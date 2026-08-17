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Comité Olímpico de El Salvador: “En doce años, esta es la mejor cosecha de medallas”

El presidente del Comité Olímpico de El Salvador explicó por qué el balance de Santo Domingo 2026 marca un salto histórico y dice resurgió la alta competencia de país

Armando Bruni asegura que El Salvador logró su mejor cosecha de medallas en 12 años (Foto cortesía Comité Olímpico)
Armando Bruni asegura que El Salvador logró su mejor cosecha de medallas en 12 años (Foto cortesía Comité Olímpico)
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El presidente del Comité Olímpico de El Salvador (COES), Armando Bruni, aseguró en un programa deportivo este domingo que el país alcanzó la mejor cosecha de medallas de los últimos doce años en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Según el dirigente, “este resultado evidencia el resurgimiento del deporte salvadoreño en la alta competencia internacional”.

Durante su participación en el espacio “Pizarrón Deportivo”, Bruni explicó que, tras un análisis comparativo de las últimas tres ediciones —sin contar San Salvador, cuando El Salvador fue sede—, la delegación nacional obtuvo “la mejor cosecha” tanto en número de preseas como en la calidad de las actuaciones. El presidente del COES subrayó: “En doce años, esta es la mejor cosecha de medallas que ha tenido El Salvador en Juegos Centroamericanos y del Caribe”.

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El dirigente atribuyó estos resultados al cambio de mentalidad en torno al deporte olímpico nacional. Recordó que años atrás se percibía que los atletas salvadoreños asistían a competencias “de vacaciones”, una visión que —sostiene— ha cambiado gracias a la nueva estrategia y al trabajo conjunto con las federaciones. Bruni señaló: “Ahora ya nadie piensa que el salvadoreño va solo a participar. La gente ve un nivel competitivo, hambre y deseo de competir”.

Armando Bruni dice sobre los atletas salvadoreños: “Ahora ya nadie piensa que el salvadoreño va solo a participar. La gente ve un nivel competitivo, hambre y deseo de competir” (Foto cortesía Comité Olímpico)
Armando Bruni dice sobre los atletas salvadoreños: “Ahora ya nadie piensa que el salvadoreño va solo a participar. La gente ve un nivel competitivo, hambre y deseo de competir” (Foto cortesía Comité Olímpico)

Vale destacar que el país obtuvo seis oros, cuatro platas y 14 bronces; lo que le valió la posición décima.

En el análisis sobre las disciplinas destacadas, el presidente del COES mencionó el desempeño en natación artística, deporte que calificó como complejo por estar sujeto a la apreciación de jueces y donde países con mayor tradición suelen tener ventaja. A pesar de ello, afirmó que el equipo nacional alcanzó un nivel muy alto frente a potencias como México, habitual medallista olímpico.

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Bruni indicó que más del cincuenta por ciento de la delegación obtuvo medallas, lo que refleja la amplitud del avance en los deportes de conjunto y en especialidades individuales. En los Juegos Centroamericanos previos, El Salvador había quedado en quinto lugar en Managua y en la reciente edición subió una posición, quedando a una medalla de oro del tercer puesto que ocupó Panamá.

La preparación rumbo a los Panamericanos

En cuanto a los retos para los Juegos Panamericanos, el presidente del COES afirmó que la estrategia nacional se centrará en una planificación más personalizada y en consolidar la calidad de los atletas que aspiran a clasificar y competir con potencias como Estados Unidos, Canadá y Brasil. Bruni destacó que el apoyo gubernamental, la mejora de la infraestructura deportiva y la capacitación de entrenadores han sido factores determinantes en este ciclo olímpico.

La selección femenina de fútbol de El Salvador, beneficiaria del Programa Esfuerzo y Gloria, recibió la medalla de bronce conquistada en el torneo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto cortesía INDES)
La selección femenina de fútbol de El Salvador, beneficiaria del Programa Esfuerzo y Gloria, recibió la medalla de bronce conquistada en el torneo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto cortesía INDES)

“Nos enfocamos en cantidad y calidad, pero sin sacrificar la excelencia”, puntualizó Bruni. Añadió que el objetivo para la siguiente etapa es fortalecer las condiciones y la estrategia para que más atletas puedan defender lo alcanzado y buscar nuevas medallas en competencias panamericanas y olímpicas.

El presidente del COES también hizo énfasis en la importancia de las federaciones deportivas y el trabajo de los entrenadores, señalando que los logros pertenecen a los atletas, sus federaciones y al país. “Nosotros solo somos un facilitador que genera herramientas para que puedan obtener estos resultados”, concluyó.

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