cuenta con fecha de estreno ni reparto confirmado.

Una película entre la biografía y la fantasía

La propuesta está planteada como una aventura familiar de gran escala y desarrollará dos líneas narrativas conectadas. La parte histórica seguirá la trayectoria de Saint-Exupéry como piloto pionero y escritor, mientras que el Principito será creado mediante efectos visuales. El formato live-action implica trabajar principalmente con actores y escenarios reales, en contraste con una producción completamente animada.

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Tyldum describió el proyecto como una historia centrada en temas presentes en el libro publicado en 1943. “Es una historia sobre el amor, el duelo y la pérdida. Se trata de la esperanza, de seguir los deseos del corazón y de ver la vida como una gran aventura”, explicó el director.

Beaufoy, quien también escribió Full Monty y Los juegos del hambre: en llamas, señaló que el principal desafío será ampliar un texto breve sin perder su vigencia. “El Principito es el texto más extraordinario porque nunca pasa de moda. Le habla al niño que hay en cada ser humano”, afirmó el guionista.

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El desarrollo se realiza junto con Le Petit Prince Groupe, la organización encargada de administrar el patrimonio literario y cultural de Saint-Exupéry. Su directora ejecutiva, Sophie Kopaczynski, indicó que el objetivo es respetar la mirada humanista del autor y crear una película capaz de llegar a públicos de distintos países.

El cómic de Joann Sfar será una referencia

La nueva versión retomará elementos de la adaptación gráfica realizada por el historietista francés Joann Sfar junto con la familia Saint-Exupéry. Ese cómic profundizó en el vínculo entre el Principito y el Aviador, una relación que volverá a ocupar un lugar central en la película.

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Sfar participó en el desarrollo inicial del concepto. Según explicó, la experiencia previa con la familia del escritor abrió el camino para intervenir en esta producción: “Estoy agradecido por la confianza depositada en mí por la familia Saint-Exupéry, junto a quienes creé el cómic de El Principito hace 15 años, para desarrollar el concepto de esta película única”.

El proyecto será producido por Aton Soumache, quien ya trabajó con la obra en la adaptación animada dirigida por Mark Osborne y estrenada en 2015. Aquella película tuvo su presentación mundial en el Festival de Cannes, recaudó cerca de 100 millones de dólares y ganó el César a mejor película animada y el premio infantil de BAFTA a mejor largometraje.

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Soumache también está vinculado con la franquicia Miraculous. En esta ocasión trabajará con Paul Trijbits mediante Magical Society, productora con sede en Londres. Trijbits fue productor ejecutivo de la serie familiar de Netflix La carta para el rey y de la película de Disney Saving Mr. Banks. Su filmografía incluye además Bloody Sunday, Fish Tank y Jane Eyre.

Benedict Cumberbatch junto a Morten Tyldum en el rodaje de 'The Imitation Game'

Las anteriores adaptaciones de El Principito

La película de Tyldum se sumará a una extensa lista de versiones audiovisuales de la obra. Entre ellas se encuentra el largometraje de acción real dirigido por Stanley Donen en 1974, además de una serie animada estrenada en 2010 y la película de Osborne de 2015.

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La nueva producción buscará diferenciarse mediante la presencia de Saint-Exupéry dentro del relato y el cruce entre su experiencia como aviador y las imágenes fantásticas del libro. Esa estructura permitirá presentar al autor y al Aviador como parte del mismo eje dramático, mientras el personaje principal será construido digitalmente.

Publicado originalmente en 1943, El Principito superó los 200 millones de ejemplares vendidos y fue traducido a cerca de 600 idiomas y dialectos. El alcance internacional del libro explica la participación directa de Le Petit Prince Groupe y de la familia Saint-Exupéry en el desarrollo creativo. La producción permanece en una etapa temprana y todavía no informó cuándo comenzará el rodaje.

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