Economía
Agregar Infobae enGoogle

Tras la aceleración del IPC en julio, en qué posición quedó la Argentina en el ranking de inflación de América Latina

Venezuela sigue encabezando por gran margen y cinco países mostraron deflación en el séptimo mes del año, muy notable en el daso de Bolivia. El aumento de los precios locales más que triplicó al del país que le sigue

Seis pilas de monedas doradas y plateadas sobre mármol gris. La de Venezuela es la más alta y desordenada, seguida por la de Argentina. Las demás son más bajas.
Los datos oficiales de inflación dejan en evidencia las diferentes realidades económicas de cada país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La inflación de julio volvió a acelerarse tras tres meses consecutivos de reducción del ritmo mensual. El dato publicado por el Indec reposicionó al país dentro del panorama regional de precios, en un contexto donde la mayoría de las economías de América Latina mostró variaciones sensiblemente más moderadas durante el mismo mes.

El IPC registró un alza de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Este comportamiento se debe, explicaron desde el Gobierno, a factores estacionales propios del receso invernal y al impacto de la suba internacional del petróleo sobre los costos internos. En ese marco, la comparación con el resto de los países de la región permite ubicar a la Argentina en el ranking de inflación regional. .

PUBLICIDAD

La nueva tabla inflacionaria

De acuerdo con un relevamiento realizado en base a los organismos oficiales de estadística de cada país, la Argentina se ubicó en el segundo puesto entre las naciones de América Latina con mayor inflación mensual durante julio, solo detrás de Venezuela. El país caribeño encabezó el ranking regional con una variación mensual de 19,9%, muy por sobre el resto de los países relevados. Le siguió la Argentina, con el ya mencionado 2,1%, cifra muy inferior a la venezolana, pero más de tres veces al 0,66% que registró Guatemala, el país que le sigue en el ranking. De hecho, la tasa anualizada del 2,1% mensual que registró la Argentina es del 28,3%, contra el 8,4% de tasa anualizada que implica el 0,66% de inflación guatemalteca.

A partir del tercer lugar, la diferencia con los primeros puestos se ensancha aún más. A Guatemala le siguieron Perú, con 0,29% (tasa anualizada, 3,5%), y República Dominicana, con 0,2 por ciento. De hecho, entre seis y diez veces menos de tasa de inflación mensual que en la Argentina, diferencia que se amplía si se considera la tasa anualizada.

PUBLICIDAD

Más abajo en el ranking aparecen Colombia, con 0,17%; Honduras, con 0,15%; Chile, con 0,10%; Brasil y Uruguay, ambos con 0,07%; y México, con 0,03%, el registro más bajo entre los países que mostraron variaciones positivas.

En conjunto, este grupo de economías reflejó un comportamiento de precios contenido durante julio, todas por debajo del medio punto porcentual, en marcado contraste con lo sucedido en la Argentina y en Venezuela.

Los países con caída de precios

A su vez, un grupo de países registró variaciones negativas en sus índices de precios minoristas durante julio, es decir, una baja generalizada de precios respecto al mes anterior.

Nicaragua encabezó ese grupo con una caída de 0,07%, seguida por Paraguay, con -0,10%; Panamá, con -0,30%; y Costa Rica, con -0,47%. El caso más marcado fue el de Bolivia, que registró una deflación mensual de 2,79%, la mayor de todo el relevamiento y muy por encima del resto de los países que también mostraron bajas de precios.

Cinco países de América Latina registraron bajas de precios en julio. (AP)
Cinco países de América Latina registraron bajas de precios en julio. (AP)

El fenómeno contrasta con la dinámica de aceleración que atravesó la Argentina durante el mismo período y refuerza las diferencias en el comportamiento inflacionario de los distintos países latinoamericanos.

Al momento de publicación de este artículo, tres países no habían difundido su dato oficial de inflación correspondiente a julio: Cuba, El Salvador y Ecuador.

De todas formas, el ranking evidencia que, pese a la desaceleración que había mostrado en los meses previos, la Argentina continúa siendo una de las economías con mayor inflación mensual de América Latina, solo superada por Venezuela. La brecha con el resto de los países de la región sigue siendo amplia: mientras la inflación argentina se ubicó en 2,10%, la mayoría de sus vecinos registró variaciones mensuales que no superaron el 0,66%, y varios de ellos mostraron caídas de precios.

El propio Gobierno argentino remarcó que la convergencia hacia niveles internacionales de inflación es, según su visión, una cuestión de tiempo, en la medida en que se sostenga la actual política económica. Sin embargo, el dato de julio mostró que, por el momento, esa distancia respecto a los principales socios regionales se mantiene considerable.

Temas Relacionados

InflaciónPreciosIPCRankingAmérica LatinaDeflaciónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mora récord: por qué el Gobierno rechaza asistir a las familias endeudadas

La estrategia oficial apunta a que los bancos refinancien pasivos sin intervención estatal, mientras el sistema financiero advierte demoras en el impacto estadístico por exigencias contables

Mora récord: por qué el Gobierno rechaza asistir a las familias endeudadas

Dólares del colchón: el cambio que hizo el Gobierno con Inocencia Fiscal y qué pasará con los funcionarios

La presión opositora forzó una modificación clave en el proyecto, mientras los tributaristas discuten el alcance de la medida y su efecto real

Dólares del colchón: el cambio que hizo el Gobierno con Inocencia Fiscal y qué pasará con los funcionarios

Rematan departamentos sin herederos en CABA: cuál es el precio base, en qué barrios están y cómo participar

El Banco Ciudad pondrá a disposición siete inmuebles de herencias vacantes en diferentes zonas porteñas, con valores iniciales desde 31.490 dólares

Rematan departamentos sin herederos en CABA: cuál es el precio base, en qué barrios están y cómo participar

Aunque creció la oferta de las marcas, también cayó la venta de autos 0 km con financiación

La industria esperaba el inicio de una recuperación, pero los resultados de julio podrían ser los peores del año para el sector automotor. Las operaciones financiadas cayeron al ritmo de los patentamientos

Aunque creció la oferta de las marcas, también cayó la venta de autos 0 km con financiación

Semana financiera: el dólar se mantuvo estable y cayeron las acciones y los bonos en Wall Street

El S&P Merval cedió 4,5% y perdió la línea de 3.000.000 puntos. El riesgo país subió a 480 puntos básicos, un máximo desde junio. El dólar quedó a $1.510 en el Banco Nación, un mínimo en agosto. El BCRA compró USD 218 millones en el mercado

Semana financiera: el dólar se mantuvo estable y cayeron las acciones y los bonos en Wall Street

DEPORTES

Estudiantes recibe a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Estudiantes recibe a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La reveladora entrevista de un ex futbolista brasileño: sus problemas con el alcohol, la cárcel, el 1-7 con Alemania y las fiestas de Ronaldinho

Continúa la fecha 5 del Torneo Clausura con varios partidos: hora, TV, formaciones y agenda del sábado

Jugó en Europa, fue campeón con River Plate y disputará el Torneo Regional Amateur

Boca Juniors visitará a Platense en Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

TELESHOW

La carta de una pequeña fan que emocionó a Joaquín Levinton: “Sos inspiración para muchas personas”

La carta de una pequeña fan que emocionó a Joaquín Levinton: “Sos inspiración para muchas personas”

Clara Ulrich, la artista que dejó todo por amor y construyó una carrera en Miami: “Siempre soñé con actuar en Argentina”

Mati Napp se anima a mostrar su lado más visceral: “Animal”, la experiencia inmersiva con la que debuta como director

De España a la Argentina: el viaje íntimo de Blanca Oteyza en la piel de Margarita Xirgu

Olivia Nuss y el desafío de ser Sofía Gala en la serie de Moria Casán: “Me pasó algo místico con ella”

INFOBAE AMÉRICA

Florida enfrenta una ola de calor con índices de hasta 43 °C mientras Miami rompe un récord de temperatura de 117 años

Florida enfrenta una ola de calor con índices de hasta 43 °C mientras Miami rompe un récord de temperatura de 117 años

Por qué Moldavia se volvió una pieza central para Putin en su ofensiva contra Occidente

Lanzan en Costa Rica programa nacional para prevenir la violencia de género y ampliar el apoyo a mujeres sobrevivientes

Banco privado de Panamá se incorpora al caso Pandora por el fraude fiscal de $40 millones

El Gobierno de Guatemala y Taiwán firman un acuerdo para reforzar la gestión de desastres en Alta Verapaz, después de las emergencias de julio