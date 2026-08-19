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Guatemala: una requisa masiva en Los Jocotes moviliza al Ejército y a la PNC tras una fuga irregular

La intervención en el penal de Zacapa busca decomisar drogas y teléfonos, aislar a internos y reubicarlos en otros centros, luego de denuncias en redes por salidas no autorizadas a la feria de Chiquimula

Un video aéreo muestra a varios individuos con indumentaria táctica inspeccionando una gran cantidad de objetos dispersos en el suelo. Entre los artículos hay pequeños enseres, bolsas y filas de objetos cilíndricos. La escena se desarrolla en un área exterior de tierra. Una superposición de texto identifica el lugar como "Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres 'Los Jocotes' Zacapa". Este material presenta los hallazgos de una requisa en dicha instalación. Ejército de Guatemala
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Una requisa a gran escala en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres “Los Jocotes”, en Zacapa, terminó con el decomiso de 1.175 cajetillas, 210 objetos punzocortantes y drogas, mientras las autoridades trasladaban reclusos a otras cárceles para reforzar el control interno tras la salida irregular de un privado de libertad que asistió a actividades de la feria de Chiquimula.

El operativo fue ejecutado por la Fuerza Élite de la Dirección General del Sistema Penitenciario, agentes de la Policía Nacional Civil y unidades del Ejército de Guatemala.

El objetivo oficial fue requisar, extraer ilícitos, desarticular estructuras criminales, reforzar protocolos y mantener el control total del centro penitenciario.

De forma preliminar, durante la diligencia se localizaron presuntos estupefacientes y teléfonos celulares. La inspección abarcó cada sector del penal e incluyó el apoyo de binomios K-9 para detectar objetos prohibidos.

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Seis individuos uniformados en terreno de tierra. Tres palas, un pico, cajas, bolsas, objetos dispersos. Dieciséis cubetas, decenas de botellas, una computadora y altavoces
Personal de seguridad examina una incautación de precursores químicos y materiales diversos en un operativo llevado a cabo en Guatemala. (Ejército de Guatemala)

La requisa buscó cortar extorsiones y redes de comunicación ilegal

Según el Sistema Penitenciario, la intervención en Los Jocotes buscó evitar la coordinación de actividades delictivas desde la prisión, desmantelar redes de comunicación ilegales y fortalecer las medidas de seguridad.

También se aplicó la identificación y el traslado de privados de libertad hacia otros centros carcelarios del país.

Las autoridades sostienen que esos movimientos permitirán tener mayor control sobre los internos y neutralizar su capacidad de coordinar extorsiones o ejecuciones desde las celdas.

La operación forma parte de la estrategia del Gobierno de Guatemala para la recuperación y transformación del sistema penitenciario.

El resultado detallado de la requisa incluyó seis teléfonos, dos televisores, 18 bocinas, una hidrolavadora, 48 cables de electricidad, 27 controles y cuatro placas de electricidad.

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También fueron incautadas ocho estatuas de la Santa Muerte, dos veladoras, tres lociones espirituales y 175 candelas asociadas a ese culto.

En el área de drogas y objetos vinculados a su consumo o empaque, las fuerzas de seguridad decomisaron 12 bolsas de presunta marihuana, 58 envoltorios para forjar esa sustancia, 1,500 envoltorios para posibles sustancias ilícitas, 29 frascos para molerlas, 14 puros de presunta marihuana, 109 bolsas de presunta cocaína, 110 pastillas de presunta cocaína, cinco colmillos de presunta cocaína, 84 pastillas de presunta metanfetamina, 35 bolsas medianas de presunta cocaína, ocho pipas para inhalar y seis aparatos para elaborar cigarros.

La lista también incluyó 15 frascos de alcohol, 42 botellas de cerveza, 85 latas de cerveza, tres octavos de licor, 12 cubetas de licor clandestino tipo “Cusha” y un cuarto de galón del mismo producto.

El operativo fue presentado por las autoridades como una medida para debilitar la capacidad operativa y financiera de las estructuras criminales.

Unidades de seguridad, equipadas con cascos y escudos, se congregan frente a la entrada del Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres Los Jocotes, ubicado en Zacapa. La escena muestra al personal uniformado en fila, formando una barrera visible mientras acceden o controlan el perímetro del centro penitenciario. Este metraje documenta la cobertura de un evento operativo en desarrollo. Crédito Ejército de Guatemala

El operativo ocurrió tres días después de la salida irregular de un reo

La requisa se produjo tres días después de que en redes sociales se denunciara que un recluso de ese centro había salido para asistir a un concierto del grupo “Los dos de Tamaulipas” y a un desfile hípico en la feria de Chiquimula. El hecho fue confirmado por la Dirección General del Sistema Penitenciario en un comunicado del 17 de agosto.

El privado de libertad fue identificado como Byron Efraín Ruíz Roque. De acuerdo con la institución, salió del recinto acompañado de un guardia, lo que motivó denuncias penales contra custodios y autoridades del penal por su posible participación o complicidad.

La DGSP informó que inició acciones administrativas paralelas a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público. También trasladó a Ruíz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en Ciudad de Guatemala, donde permanece aislado mientras avanzan las diligencias.

Registros periodísticos y fuentes extraoficiales señalan que Ruíz Roque estaría vinculado a actividades de sicariato y pertenecería a una banda delictiva de Chiquimula. La institución no confirmó ni desmintió esos señalamientos y reiteró su política de “cero tolerancia frente a cualquier acto de corrupción o conducta al margen de la ley” dentro del sistema penitenciario.

Agentes policiales con equipo antidisturbios. En el suelo, diversos artículos confiscados: cubetas, botellas, altavoces, pantallas, celulares, cables y placas
Resultados de la requisa en la cárcel de hombres y mujeres Los Jocotes, deja como resultado una serie de objetos prohibidos (Ejército GT)

Cuatro requisas en cinco días dejaron 11,632 objetos e ilícitos incautados

Entre el 13 y el 17 de agosto, operativos coordinados por el Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario permitieron incautar 11.632 objetos e ilícitos en cuatro cárceles del país, según datos del SP.

El Centro de Detención Preventiva El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa, concentró la mayor cantidad de hallazgos, con 7.429 objetos. Le siguieron el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, con 1.712; el Centro de Detención Preventiva para Hombres Reinstauración Constitucional, conocido como Pavoncito, con 1.542, y el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, con 949.

La información oficial detalla que entre los objetos localizados había 13 teléfonos celulares, 132 cables USB, 78 tarjetas SIM y de saldo, 22 cargadores, 14 memorias USB, cámaras de seguridad y otros equipos de comunicación. También se incautaron 8.800 envoltorios, papos u hojas para empaque de droga, 146 recipientes y frascos para procesar sustancias, 45 pipas, 28 pastillas de posible metanfetamina y otras posibles sustancias ilícitas.

Las autoridades también localizaron 546 encendedores, 297 cajetillas de cigarrillos, 200 unidades de pirotecnia y dos litros de veneno. En el área de aparatos eléctricos fueron contabilizados 214 discos DVD, 30 controles, 28 bocinas, 12 reproductores DVD, siete televisores y otros equipos.

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