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Quién es Carlos Díez, el juvenil español con nacionalidad argentina que es figura en el Real Madrid y se acaba de consagrar en Europa

El mediocampista de 18 años convirtió con autoridad en la definición ante Brujas y selló el segundo título de la UEFA Youth League para el club español

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El capitán marcó en la tanda de penales y celebró la conquista europea del equipo blanco

Este lunes, el mediocampista juvenil de 18 años, Carlos Díez, nacido en España pero con raíces argentinas conquistó la final de la UEFA Youth League. El Real Madrid venció al Brujas en la tanda de penales por 4-2 tras haber empatado 1-1 en el tiempo reglamentario y uno de los tantos convertidos en la definición fue del madridista, que además de ser titular es el capitán del equipo merengue.

Durante el partido, el primer golpe lo dio el Real Madrid. Jacobo Ortega, con un potente remate, abrió el marcador y puso en ventaja a los dirigidos por Álvaro López. El Brujas, lejos de rendirse, encontró la igualdad gracias al tanto de Tobias Lund Jensen, lo que llevó a que el título se definiera en la tanda de penales en el Stade de la Tuilière.

Carlos Díez, el capitán del Real Madrid se destacó con un penal en la final de la Youth League (EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)
Carlos Díez, el capitán del Real Madrid se destacó con un penal en la final de la Youth League (EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

En la serie decisiva, el Real Madrid mostró temple y eficacia. Liberto, Daniel Yáñez, Carlos Díez y Diego Aguado fueron los encargados de ejecutar los penales, todos convertidos con autoridad. El disparo del capitán sobresalió no solo por su precisión, sino por la serenidad con la que lo realizó, mientras el arquero se volcaba hacia el lado contrario del remate. Finalmente, el último en patear selló la segunda consagración de la historia del club en el certamen y desató la celebración de toda la delegación madridista.

El papel de Carlos Díez en la final fue protagónico y mostró personalidad a la hora de ejecutar el penal decisivo. Además, su crecimiento en la temporada actual lo respalda con 21 goles acumulados, la mayoría en la División de Honor Juvenil de España, y su nombre comienza a ganar peso tanto en las inferiores del Real Madrid como en el radar de selecciones nacionales.

El conjunto juvenil del Real Madrid venció al Brujas y se consagró campeón por segunda vez en su historia (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
El conjunto juvenil del Real Madrid venció al Brujas y se consagró campeón por segunda vez en su historia (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

El mediocampista se destaca por su capacidad para controlar la pelota, buscar asociaciones y ejercer liderazgo en el terreno. Hay quienes lo comparan con Nico Paz en redes sociales, otro futbolista de origen argentino que surgió en la cantera blanca y que actualmente brilla en el fútbol italiano. Del joven de 18 años se valora, además, su inteligencia para ocupar distintos espacios y su libertad para moverse en el campo de juego.

El mediocampista dispone de la posibilidad de representar tanto a España como a Argentina. Esto lo convierte en una pieza que podría llegar a integrar la selección Sub 20 de Diego Placente, como en la mayor que conduce Lionel Scaloni. Su doble nacionalidad y proyección internacional lo colocan entre las opciones a futuro para ambos equipos nacionales.

Los dirigidos por Álvaro López levantaron el trofeo tras ganar 4-2 en la tanda de penales
Los dirigidos por Álvaro López levantaron el trofeo tras ganar 4-2 en la tanda de penales

La obtención de la Youth League no es un hecho aislado para el Real Madrid. De la mano de Álvaro López, el Juvenil A mostró dominio durante todo el torneo, repitiendo una consagración que ya había logrado en 2020 ante el Benfica, cuando el histórico Raúl González Blanco estaba al mando del equipo.

Este tipo de éxitos refuerza la estrategia del club de apostar por futbolistas que, como Nico Paz en su momento, llegan desde la cantera para proyectarse en el fútbol europeo. El mediocampista de la selección argentina, quien se incorporó al club en 2016, ha sido una de las mayores promesas surgidas de la fábrica blanca y, aunque no pudo consolidarse en el primer equipo del Real Madrid, actualmente es una pieza importante en el Como de Italia y está en el radar de la selección argentina para el Mundial 2026.

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