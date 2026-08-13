El multijugador de The Witcher recorta su equipo tras cuatro años de desarrollo

Guardar

CD Projekt Red redujo de 83 a 65 personas el equipo de Project Sirius, el spin-off multijugador de The Witcher anunciado en 2022. Nueve empleados fueron despedidos, cuatro en la oficina de Boston y cinco en la de Varsovia, mientras que otros nueve salieron del proyecto y recibieron ofertas para ocupar puestos en otros desarrollos del estudio.

Cómo se distribuyeron los recortes

La información fue publicada originalmente por Kotaku y luego confirmada por CD Projekt Red en declaraciones enviadas a IGN. Aunque 18 personas dejaron el equipo de Project Sirius, la mitad fue despedida y la otra mitad tuvo la posibilidad de continuar dentro del estudio con funciones diferentes.

PUBLICIDAD

Un representante de CD Projekt Red explicó que el tamaño del grupo fue ajustado “de acuerdo con las necesidades del proyecto en esta etapa de desarrollo”. El cambio representa una reducción de cerca del 22%: Project Sirius pasó de 83 a 65 desarrolladores.

La distinción entre despidos y traslados resulta clave para interpretar la reorganización. Nueve trabajadores perdieron sus puestos, mientras que los nueve restantes fueron apartados de Project Sirius, pero pudieron solicitar o aceptar tareas en otros equipos. Las fuentes no detallan cuáles son esos proyectos ni qué disciplinas fueron afectadas por los recortes.

PUBLICIDAD

La reducción tampoco vino acompañada por el anuncio de una cancelación. Project Sirius continúa listado como un desarrollo activo, aunque CD Projekt Red todavía no comunicó una fecha de lanzamiento, una ventana aproximada ni las plataformas en las que estará disponible.

Un desarrollo reiniciado en 2023

Project Sirius fue presentado en 2022 como una experiencia cooperativa ambientada en The Witcher. El proyecto quedó inicialmente bajo responsabilidad de The Molasses Flood, estudio conocido por su trabajo en juegos como The Flame in the Flood y que posteriormente fue integrado por completo en CD Projekt Red.

PUBLICIDAD

El desarrollo ya había atravesado una crisis en 2023. Ese año, CD Projekt Red decidió reiniciar el proyecto y despidió a 29 integrantes del equipo. El reinicio implicó revisar su dirección y volver a evaluar el trabajo realizado, aunque el estudio nunca ofreció una descripción detallada de los cambios aplicados al concepto original.

La nueva ronda ocurre después de aproximadamente cuatro años de producción. Pese a ese tiempo, todavía no existen imágenes de jugabilidad, requisitos técnicos, detalles sobre su estructura cooperativa ni información precisa sobre su modelo comercial. Tampoco se confirmó si funcionará como un juego de servicio en vivo, formato basado en actualizaciones periódicas y contenido diseñado para mantener activa a la comunidad durante largos periodos.

PUBLICIDAD

Esa ausencia de información deja abiertas varias preguntas sobre el alcance actual de Project Sirius. El anuncio de 2022 lo identificaba como una propuesta multijugador dentro de la franquicia, pero los dos ajustes de personal y el reinicio dificultan saber cuánto de aquella idea permanece en la versión que sigue en producción.

18/12/2020 Logo de la empresa polaca CD Projekt Red. POLITICA ECONOMIA EMPRESAS CD PROJEKT RED

Los otros proyectos de The Witcher y CD Projekt Red

Los recortes se producen mientras CD Projekt Red distribuye personal entre varios desarrollos de gran escala. El principal es The Witcher 4, la próxima entrega central de la saga y el inicio de una nueva etapa narrativa. El estudio también trabaja en la secuela de Cyberpunk 2077, todavía identificada públicamente por su nombre en clave.

PUBLICIDAD

A esos proyectos se suma nuevo contenido relacionado con The Witcher 3: Wild Hunt, incluida la expansión Songs of the Past mencionada en los reportes. Esta producción simultánea ayuda a explicar la oferta de reubicación para nueve miembros de Project Sirius, aunque CD Projekt Red no precisó a qué equipos fueron asignados.

Project Sirius ocupa una situación distinta frente a esos desarrollos. Fue anunciado como un spin-off cooperativo, cambió de dirección en 2023 y atravesó dos rondas conocidas de despidos. Aun así, CD Projekt Red mantiene el proyecto activo y atribuye el último ajuste a sus necesidades actuales de producción.

PUBLICIDAD

Después de los nueve despidos y las nueve posibles reubicaciones, el equipo de Project Sirius queda formado por 65 personas y el juego continúa sin una fecha o ventana oficial de lanzamiento.