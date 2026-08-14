James Rodríguez reapareció y a esto se dedica mientras encuentra equipo: dura realidad del colombiano

James Rodríguez no juega un partido de fútbol desde el 7 de julio, con la selección Colombia ante Suiza por el Mundial 2026 - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

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James Rodríguez entró al mercado de fichajes como uno de los jugadores con mejor trayectoria y reconocimiento en el fútbol internacional, pero parece que a nadie le interesaría un jugador con sus condiciones actuales, pues no viene de hacer su mejor actuación en 2026.

De hecho, el volante volvió a las prácticas, pero sin saber qué le depara el futuro en el deporte profesional, pues con 34 años ya no son muchas las posibilidades de mantenerse en los clubes principales de Europa, aunque pareciera que esa realidad la sufre en América Latina.

La situación sería peor porque en un mes será la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos de septiembre, con el riesgo de que no sea llamado por el técnico Néstor Lorenzo y no solo sería por la falta de minutos, sino porque el tiempo y el espacio se le habrían acabado.

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¿Qué pasa con James Rodríguez?

Entre 2018 y 2026 se ha visto un declive considerable en la preferencia del colombiano en el mercado de fichajes, pues desde ese entonces su valor pasó de los 80 millones de euros, según la plataforma Transfermarkt, a solo 1,5 millones de euros por la poca oferta de los clubes.

De hecho, James Rodríguez terminó el Mundial 2026 sin equipo porque Minnesota United no le renovó el contrato, que venció el 30 de junio. La decisión se explicó por la poca continuidad entre febrero y mayo, con solo ocho partidos entre la MLS y la US Open Cup, además de los problemas de adaptación y de no ser importante para el entrenador Cameron Knowles.

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James Rodríguez terminó el Mundial 2026 y empezó a buscar equipo porque no renovó contrato con Minnesota United - crédito FCF

Desde que volvió de Norteamérica por la Copa del Mundo, el colombiano se dedicó a descansar, disfrutar de unas vacaciones con su familia y atender otros negocios alternos al fútbol, prueba de ello fue acompañar a su club en el torneo organizado por influenciadores, Kings League, llamado Atlético Parceros, en Europa.

En las últimas se conoció que, mientras llega una buena oferta, James Rodríguez volvió a entrenar, de manera personal, acompañado por Santiago Rodríguez, uno de sus colaboradores, y corriendo por las calles de Madrid, donde tiene una residencia desde su época en el Real Madrid.

Mientras encuentra un equipo, James Rodríguez entrena por su cuenta en las calles de Madrid - crédito @s.rodriguez02/Instagram

Por el momento, no se tiene más información del jugador y lo que pase en los próximos meses, pues se empezó a especular que se acercaría el retiro definitivo del deporte, pero tanto el jugador como su círculo cercano no han hablado nada acerca de esa idea, que sería una noticia enorme para el mundo del fútbol.

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Mucho interés, cero ofertas

La trayectoria a nivel de clubes del colombiano contrasta mucho con su nivel en el seleccionado Tricolor, pues en este último siempre ha mostrado buen nivel y llegó a ser el mejor jugador de la Copa América 2024, pero con los equipos pasa por una irregularidad que ha acabado con su importancia en el mercado.

Hasta el momento, James Rodríguez no tiene ninguna oferta concreta para firmar con algún club, pues lo que se conoció en las últimas semanas son una serie de intereses por parte de unas instituciones que, pese a las versiones de la prensa, no pasaron de solo un sondeo.

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El periodista de ESPN México desmintió el interés del club de las "Águilas" por el capitán de la Tricolor-crédito @ismagonzalezmx/X

Para empezar, América de México fue el equipo que más sonó en estas semanas para contratar al colombiano, sobre todo por su experiencia previa en la Liga MX con el Club León, pero el cuadro de Ciudad de México nunca llegó a una opción real para tenerlo, pues su técnico, Guillermo Almada, se enfoca en los jóvenes.

Otros conjuntos que aparecieron en el listado de supuestas alternativas con la Lazio de Italia e incluso el mismo Atlético Nacional, pero solo fueron rumores y, por ahora, James Rodríguez tiene lo que queda de agosto para concretar alguna opción en Europa y hasta septiembre en algunas ligas de América Latina, o quedará sin club por lo que queda del año.

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