“México 71″: la historia invisibilizada de las pioneras del fútbol femenino argentino

Trailer de "México 71", de Carolina Gil Solari y Carolina Fernández

Una hazaña histórica largamente invisibilizada sale a la luz en la pantalla grande. El documental México 71, dirigido por Carolina Gil Solari y Carolina Fernández, relata la extraordinaria odisea de un grupo de futbolistas argentinas que, en 1971, viajaron a México para representar a su país en el primer mundial femenino de fútbol.

El estreno oficial de esta emotiva película está programado para el 14 de diciembre en Buenos Aires y el 21 del mismo mes en Córdoba. Con testimonios reveladores de figuras como Luky Sandoval, Elba Selva, María Esther Ponce, Virginia Cattaneo, María Fiorelli y Angela Lerena, el documental promete ser un tributo conmovedor a estas pioneras del deporte.

La travesía de estas futbolistas argentinas comenzó con una ilusión y terminó siendo un desafío extraordinario. Al llegar a México, descubrieron una cruda realidad: estaban solas, sin botines, sin camisetas y sin un director técnico. Sin embargo, a pesar de las adversidades, este equipo se convirtió en el favorito del público mexicano, dejando una huella imborrable en la historia del fútbol.

La historia de este mundial está contado por sus protagonistas

Las directoras del documental expresaron su motivación detrás de esta obra. Buscan rescatar del olvido a estas mujeres, quienes, a pesar de ser protagonistas, vieron su hazaña eclipsada por una sociedad que en ese entonces no concebía la relación entre la mujer y el fútbol. “Decidimos unir nuestras miradas, perspectivas y contextos para codirigir un largometraje que reivindique a aquellas mujeres que supieron ser protagonistas, sacándolas del inmerecido olvido que sufrieron y homenajear la gran hazaña que lograron”, señalaron.

El documental aspira a ser un puente entre el presente y el pasado, reconstruyendo la historia de esa selección que, a pesar de las dificultades, se convirtió en un referente fundamental en la historia del fútbol femenino argentino. Busca dar voz a un capítulo crucial que ha sido soslayado en la memoria colectiva del país. El proyecto surge en un momento en el que el fútbol femenino está ganando cada vez más protagonismo en la sociedad, buscando reflejar cómo este equipo de mujeres dejó una semilla para el crecimiento y desarrollo del fútbol femenino en Argentina y más allá.

México 71 es una celebración del coraje, la perseverancia y la pasión de un grupo de mujeres que desafiaron las adversidades y se convirtieron en pioneras, abriendo camino para las futuras generaciones del fútbol femenino argentino. Es un reconocimiento merecido a una hazaña histórica que finalmente ve la luz en la gran pantalla.

Luky Sandoval, una pieza clave para el desarrollo del documental

Infobae Cultura conversó con ambas directoras que están presentando este documental que busca recuperar la historia olvidada del fútbol femenino.

—¿Qué relación tenían con el fútbol femenino y con esta historia?

Gil Solari: —Soy delegada de Vélez de Fútbol Femenino y cuando arranqué casi no existía la actividad en el club. Para hacerla crecer, empecé a interiorizarme en el ambiente y a ir a diferentes charlas y encuentros. Una de esas charlas es que conozco esta historia y conozco a Luky Sandoval, que es una de las protagonistas de la película. A partir de ahí, realizó un cortometraje que se llama “Próceres” dentro del marco de la facultad. Es un corto que ganó varios premios. Gracias a él, nos ponemos en contacto con la productora Salamanca Cine y nos ponemos a trabajar con Carolina en esta historia. El corto muestra únicamente lo que fue el mundial. En el documental lo muestra con más profundidad y honda en la búsqueda de Luky para encontrar a las protagonistas y hacemos un paralelismo con el presente.

—¿Fue difícil conseguir el material de archivo?

Fernández: —Con el material de archivo conseguimos más que nada gráficos y de vídeo. Pero no fue un problema, ya que queríamos reconstruir la historia a través del relato de las propias protagonistas. Hicimos una recolección de objetos de todas las personas que participaron, las mundialistas que aportaron los suyos, nosotras conseguimos recortes de diarios, el afiche, etc. Con todo ese material, hicimos una muestra para anclar esta historia con el presente, revisionando ese hecho desde hoy.

Cuenta con testimonios de Luky Sandoval, Elba Selva, María Esther Ponce, Virginia Cattaneo, María Fiorelli y la periodista deportiva Angela Lerena

—¿Cómo fue para las protagonistas contar su historia?

Gil Solari: —Creo que a ellas les encanta hablar de ese mundial. Seguramente fue uno de los momentos más lindos de su vida. No lo recuerdan como algo triste, al contrario, por eso se pusieron totalmente a disposición de nuestro proyecto. Mucho del material gráfico es de ellas, lo tenían muy bien guardado en cajas. También se dan cuenta de que es una forma de darles reconocimiento y es algo que dice Elba Selva en la película: “Si sabía que hablar y contar, esto iba a hacer que un montón de nenas salgan a la calle y quieran jugar al fútbol, lo hubiera hecho antes”. Ellas se sienten parte de toda esta lucha y del crecimiento del fútbol femenino, porque esta historia sale a la luz junto al tema de la semi profesionalización de este deporte.

—¿Qué descubrieron conociendo sus historias?

Fernández: —Descubrimos, en primer lugar, que el fútbol femenino tenía un pasado que no sabíamos que existía. En lo personal, no estoy vinculada al fútbol femenino y hubiera pensado que si me decían Mundial de México 71, pensaría que había un error histórico, que el mundial era México 70, que fue el masculino. Antes creía que el fútbol femenino Argentina arrancó con los mundiales de la década del 90 más o menos. Descubrimos que había una historia y un pasado que merecía ser contado y merecía ser llevada a la pantalla grande con la mejor calidad técnica y artística posible. No queríamos hacer un programa de tele, queríamos hacer algo con una investigación muy fuerte, con la mejor calidad de imagen posible, teniendo la mayor cantidad de recursos.

"México 71", la película de la primera Selección Argentina de fútbol femenino

—¿Cómo fue la construcción de ese guión? ¿qué querían contar?

Fernández: —El guión lo escribió Emilio Varoni con Caro. Obviamente, un guión es lo que uno presupone que va a suceder y la realidad después te sorprende de una manera muy grata y pasan un montón de cosas muy lindas que nos sorprendieron.

Gil Solari: —Más o menos armamos una estructura, pero después al hablar con ellas en cada entrevista salía algo nuevo de lo que podíamos profundizar, entonces se fue modificando con base en eso. Una pieza fundamental fue el trabajo de Carina Espósito, la montajista. Ella le dio la forma final y estructuró todo lo que habíamos filmado.

—¿Hubo cambios del guión original?

Gil Solari: —Nosotras creíamos que ese mundial había sido un golpe duro para ellas y nos dimos cuenta hay un montón de cosas que obviamente naturalizaron por la época, pero que no lo vivieron con mucha alegría sin importar lo que piense el resto, ellas querían cumplir el sueño de ser jugadoras de fútbol y representar a su país. Tampoco. Fueron mujeres que no le tuvieron miedo al prejuicio, a la discriminación. Al comienzo, nosotras capaz nos habíamos enfocado un poco en la discriminación que podrían haber sufrido y eso se fue modificando basándonos en lo lindo que fue ese mundial y lo bien que la pasaron, más ese no tener técnico o que no tenian herramientas para jugar. Ellas lo viven como una de las mejores experiencias, entonces teníamos que contar ese lado. Hoy estábamos más horrorizadas por todo lo que no tenían, pero también al escuchar lo bien que la pasaron, cómo se divirtieron y lo famosas que eran, nos dio alegría y por eso la película tiene un montón de esa emoción o y esa risa que quisimos volcar. Tiene la esencia de ellas.

Las directoras Carolina Fernández y Carolina Gil Solari junto a Elba Selva

—¿Cómo fue armar ese rompecabezas del equipo viajó a disputar este mundial?

Fernández: —Se fue dando naturalmente, contamos con la ayuda de Luky que ya las había contactado e investigado antes. No fue difícil acceder a ellas. De hecho, a La Pelu, una de las jugadoras de Córdoba, hablamos un lunes por teléfono y al otro día estamos en el auto viajando con todo el equipo. Fue como una experiencia muy gratificante. Sentimos que se hace justicia con esta película y tiene que ser una obra que quede para siempre para las nuevas generaciones.

Gil Solari: —Ellas están muy ansiosas por verla. La idea es que vengan al estreno y la vean ahí y puedan disfrutarla con el público. Algunas siguieron jugando en otros clubes y muchas dejaron directamente de jugar por cuestiones personales y laborales. Pero no hubo otras oportunidades a corto plazo. El fútbol femenino después de ese Mundial se mantuvo en la marginalidad. Además, al finalizar, la FIFA prohibió los mundiales de fútbol femenino, hasta que en 1991 se retoman los mundiales. Al ser una pieza audiovisual es mucho más fácil el acceso a que se conozca y difunda esta historia, en especial, para las chicas que están practicando este deporte, que sepan cómo arrancó y lo difícil que fue para las pioneras. Muchas personas que la vieron nos agradecieron y destacaron la emoción que les generaba, muchas se reían y lloraban durante la proyección.

—¿Qué características tenía ese grupo para lograr un hecho que parecía muy insólito?

Fernández: —Fue una epopeya. Visto 50 años después, parece imposible que se hayan subido a un avión en ese momento, que Elba Selva viajara a pesar de tener un hijo chiquito. Ellas creían en lo que hacían, era una oportunidad única y se embarcaron en la aventura y por suerte lo hicieron y ahora podemos contar su historia.

El equipo completo que jugó ese mundial

—¿Qué ocurría en nuestro país mientras estaban jugando allá?

Gil Solari: —Acá en la Argentina no hubo ninguna repercusión. Investigamos y lo único que había salido acá era una nota que decía que “el fútbol no es para chuchis”. Investigamos un montón y no encontramos nada. Acá ni se habló del tema. Ellas pensaron que cuando volvieran de ese mundial iba a haber más difusión o más notas, que iba a ser una locura y entiendo la gran decepción que habrá sido ese encuentro. Esa expectativa la tenían, ya que en México parecían estrellas de rock, las esperaban en la puerta del hotel para que firmaran autógrafos.

—¿Qué cambios ven en la actualidad?

Gil Solari: —Cambió un montón, aunque queda mucho por hacer. Para dar un ejemplo, en Vélez Sarsfield se puede practicar fútbol femenino desde los cuatro años. Creo que en diez años esto va a ser un boom, porque somos un país futbolero, entonces es lógico que la mujer también quiera jugar al fútbol.

*”México 71″, de Carolina Gil Solari y Carolina Fernández, se podrá ver en las salas argentinas a partir del jueves 14 de diciembre

[Crédito fotos: Gentileza Salamanca Cine]