Tras la aceleración del IPC en julio, en qué posición quedó la Argentina en el ranking de inflación de América Latina

Los datos oficiales de inflación dejan en evidencia las diferentes realidades económicas de cada país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inflación de julio volvió a acelerarse tras tres meses consecutivos de reducción del ritmo mensual. El dato publicado por el Indec reposicionó al país dentro del panorama regional de precios, en un contexto donde la mayoría de las economías de América Latina mostró variaciones sensiblemente más moderadas durante el mismo mes.

El IPC registró un alza de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Este comportamiento se debe, explicaron desde el Gobierno, a factores estacionales propios del receso invernal y al impacto de la suba internacional del petróleo sobre los costos internos. En ese marco, la comparación con el resto de los países de la región permite ubicar a la Argentina en el ranking de inflación regional. .

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La nueva tabla inflacionaria

De acuerdo con un relevamiento realizado en base a los organismos oficiales de estadística de cada país, la Argentina se ubicó en el segundo puesto entre las naciones de América Latina con mayor inflación mensual durante julio, solo detrás de Venezuela. El país caribeño encabezó el ranking regional con una variación mensual de 19,9%, muy por sobre el resto de los países relevados. Le siguió la Argentina, con el ya mencionado 2,1%, cifra muy inferior a la venezolana, pero más de tres veces al 0,66% que registró Guatemala, el país que le sigue en el ranking. De hecho, la tasa anualizada del 2,1% mensual que registró la Argentina es del 28,3%, contra el 8,4% de tasa anualizada que implica el 0,66% de inflación guatemalteca.

A partir del tercer lugar, la diferencia con los primeros puestos se ensancha aún más. A Guatemala le siguieron Perú, con 0,29% (tasa anualizada, 3,5%), y República Dominicana, con 0,2 por ciento. De hecho, entre seis y diez veces menos de tasa de inflación mensual que en la Argentina, diferencia que se amplía si se considera la tasa anualizada.

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Más abajo en el ranking aparecen Colombia, con 0,17%; Honduras, con 0,15%; Chile, con 0,10%; Brasil y Uruguay, ambos con 0,07%; y México, con 0,03%, el registro más bajo entre los países que mostraron variaciones positivas.

En conjunto, este grupo de economías reflejó un comportamiento de precios contenido durante julio, todas por debajo del medio punto porcentual, en marcado contraste con lo sucedido en la Argentina y en Venezuela.

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Los países con caída de precios

A su vez, un grupo de países registró variaciones negativas en sus índices de precios minoristas durante julio, es decir, una baja generalizada de precios respecto al mes anterior.

Nicaragua encabezó ese grupo con una caída de 0,07%, seguida por Paraguay, con -0,10%; Panamá, con -0,30%; y Costa Rica, con -0,47%. El caso más marcado fue el de Bolivia, que registró una deflación mensual de 2,79%, la mayor de todo el relevamiento y muy por encima del resto de los países que también mostraron bajas de precios.

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Cinco países de América Latina registraron bajas de precios en julio. (AP)

El fenómeno contrasta con la dinámica de aceleración que atravesó la Argentina durante el mismo período y refuerza las diferencias en el comportamiento inflacionario de los distintos países latinoamericanos.

Al momento de publicación de este artículo, tres países no habían difundido su dato oficial de inflación correspondiente a julio: Cuba, El Salvador y Ecuador.

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De todas formas, el ranking evidencia que, pese a la desaceleración que había mostrado en los meses previos, la Argentina continúa siendo una de las economías con mayor inflación mensual de América Latina, solo superada por Venezuela. La brecha con el resto de los países de la región sigue siendo amplia: mientras la inflación argentina se ubicó en 2,10%, la mayoría de sus vecinos registró variaciones mensuales que no superaron el 0,66%, y varios de ellos mostraron caídas de precios.

El propio Gobierno argentino remarcó que la convergencia hacia niveles internacionales de inflación es, según su visión, una cuestión de tiempo, en la medida en que se sostenga la actual política económica. Sin embargo, el dato de julio mostró que, por el momento, esa distancia respecto a los principales socios regionales se mantiene considerable.

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