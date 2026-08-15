Lanzan en Costa Rica programa nacional para prevenir la violencia de género y ampliar el apoyo a mujeres sobrevivientes

El programa "Construyendo una Costa Rica libre de violencia de género" busca fortalecer la prevención y el acompañamiento a mujeres sobrevivientes. Cortesía: Interamericana

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Costa Rica puso en marcha un nuevo programa nacional que pretende fortalecer la prevención de la violencia de género y ampliar las redes de apoyo disponibles para las mujeres sobrevivientes de situaciones de violencia.

La iniciativa, denominada “Construyendo una Costa Rica libre de violencia de género” reúne al Poder Judicial, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y profesionales en Psicología con el objetivo de impulsar acciones de sensibilización, prevención y acompañamiento.

El programa fue lanzado por ALAS, la Comisión de Género, la Comisión de la Jurisdicción contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar del Poder Judicial y la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Goicoechea.

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De acuerdo con la información presentada por las organizaciones, más de 51,000 medidas de protección son solicitadas cada año al sistema judicial. Su seguimiento requiere coordinación con otras instituciones públicas para brindar protección, apoyo y acompañamiento a las mujeres que buscan salir de situaciones de violencia.

“Las mujeres que viven violencia necesitan encontrar respuestas oportunas, información clara y redes de apoyo sólidas”, afirmó Nuria Marín, presidenta de ALAS.

Según Marín, el programa pretende unir esfuerzos entre instituciones y comunidades para fortalecer la prevención y contribuir a que más mujeres puedan acceder a una vida libre de violencia.

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Representantes del Poder Judicial, ALAS y la Municipalidad de Goicoechea participaron en el lanzamiento del programa nacional contra la violencia de género. Cortesía: Interamericana

Herramientas para detectar las primeras señales

Uno de los componentes de la iniciativa consiste en proporcionar herramientas que permitan identificar conductas violentas que pueden llegar a normalizarse dentro de las relaciones de pareja.

Entre ellas se encuentra el Violentómetro, recurso que permite reconocer diferentes manifestaciones de violencia, comenzando por comportamientos como el control, los celos y las humillaciones, hasta llegar a agresiones físicas y situaciones consideradas de alto riesgo.

Para Roxana Chacón, magistrada presidenta de la Comisión de Género del Poder Judicial, la prevención también depende de que las personas cercanas a las víctimas sepan reconocer las señales y conozcan las alternativas disponibles.

“Las estrategias de prevención requieren que las víctimas, sus familiares y las comunidades puedan reconocer las señales tempranas de violencia y tengan conocimiento de cómo actuar y a cuáles servicios acudir”, señaló Chacón.

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La magistrada agregó que generar espacios de reflexión y sensibilización puede fortalecer la capacidad de respuesta institucional y contribuir a proteger los Derechos Humanos de las mujeres.

Más de 51.000 medidas de protección son solicitadas cada año al sistema judicial costarricense, según los datos presentados durante el lanzamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

TikTok incorporará información oficial sobre violencia

El programa también incorpora herramientas digitales. Durante la actividad se presentó una alianza entre TikTok y el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, perteneciente a la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial.

El objetivo es facilitar el acceso a información oficial para las personas que realizan búsquedas relacionadas con violencia de género.

De acuerdo con la iniciativa, cuando una persona busque en TikTok términos como “machismo”, “violencia” o “femicidio”, la plataforma mostrará un acceso directo al Observatorio.

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Desde allí, los usuarios podrán consultar información confiable, estadísticas, materiales educativos y rutas de atención.

La estrategia busca aprovechar el alcance de las plataformas digitales para llevar información especializada a personas que podrían estar buscando respuestas o recursos relacionados con situaciones de violencia.

Crearán red nacional de psicólogos voluntarios

Otro de los anuncios más relevantes fue la creación de una red nacional de profesionales en Psicología voluntarios, quienes ofrecerán acompañamiento virtual mediante la donación de horas de atención a mujeres sobrevivientes de violencia.

Las mujeres serán referidas por el Poder Judicial, las Oficinas Municipales de la Mujer y otras redes de apoyo, con el propósito de ampliar el acceso a acompañamiento psicológico especializado para quienes enfrentan barreras económicas.

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La convocatoria está dirigida a psicólogas y psicólogos de todo el país interesados en donar al menos una hora mensual de atención virtual.

“El acompañamiento y orientación tanto de manera emocional como psicológica es fundamental cuando se habla de situaciones de violencia contra las mujeres y de la posibilidad de continuar su proyecto de vida después de una vivencia de violencia”, explicó Adriana Villalobos, psicóloga de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Goicoechea.

La profesional destacó que la participación voluntaria puede generar un impacto significativo en los procesos de fortalecimiento personal de las mujeres.

El programa contempla una red nacional de psicólogos voluntarios que ofrecerán al menos una hora mensual de atención virtual a mujeres referidas por las redes de apoyo. (Freepik)

También buscan abogados y trabajadores sociales

El programa pretende ampliar la red más allá del acompañamiento psicológico. Las organizaciones hicieron un llamado a profesionales en Derecho y Trabajo Social para que se incorporen a las acciones de apoyo y donen parte de su tiempo y experiencia a mujeres sobrevivientes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad económica.

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Los organizadores también llamaron a la ciudadanía a participar mediante acciones cotidianas, como informarse sobre las señales de violencia, compartir herramientas de prevención, escuchar y creer a las mujeres que solicitan ayuda y orientarlas hacia los servicios institucionales disponibles.

La apuesta de las organizaciones es que la prevención no quede limitada a las instituciones públicas, sino que involucre a comunidades, profesionales, organizaciones y ciudadanos.

Las personas interesadas en formar parte del programa pueden comunicarse al correo info@alascr.com.

La iniciativa plantea así una red que combina prevención, educación, herramientas digitales, acompañamiento psicológico y participación comunitaria, con la intención de fortalecer las respuestas disponibles para las mujeres y avanzar hacia una sociedad con mayores capacidades para detectar y enfrentar la violencia de género.

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