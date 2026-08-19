Crimen y Justicia
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Detuvieron al papá del nene de dos años que llegó al jardín con 71 envoltorios de cocaína

Este miércoles los agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico arrestaron al padre del niño que llevó un monedero con droga a un centro de cuidado infantil. La mamá del menor está detenida a disposición de la Justicia

Díptico de imágenes. Izquierda: un agente uniformado lleva a una persona por una puerta. Derecha: una mano enguantada examina dosis de estupefacientes y un estuche rosado
Durante el operativo, secuestraron varias dosis de marihuana y elementos vinculados a la causa
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La causa que investiga el hallazgo de 71 envoltorios de cocaína en un jardín de infantes de Córdoba, sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, el papá del nene de dos años que entró a un centro de cuidado infantil con un monedero que tenía droga, fue detenido por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Con esta nueva captura, tanto el padre como la madre del menor quedaron a disposición de la Justicia.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que este miércoles a la madrugada se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado sobre la Manzana 34 del barrio Ampliación Cabildo, de la capital cordobesa. Durante el operativo, los agentes de la PFA incautaron varias dosis de marihuana y elementos vinculados a la causa.

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A su vez, lograron la detención de un joven de 22 años. Fuentes del caso indicaron que se trata del papá del chico que había llevado más de 70 dosis de cocaína al Centro de Cuidado Infantil del barrio mencionado.

Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno dispusieron la remisión de los elementos incautados y el traslado del aprehendido a sede judicial. El joven de 22 años fue imputado por el delito de tenencia con fines de comercialización agravada, por servirse de un menor de edad.

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Córdoba cocaína menor
“El que exponga a un menor al narcotráfico, va preso”, expresó Juan Pablo Quinteros

El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, destacó la rápida intervención de la docente que detectó la droga, la Policía local y la FPA.

“Desde el Ministerio de Seguridad lo decimos sin vueltas y sin medias tintas, hay límites que no se negocian, y uno de ellos es la infancia. El narcomenudeo metiéndose en un centro de cuidado infantil excede largamente un problema de seguridad, es una alarma social gravísima, y la vamos a atender con toda la firmeza del Estado”, compartió Quinteros en su cuenta de X.

“Orden en la calle. Presencia en el territorio. Y tolerancia cero con quien convierte a un chico en parte del negocio”, agregó el ministro. Y concluyó: “El que exponga a un menor al narcotráfico, va preso”.

El caso se conoció el martes pasado, cuando una mujer dejó a sus dos hijos en un jardín de infantes en el barrio Ampliación Cabildo. Una de las maestras divisó que el nene de dos años tenía un monedero rosa en su mano. Al revisarlo, encontró una serie de envoltorios transparentes con una sustancia blanca.

Un nene jugaba con un monedero con 71 gramas de cocaína en un Jardín de Córdoba
Los agentes secuestraron los 71 envoltorios con cocaína hallados en un centro de cuidado infantil de barrio Ampliación Cabildo

Por lo tanto, personal del establecimiento activó el protocolo y dio aviso inmediato a las autoridades mediante el servicio de emergencias 911, además de notificar a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.

Minutos más tarde, la mujer volvió al establecimiento para reclamar el objeto que había perdido, alegando que era “con lo que sustentaba a sus hijos menores”. Las docentes se negaron a devolvérselo y esperaron la llegada de la FPA, que confirmó que se trataba de cocaína.

La mujer fue detenida y la causa quedó en manos de la Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico. Tanto el niño de dos años como su hermana de tres quedaron al cuidado de su abuela, mientras la investigación judicial continúa para determinar el origen y el destino de la droga.

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