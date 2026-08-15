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El Gobierno de Guatemala y Taiwán firman un acuerdo para reforzar la gestión de desastres en Alta Verapaz, después de las emergencias de julio

La alianza, suscrita con SE-CONRED este 14 de agosto, plantea modernizar el monitoreo multirriesgo y desplegar sistemas de aviso comunitario en siete municipios de la cuenca del Cahabón

Dos mujeres sentadas en una mesa, firmando documentos. Una bandera de Guatemala y una bandera naranja de CONRED. Logo de CONRED en la pared
Claudinne Ogaldes, Secretaria Ejecutiva de CONRED, y Vivia Chang, Embajadora de Taiwán en Guatemala, firman un acuerdo. (Conred Guatemala)
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Guatemala, Taiwán, SE-CONRED y Alta Verapaz sellaron este 14 de agosto un acuerdo para fortalecer la gestión de desastres en siete municipios de la cuenca del río Cahabón, una respuesta directa a la emergencia que en julio dejó 17.388 personas afectadas, tres fallecidos y miles de evacuados en una de las crisis más graves recientes por lluvias en el departamento.

Según La SE CONRED la alianza busca dotar a los municipios de herramientas técnicas y operativas para prevención, preparación y alerta comunitaria. El proyecto se enfocará en una región donde 8.639 personas debieron abandonar sus viviendas y 3.931 familias quedaron damnificadas.

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El convenio fue formalizado en la ciudad de Guatemala entre la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y la República de China (Taiwán). De acuerdo con el comunicado oficial, contempla la modernización del sistema de monitoreo multirriesgo, la instalación de Sistemas de Alerta Temprana y el fortalecimiento de las Instancias Municipales de Gestión Integral del Riesgo de Desastres.

La medida apunta a mejorar la respuesta ante amenazas naturales en los municipios de la cuenca del río Cahabón, golpeados por inundaciones súbitas, crecida de ríos y deslizamientos durante la primera semana de julio. La publicación citó una declaración oficial que resumió el objetivo del convenio: “Este trabajo en conjunto fortalece capacidades que permanecen en los territorios y continúan beneficiando a las comunidades”.

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Mujer de cabello oscuro con traje beige sentada en mesa negra con micrófono, frente a dos banderas y una pantalla con presentación de texto en español
La embajadora de la República de China (Taiwán) en Guatemala, Vivia Chang, participa en la suscripción oficial del acuerdo para el Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Desastres. (Conred Guatemala)

El proyecto prevé monitoreo en tiempo real y alertas para comunidades vulnerables

La respuesta central que propone el nuevo acuerdo es técnica y territorial: modernizar el monitoreo multirriesgo e instalar sistemas de alerta en zonas vulnerables. Según el comunicado, la disponibilidad de información en tiempo real permitirá tomar decisiones más rápidas y activar acciones para proteger vidas.

SE-CONRED sostuvo que el acompañamiento técnico será permanente y que la coordinación con autoridades municipales buscará asegurar la continuidad de las medidas en el largo plazo. El objetivo es que la capacidad instalada no dependa solo de la emergencia, sino que quede incorporada a la gestión local del riesgo.

La experiencia de julio expuso esa necesidad con claridad. Varias comunidades quedaron aisladas y la entrega de insumos básicos, entre ellos colchonetas, filtros de agua y kits de higiene, se complicó por la persistencia de áreas anegadas.

El enfoque del proyecto incluye la formación de capacidades dentro de las comunidades. La institución reiteró que la prevención seguirá como eje de la gestión de riesgos y expresó ese criterio en otra frase recogida por el diario: “La prevención es tarea de todos”.

Hombre en traje oscuro hablando en podio con micrófono. Pantalla muestra diagrama de monitoreo automatizado. Banderas de CONRED y Guatemala
Un orador presenta el "Pilar 2: Monitoreo Automatizado e Integración" de la Plataforma Única de Alerta Temprana de CONRED en Guatemala. (Conred Guatemala)

La emergencia de julio dejó miles de afectados y diez albergues habilitados

El contexto inmediato del acuerdo comenzó el 8 de julio, cuando una inundación súbita en San Cristóbal Verapaz abrió una crisis que luego se extendió a varios municipios de Alta Verapaz. Los datos oficiales registraron tres muertos, 17.388 personas afectadas y diez albergues habilitados en Fray Bartolomé de las Casas, Chahal y otras localidades.

En esos refugios permanecieron al menos 331 personas. La gobernadora departamental Lilia Margarita Coj Cobián informó en su momento que Fray Bartolomé de las Casas concentró el mayor impacto: 58 lugares poblados afectados, 2.378 familias y 10.240 personas.

Después aparecieron Chahal, San Cristóbal Verapaz, Panzós, Santa María Cabón y Tactic, con daños en viviendas, escuelas y vías de comunicación. La respuesta institucional incluyó evacuaciones, evaluaciones de daños en casas y hospitales, búsqueda de personas desaparecidas y distribución de ayuda humanitaria.

La cobertura de asistencia avanzó entre 40% y 45% en Fray Bartolomé de las Casas. En Chahal, San Cristóbal Verapaz, Santa María Cabón y Tactic, la atención alcanzó el 100% de los casos reportados.

Dos mujeres sostienen una carpeta con las banderas de Taiwán y Guatemala. Banderas de Guatemala y Taiwán, logos de CONRED e ICDF, placas con nombres
Claudinne Ogales, secretaria ejecutiva de CONRED, y Vivia Chang, embajadora de la República de China (Taiwán) en Guatemala, sostienen una carpeta con los símbolos nacionales de ambos países en un acto oficial. (Conred Guatemala)

Las lluvias también afectaron hospitales, escuelas y vigilancia sanitaria

La emergencia no se limitó a viviendas y caminos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social movilizó a 2.800 trabajadores en los 17 municipios del departamento para atender el impacto sanitario de las inundaciones.

Durante ese operativo se reportó un aumento de infecciones respiratorias y gastrointestinales, además de casos de anemia, diabetes, hipertensión y dengue. En Fray Bartolomé de las Casas, el hospital local trasladó pacientes al centro de salud y se habilitaron servicios temporales de emergencia.

El sistema educativo también sufrió daños. Un total de 21 escuelas quedaron afectadas o inundadas, sobre todo en Chahal y Panzós, mientras que en Carchá un derrumbe causó daños estructurales en un muro y luego se controló el riesgo para los alumnos tras tareas de limpieza.

El acuerdo entre Guatemala y Taiwán también refuerza la cooperación bilateral en asistencia técnica y transferencia de conocimiento. Las autoridades prevén que una reducción de las lluvias en los próximos días facilite la entrega de insumos pendientes, aunque el monitoreo de los ríos y la vigilancia epidemiológica seguirán activos.

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