La pieza clave que dejará la estructura de la selección argentina a fin de año

Bernardo Romeo, coordinador de selecciones juveniles, dejará su cargo en la estructura de Argentina

La estructura de la selección argentina está a punto de perder una pieza tan silenciosa como fundamental en el engranaje diario: Bernardo Romeo, coordinador de selecciones, tiene encaminada su partida del combinado nacional para iniciar una nueva aventura en un club del exterior.

Si bien todavía no se hizo oficial, Infobae pudo saber que es un hecho la salida de Bernie en las próximas horas con el fin del 2025. El ex goleador que brilló en San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, entre otros clubes, había desembarco al predio de Ezeiza en enero del 2020 y terminará su gestión con el inicio del 2026. Salvo que haya un golpe de timón de último momento, Romeo comenzaría una nueva labor en el fútbol del exterior (se rumorea sobre una oferta en Estados Unidos).

Entre las diversas tareas claves que desarrolló desde su puesto ejecutivo, Romeo fue el encargado de impulsar la oficina de scouting que motorizó Juan Tassi en Europa y logró sumar a la Albiceleste a apellidos de la talla de Alejandro Garnacho o Nico Paz, entre los múltiples juveniles “europeos” de raíz argentina que terminaron vistiendo la camiseta de la selección nacional tanto en las menores como en la mayor.

“Cuando llegué como coordinador me mandaban videos de todos lados, de todo el mundo. Dije: ‘Cómo hago para estar encima de todo esto’. Y se creó el departamento. Se hizo un trabajo previo de censo muy grande, donde Juan Tassi fue por club por club, averiguó y empezó a presentarse. Fue a ver chicos que ni sabíamos que había posibilidad de que sean argentinos. Todos los fines de semana nos juntamos en un chat, Juan pasa un informe de todos los chicos (X cantidad de jugadores, dónde juegan, categoría, club), un rastreo y él sube todo a una plataforma en la que los técnicos los ven. Como coordinador tengo que lograr que los técnicos vean a los chicos. Si alguno les interesa de manera más específica, hablan conmigo y mandamos a Juan a ver el partido”, había explicado a este medio sobre esa oficina tiempo atrás.

Bernie Romeo le pondría punto final a gestión tras seis años

Desde la AFA todavía no confirmaron su partida, por lo que no existen informaciones vinculadas a posibles reemplazantes o disoluciones de la figura de “coordinador de las selecciones juveniles”. Romeo tenía bajo su ala a las distintas categorías menores como la Sub 23, Sub 20, Sub 17 y Sub 15, aunque también era un nexo constante con la selección mayor que lidera Lionel Scaloni.

El ex campeón mundial Sub 20 con Argentina en 1997, de 48 años, había tenido una experiencia previa de 5 años como director deportivo de San Lorenzo desde el 2012 en adelante antes de tomar el mando en las selecciones.

Romeo siempre destacó que aquella etapa con José Pekerman como DT fue clave para colocar las bases de su trabajo en Argentina: “Para mí, lo que más comparo de esa época con nosotros son los valores que les inculcamos a los chicos y a los grandes en la Mayor. Los valores son el respeto, el sacrificio, el no creérsela. Cuando entras al predio, en lo que es juveniles,. hay una linda carta que dice ‘la tolerancia, el respeto, la humildad’, un montón de palabras sueltas. Siempre les decimos a los chicos que cuando entran al predio somos todos iguales: saludamos, colaboramos”, expresó en una nota con el canal de YouTube Clank! que se publicó semanas atrás.

Las selecciones argentinas actuales tienen en Diego Placente a la cara principal como líder de la Sub 17 y la Sub 20, con Adrián Gallará al mando de la Sub 15, más allá del cuerpo técnico de la mayor que lidera Scaloni secundado por Roberto Ayala, Pablo Aimar y Walter Samuel.

En ese contexto, Romeo tenía como trabajo generar un contexto de coordinación entre todas las esferas del elenco nacional: “Trato de generar encuentros, de charlar mucho, de comunicar mucho a los coordinadores, a los clubes, a la gente de primera o de reserva. Lo que más quería yo era hacer un buen trabajo y que Scaloni tenga la posibilidad de llevar un chico a la mayor. Trato de estar en todas las áreas, pero hay buenas áreas de trabajo en AFA de mucho tiempo aunque siempre hay que estar ajustando cuestiones”, relató en Clank!.

Romeo con algunos de los integrantes de las selecciones juveniles tiempo atrás

En esa misma entrevista, detalló algunas de las áreas que tenía bajo su órbita: “Tenés scouting, tenés planificación... Trato de estar en todas las áreas, no dependen directa, algunas a veces indirectamente, pero yo me hago el trabajo de estar en la parte médica, en la parte de utileros, en la parte de cancha también porque sos el nexo permanente en la diaria. Llegas al predio y te agarra el canchero, la parte médica, tenes que estar siempre informado de todo. Bajas la línea después a los cuerpos técnicos, la metodología del trabajo, cómo planificás los entrenamientos, un montón de cosas. Hice ampliar una oficina y siempre hago el mismo ejemplo que todos estemos mirándonos: Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 20 y Sub 23. Hemos trabajado hasta tres o cuatro cuerpos técnicos juntos. Ahí se juntan todo y planifican”.