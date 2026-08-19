Activision confirma dos fines de semana de beta para Modern Warfare 4

Call of Duty: Modern Warfare 4, de Activision

Guardar

Activision e Infinity Ward detallaron el contenido de la beta de Call of Duty: Modern Warfare 4, que comenzará el 21 de agosto con acceso anticipado y continuará desde el 28 de agosto con una prueba abierta. Los jugadores podrán entrar al multijugador, completar la misión de campaña Entrenched y, durante el segundo período, visitar Zodiac, el nuevo mapa de Resurgimiento de Call of Duty: Warzone.

Dos etapas y plataformas diferentes

El primer período estará disponible entre el 21 y el 25 de agosto. Se trata de una beta de acceso anticipado reservada para quienes hayan comprado el juego en formato digital antes del lanzamiento. La prueba funcionará en Xbox Series, PlayStation 5 y PC.

PUBLICIDAD

La beta abierta comenzará el 28 de agosto y terminará el 1 de septiembre. En esta etapa ya no será necesario tener una reserva: cualquier usuario de las plataformas habilitadas podrá descargarla y participar. También marcará el debut de esta entrega en Nintendo Switch 2, plataforma que no formará parte del primer período.

El contenido no será idéntico durante las dos fechas. La mayor parte de los modos, mapas y la misión de campaña estarán presentes en ambas etapas, pero algunos escenarios quedarán limitados a un fin de semana. El acceso anticipado tendrá un mapa exclusivo, mientras que la prueba abierta sumará nuevas zonas para el multijugador, Ground War y Warzone.

PUBLICIDAD

Esta organización permite que quienes reservaron el juego entren una semana antes, aunque el público general podrá probar casi todo el contenido anunciado siete días después. Entrenched, una de las principales novedades de la beta, estará disponible en los dos períodos.

Modos y mapas del multijugador

La primera etapa incluirá Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Kill Confirmed, Inflation y Search & Destroy. La selección también contempla partidas de Kill Block para 10 contra 10, una variante de 3 contra 3 dentro de Gunfight y Mobility Course.

PUBLICIDAD

Los mapas disponibles desde el 21 de agosto serán Rooftops, Silkworm, Transit 213, Cachette, Lotus y Kill Block. Lotus tendrá una disponibilidad más limitada: será exclusivo del fin de semana de acceso anticipado y dejará de formar parte de la selección cuando comience la beta abierta.

Entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre regresarán los modos y la mayoría de los escenarios de la primera fase. A esa lista se incorporarán Hijack y Combat Outpost para las partidas multijugador tradicionales.

PUBLICIDAD

La segunda etapa también habilitará Ground War, el formato de enfrentamientos a mayor escala de Call of Duty. Su rotación estará integrada por Combat Outpost, Imjin Farmland y Wolves Stadium. De esta manera, la beta abierta ofrecerá más alternativas de mapas que el acceso anticipado, aunque ya no permitirá jugar en Lotus.

Activision todavía tiene previsto presentar más información durante Call of Duty Next, la transmisión dedicada a las próximas novedades de la franquicia. El evento se realizará el 21 de agosto, el mismo día en que comenzará el acceso anticipado a la beta.

PUBLICIDAD

Call of Duty: Modern Warfare 4

Una misión de campaña y el mapa Zodiac

Entrenched representa un cambio frente a las pruebas anteriores de la serie: será la primera misión de una campaña de Call of Duty que podrá jugarse dentro de una beta. El nivel para un jugador estará disponible tanto para quienes reservaron Modern Warfare 4 como para quienes esperen hasta la apertura general del 28 de agosto.

La inclusión de este capítulo permitirá conocer una parte del modo narrativo antes del período de acceso anticipado dedicado a la campaña completa. Las reservas tendrán una semana para jugar ese contenido antes del estreno general, previsto para octubre.

PUBLICIDAD

El segundo fin de semana añadirá otro componente que habitualmente funciona por separado de las betas del multijugador principal. Zodiac será el nuevo escenario de Resurgimiento para Warzone y podrá probarse entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre. Resurgimiento es una modalidad del battle royale centrada en partidas con reapariciones y desarrollada en mapas propios.

Con esta distribución, la prueba abarcará los tres componentes anunciados para el lanzamiento: campaña mediante Entrenched, multijugador competitivo con sus distintas listas y Warzone a través de Zodiac. Quienes participen exclusivamente en la beta abierta conservarán acceso a esos tres bloques, además de los mapas incorporados para Ground War.

PUBLICIDAD

Call of Duty: Modern Warfare 4 se lanzará el 23 de octubre, después del acceso anticipado de una semana para su campaña.