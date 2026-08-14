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Guatemala suma más turistas en 2026 y ya roza los 1.9 millones de visitantes en el primer semestre

El flujo internacional hacia el país centroamericano avanzó entre enero y julio a un ritmo moderado frente a años previos, en un contexto de estrategia oficial para diversificar mercados y elevar el gasto por viajero

Vista frontal de una calle empedrada llena de gente en Antigua Guatemala, con el Arco de Santa Catalina y un volcán en el fondo bajo un cielo azul con nubes
Guatemala recibió 288,700 visitantes en julio, un 2 % más que en el mismo mes de 2025, de acuerdo con cifras del Inguat. /(Municipalidad de Antigua Guatemala)
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Guatemala recibió 1,915,874 visitantes entre enero y julio de este año, según datos oficiales del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) difundidos por la agencia EFE. Este avance, aunque moderado respecto a años previos, refleja el impacto de una estrategia gubernamental orientada a diversificar los mercados emisores y captar viajeros con mayor capacidad de gasto.

Durante el mes de julio, Guatemala recibió alrededor de 288,700 visitantes, lo que representa un aumento del 2 % frente a los 283,091 turistas registrados en el mismo mes de 2025, de acuerdo con cifras del Inguat citadas por EFE.

El organismo atribuyó este comportamiento a la recuperación de mercados clave y a eventos regionales que impulsaron la movilidad hacia el país centroamericano.

El mercado salvadoreño mostró una recuperación relevante en julio, con un incremento del 5 % respecto al mismo periodo del año anterior. Según datos de EFE y basados en fuentes oficiales, la llegada de 71,075 visitantes procedentes de El Salvador se concentró en la temporada de las Fiestas Agostinas, que motivaron una derrama económica estimada en 21.6 millones de dólares entre el 31 de julio y el 9 de agosto.

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Por su parte, Estados Unidos se mantuvo como el segundo mayor emisor de turistas hacia Guatemala, aportando 73,593 visitantes durante julio. El Inguat destacó, según EFE, la estabilidad de este flujo, con un leve incremento del 0.1 % pese a la reducción de la capacidad aérea, el encarecimiento de los boletos y el aumento de los costos operativos de las aerolíneas.

El Índice de Percepción Turística Global de Guatemala subió 3.7 % en el primer semestre y la percepción de seguridad superó a México y Perú.
El plan gubernamental lanzado en 2024 busca posicionar a Guatemala como destino sostenible con promoción turística, mayor conectividad y viajeros de mayor gasto. /(Inguat)

El reporte también señala que el crecimiento general del turismo se ve respaldado por el dinamismo de otros mercados emisores. Países como Australia experimentaron un aumento del 50 % en el flujo de visitantes, mientras que México subió un 39 %, Panamá un 30 %, Nicaragua un 26 %, Colombia un 25 % y Países Bajos un 20 %, según datos de EFE.

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El plan gubernamental implementado desde 2024 busca posicionar a Guatemala como un destino sostenible y atractivo dentro de Centroamérica. Las medidas incluyen la promoción de la oferta turística, el fortalecimiento de la conectividad y la captación de viajeros que extiendan su permanencia y gasto en el país.

Durante 2025, Guatemala recibió un total de 3,361,843 visitantes, lo que supuso un incremento del 11 % respecto a los 3,037,282 turistas contabilizados en 2024. Para el cierre de 2026, el Inguat proyecta alcanzar los 3.6 millones de visitantes, en línea con el objetivo de llegar a cuatro millones para el año 2027, según información de EFE.

Países de origen de los turistas anualmente

El flujo turístico hacia Guatemala está liderado por visitantes provenientes de El Salvador y Estados Unidos, que en los últimos años han alternado posiciones como principales mercados emisores. Según datos consolidados de la Organización Mundial del Turismo y del Inguat, los países que históricamente aportan mayores volúmenes de turistas al territorio guatemalteco son El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México y Costa Rica.

Las campañas dirigidas al mercado vecino y la apertura de dos rutas directas respaldan la expectativa oficial, mientras el país reporta un avance de 2,1% en la llegada de viajeros frente a 2025
Guatemala recibió 3,361,843 visitantes en 2025 y el Inguat proyecta llegar a 3.6 millones en 2026 y a cuatro millones en 2027.

El Salvador destaca por la proximidad geográfica, la afinidad cultural y las festividades compartidas, factores que impulsan el turismo fronterizo y de corta estancia. Estados Unidos, por su parte, aporta un flujo constante de viajeros, muchos de ellos de origen guatemalteco residentes en ese país, que visitan familiares o realizan turismo de negocios y ocio.

Honduras y México también figuran entre los principales emisores, con flujos que se ven favorecidos por acuerdos regionales y una oferta turística diversificada que incluye destinos arqueológicos, naturales y urbanos. Costa Rica, aunque en proporción menor, mantiene una presencia relevante, especialmente en el segmento de turismo de naturaleza y aventura.

El crecimiento de mercados como Australia, Países Bajos y Colombia revela la efectividad de la diversificación emprendida por el Inguat, que ha enfocado parte de sus campañas en nichos como el ecoturismo, el turismo comunitario y la promoción de destinos menos tradicionales.

La evolución de estos indicadores es monitoreada de forma constante por el Instituto Guatemalteco de Turismo, que prevé la consolidación de estos mercados y el incremento progresivo de la llegada de visitantes internacionales en los próximos años.

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