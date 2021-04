Así es el trabajo de la AFA para seguir de cerca a todos los juveniles argentinos que juegan en Europa

Hay dos anécdotas muy recordadas en AFA al respecto de cómo fue el arribo de Lionel Messi a la Selección Argentina. Entre 2003 y 2004 comenzaron a llegar versiones a oídos de Marcelo Bielsa y Hugo Tocalli de que había un chiquito argentino en el Barcelona que la rompía, pero no se sabía mucho más que eso. Eran épocas de videos caseros, con un incipiente internet y con teléfonos celulares que de inteligentes tenían poco y nada. Primero aparecieron casi de rebote aquellas imágenes que Claudio Vivas le mostró en una cinta VHS a Bielsa. Luego se produjo el rastreo del histórico administrativo de AFA, Omar Souto, quien buscó en la guía telefónica de papel de Rosario a todos los Messi que había. Posteriormente el llamado para ubicar a “Leonardo” Messi, el armado de parte de Julio Grondona de un amistoso para blindar al chico e impedir así que España se “lo robe”. Y finalmente la historia conocida.

Ya en la era de la información inmediata, de la comunicación, de las redes sociales, de YouTube y Google, es casi imposible no saber qué chico argentino o de raíces argentinas juega en un club europeo. Tener un video suyo, una referencia externa es algo más sencillo. Pero hay algo que no se puede obviar en el fútbol: el ver en directo a un jugador, el contacto cara a cara, la relación en persona con el mismo, ver cómo se entrena. Entonces, en esta época en la que empieza a notarse que los hijos de la crisis de 2001, nacieron, crecieron y ya juegan en esta parte del mundo, era fundamental que la Asociación del Fútbol Argentino se instalara en estas tierras con un Departamento de Scouting Internacional.

Este nuevo proyecto de la AFA tiene censados a más de 300 juveniles nacidos entre los años 2000 y 2011, que juegan en diferentes clubes de España e Italia. Entre ellos hay destacados sobre todo en la categoría que hoy es Sub 20.

Nico Melamed Ribaudo (20), extremo o mediocampista ofensivo del Espanyol. Nacido en Barcelona, nieto del argentino Felipe Ribaudo, quien fuera campeón del mundo con Estudiantes de La Plata. Un caso especial para el trabajo que comienza a formarse desde la AFA ya que este chico ya jugó para la Sub 19 de España, pero ante un llamado de Argentina se decidiría por ponerse la celeste y blanca (la actual reglamentación FIFA permite el cambio)

Federico Oliva (17), delantero de la cantera del Atlético de Madrid. Nacido en los Estados Unidos, de padres argentinos. Ya jugó en la Sub 17 de EEUU, pero también es observado por AFA y el jugador espera el llamado.

Nicolás Paz Martínez (17), mediocampista zurdo que juega por los costados en el Real Madrid Juvenil C. Nacido en Tenerife cuando su padre, Pablo Paz (ex Selección argentina en el Mundial de Francia 1998) jugaba allí.

Nelson Díaz Cuello (19). Mediapunta del Elche Juvenil B. Nacido en España de padres argentinos.

Maurizio Pochettino (20). Nacido en Barcelona. Extremo derecho del Watford B de Inglaterra. Hijo de Mauricio Pochettino

Maurizio Pochettino en acción frente a Alex Jankewitz. Maurizio es uno de los observados y es hijo del actual técnico del PSG.

Valentino Fattore Scotta (19) del Sevilla B. Nieto de Hector el Gringo Scotta. Lateral derecho nacido en España que también piensa en jugar para Argentina.

Franco Vezzoni (19), mediocampista por izquierda, cordobés que juega en el juvenil Primavera del Inter de Milán.

Franco Carboni (18), delantero, hijo de Ezequiel Carboni, también del Inter de Italia. Ex Lanus

Enzo Barrenechea (19), delantero de la Juventus Primavera. Cordobés, ex Newell’s.

Giuliano Simeone (18), delantero, hijo del Cholo, en el Atlético de Madrid B.

Tiago Geralnik (18), mediocampista ofensivo del Villarreal Juvenil División de Honor. Ex River.

Juan Pérez “Juancho” (19), mediocampista del Villarreal Juvenil. Rosarino

Francisco Bonfiglio (19), delantero del Villarreal. Jugaba en San Lorenzo y se fue por la patria potestad.

Mateo Klimowicz (20), mediocentro ofensivo del Sttutgart. Su padre es Diego, aquel goleador de Instituto de Córdoba. Caso especial debido que ya fue convocado a la Selección de Alemania sub 21.

También hay que tener en cuenta los que partieron en los últimos tiempos tras haber hecho inferiores en Argentina, como Santiago Ramos Mingo (19), defensor, ex Boca, del Barcelona B; Nehuén Pérez (20) en el Granada (su pase pertenece al Atlético de Madrid que se lo compró a Argentinos Juniors) y Matías Palacios (18), quien de San Lorenzo pasó al Basel de Suiza.

Para entender mejor este nuevo trabajo, hay un caso emblemático en cuanto a la captación de chicos con raíces argentinas que surgen en el fútbol de España: el de Luka Romero, el mediapunta del Mallorca que con solo 15 años se transformó en el jugador más joven en debutar en la Primera División del fútbol ibérico. Romero nació en México, creció en España pero es argentino por sus padres. Tras el dato de que el chico se lucía en las divisiones menores del club mallorquín, la AFA activó a distancia todo una ingeniería para sumarlo con 14 años a los juveniles en Ezeiza y así ya tenerlo bajo el paraguas de la Selección ante los llamados tentadores de las juveniles españolas.

Luka Romero, otro de los chicos que fue captado por la selección argentina -a los 15-, para evitar que jugara para otro país.

Además en España ya están jugando otros chicos hijos de argentinos que apuntan a las Sub 17 y Sub 15: Sebastián Lavazza (16) y Agustín Domínguez (16) del Atlético de Madrid. Nicolás Marcipari Idhelson (13) del Barcelona Infantil. Diego Domínguez (15), arquero, e Ian Jové, mediocentro defensivo; ambos del Elche Cadete.

El flamante Departamento de Scouting Internacional se instauró en Madrid y tiene como su director a Juan Martín Tassi. Ex preparador físico en Primera División en San Lorenzo y Quilmes, que en los últimos años trabajó en las inferiores de Estudiantes de La Plata. Tassi conoce bien al Coordinador de las Selecciones Juveniles de Argentina, Bernardo Romeo, que fue quien lo eligió para esta tarea tan importante a realizar desde Europa para el futuro de las Sub 20, Sub 17 y Sub 15, que hoy conducen Fernando Batista, Pablo Aimar y Diego Placente, respectivamente.

Café de por medio, sentado con Infobae en la Plaza Mayor de Madrid, Tassi, quien publicó el libro Entrenamiento psicológico integrado en las metodologías del fútbol actual, cuenta de primera mano este nuevo puesto en AFA.

-¿Cuál es la idea de la AFA a realizar con este trabajo en España y Europa?

-Consta de hacer un registro de todos aquellos chicos que tengan posibilidades de sumarse a los seleccionados juveniles, ya sea porque nacieron en Argentina o porque sus padres son argentinos. Nosotros ya contactamos con los clubes en los que juegan para hacer un análisis más profundo e individual. También tenemos en cuenta la situación familiar de cada uno y la deportiva en contexto general. Y luego nos metemos de lleno en la parte que más nos toca, que es lo futbolístico. Cómo es su nivel de competición, cómo es el tipo de competencia que disputan, o si tuvo antecedentes en algún tipo de Selección argentina o de otro país. Esto ya lo veníamos haciendo desde allá pero ahora al estar uno acá en España, lo profundizamos, con un contacto directo de persona a persona.

-¿Cuántos chicos hay en ese censo ? ¿Cuánto tiempo hace que comenzaron este trabajo?

-Hay dos partes del trabajo. Nosotros comenzamos a censar de sub 23 para abajo a partir de junio del año pasado. Utilizamos plataformas como Wy Scout, que es muy habitual para los seguimientos. A su vez reforzamos los contactos que teníamos acá. Pero en ese momento nos dimos cuenta que los sub23 eran futbolistas que ya tenían un recorrido en el fútbol profesional. Entonces desde octubre nos abocamos directamente en los menores de 20 años y llegamos a contabilizar más de 300 jugadores en todo Europa con posibilidad de ser convocados por su nacionalidad u origen. Luego hay que indagar mucho en lo futbolístico de cada uno para ver si están a la altura de los chicos que están en Argentina con la misma edad.

-¿Quiénes entran en ese censo?

-Entran todos. Europa en su totalidad y a cualquier nivel. Ese es el primer registro que tenemos. Después planteamos diferentes estrategias según el club en el que jueguen, desde los más chicos hasta los más reconocidos, y también según las edades. Comenzamos a observar la categoría 2006 que es la sub 15 y desde ahí las siguientes hasta llegar a la 2001. El trabajo que tenemos por delante es exhaustivo.

El caso de Messi es inspirador para la búsqueda de los talentos argentinos en Europa. Necesitan descubrirlos antes de que lleguen a ser tentados por los países de adopción.

-¿Por dónde comenzaste a trabajar?

-Ya estuve en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid para afianzar los contactos que ya teníamos. Después comenzamos a presentarnos con algunos jugadores y también con sus familiares (ya que ellos son menores) para presentarles el trabajo que estamos haciendo desde la AFA y quiénes somos los responsables del proyecto. Luego comenzaré a moverme por distintas regiones para evaluar en persona a cada jugador y su período de formación porque hay chicos de diferentes edades. En España están la mayor cantidad de jugadores.

-Siempre está el fantasma de que a los chicos se lo lleve otra Selección porque ellos nacieron en Europa. ¿Es por esto que nació este proyecto?

-Este es un proyecto integral. Parte del trabajo tiene que ver con que los seleccionados juveniles tengan la posibilidad de contar con otros jugadores. La idea es acompañar el crecimiento de cada chico que está acá, que sepa que es seguido por AFA, que estamos cerca de ellos. Estamos forjando los valores que se están desarrollando en toda la estructura de juveniles.

-Muchos chicos nacieron acá y podrían jugar en España, ¿con qué aceptación de los jugadores y las familias te encontraste ante este proyecto?

-En líneas generales, la respuesta fue positiva. Esto es atractivo para ellos. Los colores argentinos llaman, se nota que están bien marcados a través de las familias. Por diferentes cuestiones percibo que ante el llamado de dos selecciones, los chicos se inclinan por la propuesta de la Selección Argentina. Esto es un aliciente muy grande para nuestro proyecto.

-¿Qué clase de jugadores hay? ¿En qué clubes?

-Hay muchos chicos acá en España. Otro plaza importante es Italia. Allí también hay jugadores con nivel y con buenos rendimientos, sobre todo por lo que significan los clubes en donde juegan. También hay juveniles en Alemania e Inglaterra que nosotros creemos que tienen un potencial para ser jugadores de la Selección. Encontramos futbolistas en Juventus, Inter, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla. Yo ya estoy en contacto con los directores deportivos y los directores de la cantera de cada club. Voy a comenzar a viajar para verlos en los entrenamientos, poder estar con ellos y notaré cosas que en un video no se pueden ver. Además intercambiaré opiniones con sus entrenadores. Tendremos en cuenta distintas circunstancias que cada chico pueda estar atravesando. Pondremos el ojo ahí mismo en cada lugar donde haya un argentino.

-¿Se podría armar una selección juvenil exclusiva con chicos que juegan acá ?

-El nivel es muy alto. Eso es lo más importante. Lo que puede ocurrir es que haya una discontinuidad entre categorías según determinado momento porque los más chicos todavía tienen que desarrollar algunas cosas, pero sí, por la cantidad y el nivel competitivo que hay se puede pensar en armar una Selección Sub 20 de acá si fuese necesario en breve.

-¿Hay un Messi?

-Messi hay uno solo. Pero lo importante es que el talento está. Que la genética del jugador argentino se ve también acá. Después hay que acompañar a esos chicos.

-¿Qué le suma a esa genética que mencionás, que el jugador se haya formado en Europa desde niño?

-La forma de trabajo en Europa es muy diferente. Acá hay un desarrollo del chico en cuanto al desarrollo del juego. Se hace mucho hincapié en el componente táctico y nosotros por idiosincrasia hemos valorado la calidad técnica individual. Además los procesos acá suelen ser más largos y los jugadores muchas veces no forman parte de un equipo profesional a los 17 ó 18 años. Se piensa en darle al jugador más herramientas para que llegue más completo y con más recursos a la hora de ser profesional. A eso apunta la formación en Europa. Entonces estos chicos tienen todo eso y le suman su talento natural.

-En Argentina se perdió un año de formación por la pandemia: no entrenaron ni compitieron. Pero en España sí volvió todo en septiembre de 2020. Esos chicos, ¿pueden marcar diferencias en las próximas temporadas con respecto a la misma categoría que está en Argentina?

-El hecho de tener más tiempo de trabajo y más experiencia, será un diferencial. Lo que no sabemos con exactitud es cuándo se verá esa ventaja, si pasa en lo inmediato porque los chicos de acá tuvieron ritmo de competición o habrá que esperar. Quizás sí hoy tengan una ventaja.

-¿Quiénes idearon esta función que vos das inicio?

-Romeo puso la piedra fundacional junto con los dirigentes que trabajan en las juveniles, como Fabian Lovato, y el apoyo del Presidente Claudio Tapia quien hizo que esto se cristalizara. Esta fue una idea que siempre estuvo dando vueltas. Estamos trabajando ya mismo y hay que darle trascendencia a todo esto. Lo bueno también es los clubes en donde juegan estos chicos se pusieron a disposición de este proyecto y han aportado desde su lugar. Este trabajo no sabemos hasta dónde puede llegar en cuanto a dimensiones. Notamos que se está produciendo un éxodo de argentinos similar al de 2000 y 2001 por lo que puede suceder que en el corto o mediano plazo tengamos más chicos formándose acá para ser futbolista. El número seguro será más grande en los próximos años.

-¿Incluyen al fútbol femenino?

-También estaremos al tanto de las chicas que juegan aquí. Ya sean las que forman parte de la mayor que dirige Carlos Borrello como de las juveniles que se están formando en distintas canteras de España.

-¿Cómo es un día de tu trabajo?

-Es una dinámica extensa. Estar en el lugar, recibir el material que nos envían los clubes de otros sitios. Preparar informes, las imágenes, subir todo a la plataforma que comparten los entrenadores en AFA para que puedan ver cómo fue la actuación de los chicos en el fin de semana. Viajes, trabajos con la computadora, escribir los informes. Estoy muy contento de poder hacer esta tarea.

