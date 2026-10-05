Sociedad

Se quedó sin trabajo, conduce un auto de aplicación y contó cuánto gana por hora y cómo suma otro ingreso

Con 29 años, trabaja entre ocho y diez horas por día, principalmente de noche, y decidió llevar solo pasajeras por una cuestión de seguridad

Daiana Mazacote comenzó a trabajar como conductora de Uber tras quedarse sin empleo para cubrir los gastos de su hogar
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Ante la necesidad de sostener los gastos de su casa y el mantenimiento del auto, una conductora de Uber combinó los viajes con la venta de carteras. Con 29 años, trabaja entre ocho y diez horas diarias, mayormente de noche, y restringe sus traslados a mujeres por una decisión de seguridad.

Daiana Mazacote, chofer de Uber, comenzó a manejar luego de quedarse sin trabajo. “Llevo solo mujeres por una cuestión de seguridad”, explicó en Infobae Al Amanecer.

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La conductora vive con su pareja en una vivienda alquilada y señaló que un solo ingreso no alcanzaba para afrontar los gastos mensuales. Por eso encontró en la aplicación una alternativa para sumar dinero, aunque los costos del vehículo también forman parte de la cuenta.

Mazacote trabaja sobre todo de noche, cuando encuentra menos tránsito. Al principio, contó, le preocupaba no conocer cuáles eran las zonas más seguras para circular, por lo que con el tiempo definió un circuito propio.

La chofer de 29 años realiza jornadas de ocho a diez horas diarias, principalmente en horario nocturno
La chofer de 29 años realiza jornadas de ocho a diez horas diarias, principalmente en horario nocturno

Yo me mantengo en tal zona”, señaló al explicar cómo organiza sus turnos. También descarta los viajes que la alejan de los sectores que conoce o donde prefiere no circular.

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Trasladar únicamente a pasajeras

Antes aceptaba viajes de hombres y mujeres, aunque aseguró que no atravesó episodios conflictivos. Sin embargo, decidió cambiar esa modalidad para trabajar con mayor tranquilidad.

Me siento incómoda con hombres, más allá de que no me haya pasado nada”, explicó. La posibilidad de seleccionar viajes solo entre mujeres dentro de la aplicación terminó de definir su forma de trabajar.

Los ingresos dependen de las horas de trabajo y la demanda

La conductora estimó que obtiene entre $10.000 y $12.000 por hora, aunque el monto varía según la demanda y los horarios con mayor movimiento. “Hay gente que hace más, hay gente que hace menos”, dijo.

Para cubrir los gastos cotidianos, Mazacote calcula que debe manejar entre ocho y diez horas por día. “Ocho, nueve, diez”, respondió al ser consultada por la extensión de sus jornadas.

La conductora optó por aceptar únicamente viajes de pasajeras mujeres para trabajar con mayor tranquilidad (Captura de video)
La conductora optó por aceptar únicamente viajes de pasajeras mujeres para trabajar con mayor tranquilidad (Captura de video)

El dinero que recauda se destina al alquiler, la comida, los servicios y otros gastos del hogar. También debe contemplar el mantenimiento del vehículo, que utiliza con gas para reducir el costo del combustible.

Una reparación mecánica, indicó, puede costar desde $100.000 hasta $1 millón, según el desperfecto. Esa variable influye en el rendimiento final de cada jornada.

Las carteras se promocionan durante los traslados

Mientras realiza los viajes, Mazacote difunde por medio de carteles su emprendimiento de carteras. No lleva productos en el auto: ofrece a las pasajeras su cuenta de Instagram y un código QR que conduce a la página de ventas.

“Yo tengo un emprendimiento de carteras y lo que hago en Uber es promocionarlo”, afirmó. Según contó, los carteles suelen abrir conversaciones durante los recorridos.

La joven compra los productos al por mayor, los revende y responde consultas a través de Instagram. Estimó que concreta cerca de cinco ventas diarias.

El emprendimiento funciona como un complemento de lo que gana con la aplicación, no como su principal fuente de ingresos. La idea de colocar un QR surgió para facilitar que las pasajeras accedieran directamente a la cuenta de ventas.

Los videos sobre su rutina de trabajo llegaron a TikTok

Además de mostrar los viajes y las carteras, Mazacote publica videos sobre cómo se prepara antes de salir a trabajar. Sus contenidos en TikTok despertaron consultas de otras mujeres interesadas en manejar con aplicaciones.

No tenía pensado que se iba a viralizar así”, relató sobre los videos. Entre las preguntas más frecuentes aparecen cuánto se puede ganar, cómo empezó a trabajar y cuáles son los requisitos para hacerlo.

La conductora explicó que le interesa la estética y la ropa, y que esa preparación forma parte de su rutina. “Me gusta vestirme bien y sentirme bien”, sostuvo.

Antes de comenzar una jornada puede dedicar hasta una hora y media a elegir el atuendo, maquillarse y preparar su imagen. “Puedo estar hasta una hora y media preparándome”, contó. Procura usar una combinación distinta en cada día de trabajo.

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