Panamá busca implementar nuevo reglamento técnico centroamericano de etiquetado general de alimentos envasados

Una mujer adulta selecciona productos envasados de una góndola de supermercado mientras revisa sus etiquetas en un local en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Panamá coordina las acciones necesarias para la implementación del nuevo Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) de Etiquetado General de los Alimentos Envasados.

A través del Ministerio de Comercio e Industrias, se abordaron las nuevas disposiciones relacionadas con la etiqueta complementaria, mecanismo que permite incorporar la información obligatoria en español cuando esta no se encuentre disponible en la etiqueta original, así como aquellos datos exigidos por el reglamento que no hayan sido incluidos.

Panamá también podrá avanzar en la evaluación de alternativas tecnológicas que faciliten al consumidor el acceso en español a la información obligatoria de los productos comercializados en el país, señaló el viceministro de Comercio e Industrias, Omar Torres.

PUBLICIDAD

El país cuenta con un período de ocho meses para implementar las disposiciones correspondientes al nuevo RTCA, cuyo plazo vence en febrero de 2027.

El Reglamento Técnico Centroamericano sobre Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados constituye el marco jurídico común que regula qué información deben llevar, cómo deben presentarla y en qué idioma deben hacerlo todos los alimentos preenvasados que se comercializan en los países de la integración económica centroamericana, salvo algunas excepciones específicas.

Un envase de Fiesta Crisps sabor queso nacho picante exhibe su etiquetado bilingüe frente a un pasillo de supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este reglamento, adoptado por el Subgrupo de Medidas de Normalización de la Región Centroamericana y oficializado por el Consejo de Ministros de Integración Económica, se basa en la Norma General del Codex Alimentarius sobre etiquetado de alimentos previamente envasados, pero la adapta a la realidad lingüística, comercial y sanitaria de la región, con un énfasis en la protección del consumidor, la prevención de prácticas engañosas y la facilitación del comercio intrarregional.

PUBLICIDAD

Aunque su texto se aprobó formalmente hace más de una década, en muchos países se lo percibe como “nuevo” por el proceso de incorporación en la legislación nacional, por las guías de interpretación recientemente difundidas y por la discusión actual en torno a su actualización para incluir sistemas de etiquetado frontal de advertencia nutricional y herramientas digitales de información al consumidor.

El RTCA de etiquetado general, según se informó, hay que situarlo en el marco más amplio del proceso de integración económica centroamericana y de la creación de los Reglamentos Técnicos Centroamericanos como instrumentos de armonización normativa.

Estos reglamentos son disposiciones técnicas acordadas y armonizadas entre los países de la región -bajo el paraguas de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y con la aprobación política del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO)- que establecen requisitos comunes sobre materias clave como inocuidad alimentaria, calidad, etiquetado, metrología, entre otras, con el objetivo declarado de facilitar el comercio y, al mismo tiempo, proteger la salud y la seguridad de los consumidores.

PUBLICIDAD

La armonización técnica busca evitar que diferencias regulatorias entre países se conviertan en barreras no arancelarias al comercio intrarregional, pero también pretende elevar los estándares mínimos de información y seguridad que deben cumplir los productos que circulan en el mercado común centroamericano.

El país evalúa alternativas que faciliten al consumidor el acceso en español a la información de los productos, dijo el viceministro de Comercio e Industrias, Omar Torres. (Mici)

En ese contexto, el etiquetado de los alimentos se convierte en un tema central porque vincula directamente el derecho de los consumidores a una información veraz, clara y suficiente con la obligación de la industria de comunicar de manera estandarizada la naturaleza del producto, su composición, su origen, su caducidad y otras condiciones relevantes.

Los Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA) adquieren carácter obligatorio para los Estados Parte una vez que son aprobados por COMIECO y publicados oficialmente, y cada país debe luego incorporarlos en su ordenamiento jurídico interno, ya sea mediante normas técnicas nacionales, decretos o resoluciones ministeriales.

PUBLICIDAD

Así, por ejemplo, Nicaragua incorporó el RTCA en su NormaTécnica, que reproduce el contenido del reglamento centroamericano y establece su vigencia y aplicación en el territorio nacional.

Del mismo modo, El Salvador, Honduras, Costa Rica y otros países han emitido normas o guías de interpretación que aterrizan el RTCA en procedimientos concretos de registro sanitario, inspección y rotulado, consolidando de facto un estándar regional de etiquetado de alimentos preenvasados