Deportes

El goleador argentino que pretende la selección de España de cara al Mundial 2026: “Lo siguen con atención”

El entrenador de La Roja, Luis De La Fuente, está interesado en Mateo Pellegrino, quien juega para el Parma de Italia y tiene doble nacionalidad

Guardar
Mateo Pellegrino, con el pantalón
Mateo Pellegrino, con el pantalón número 9, festeja uno de sus goles con el Parma en la Serie A de Italia

España es una de las selecciones más completas y asoma como una de las candidatas para ganar el Mundial 2026. El equipo que comanda Luis De La Fuente está primero en el Ranking FIFA, es el campeón de la Eurocopa y jugará contra Argentina la Finalissima. Si bien tiene un plantel completo, con futbolistas de gran calibre, el entrenador pretende sumar un delantero y apuntó los cañones a Mateo Pellegrino.

El atacante nació en Valencia hace 24 años, pero también posee la nacionalidad argentina, ya que sus padres son oriundos del país del tango y el dulce de leche. Mateo, hijo de Mauricio Pellegrino (actual director técnico de Lanús y ex futbolista), viene realizando una gran campaña en el Parma de Italia y su desempeño llamó la atención en el cuerpo técnico de La Roja.

Según publicó el diario As, el propio De La Fuente lo sigue “con atención” y le ha pedido a Aitor Karanka (director de selecciones españolas) que se apure con los trámites para fichar al centro atacante de 1.92 metros de altura. “España está necesitada de un nueve rematador, potente y con buen juego aéreo. La Selección tiene una gran capacidad goleadora, como ha quedado demostrado en la fase de clasificación al Mundial. Mikel Merino, Oyarzabal y Ferran Torres, y en menor medida también Lamine Yamal y Dani Olmo, son goleadores. Pero para Estados Unidos, México y Canadá conviene llevar un ‘ariete desatascador’, como Del Bosque llevó a (Fernando) Llorente a Sudáfrica 2010″, publicó el medio en el artículo firmado por Joaquín Maroto.

Mateo Pellegrino lleva 7 goles
Mateo Pellegrino lleva 7 goles convertidos en el Parma desde su llegada proveniente de Vélez

En el análisis de la nota también se menciona que De La Fuente probó con Samu Aghehowa, delantero del Porto, pero éste no ha terminado de convencerlo y, tras la ausencia de Álvaro Morata, Mateo Pellegrino está dentro del “casting” para convertirse en uno de los centro delanteros capaces de integrar la lista para la Copa del Mundo.

El último fin de semana, el aporte de Pellegrino resultó fundamental para el Parma, que acumulaba siete jornadas sin victorias, con tres empates y cuatro derrotas en la Serie A. El argentino abrió el marcador a los 18 minutos, mostrando su instinto goleador al aprovechar un rebote y anticipar a la defensa dentro del área después de un lateral largo.

Tras el empate del conjunto local por parte de Giovane, Mateo volvió a aparecer a los 80 minutos, esta vez tras una asistencia del colombiano Mosquera y un error defensivo de Hellas Verona. Un futbolista rival intentó un pase de cabeza desde la mitad de la cancha hacia su propia área, pero la potencia del envío superó a la última línea y dejó la pelota en los pies del argentino, quien, adelantado por la jugada anterior, definió con sutileza por encima del arquero y selló el triunfo.

*El doblete de Mateo Pellegrino para el Parma

Al concretar el doblete, el delantero argentino llegó a los cuatro goles en la Serie A y se metió en la pelea por ser el máximo artillero, que tiene a Hakan Çalhanoğlu y Riccardo Orsolini en la cima con 5. Estas últimas actuaciones encendieron los rumores de un posible pase al Milan.

Pellegrino debutó en la Primera División el 31 de marzo de 2021 con la camiseta de Vélez, bajo las órdenes de su papá Mauricio, en un partido ante Banfield y convirtió su primer gol ante Cipoletti, por Copa Argentina. Luego, a finales de 2022 fue cedido a préstamo a Estudiantes de La Plata, donde no anotó goles en 19 encuentros. En 2023 se incorporó a Platense, club en el que obtendría su despegue como profesional: 15 goles en 53 partidos con el Calamar. Tras retornar del préstamo al Fortín, emigró al Parma.

Temas Relacionados

Mateo PellegrinoSelección ArgentinaSelección de EspañaParmaVélezdeportes-argentina

Últimas Noticias

Todo listo para el sorteo del Mundial 2026: el mejor y el peor grupo que le podrían tocar a la Argentina

Los equipos que podrían cruzarse con la Selección en la cita a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá

Todo listo para el sorteo

El Chelsea de Enzo Fernández y Barcelona animan un atractivo duelo por la fecha 5 de la Champions League: toda la agenda

Los Blues tienen un duro enfrentamiento ante los catalanes en busca de un triunfo que les permita soñar con el pase directo a los octavos de final

El Chelsea de Enzo Fernández

Crisis total en la selección de Uruguay: aseguran que los referentes “no aguantan más” a Bielsa y piden su salida

En Uruguay subrayan que “la forma de relacionarse y la intensidad de las prácticas antes de los partidos” fueron los detonantes. Los nombres apuntados, la cifra que costaría la rescisión y una reunión clave

Crisis total en la selección

La AFA dio a conocer las dos alternativas que evalúa para la televisación de la B Nacional y la B Metropolitana

La Casa Madre del fútbol argentino informó que, tras la finalización del contrato actual, iniciará un proceso de análisis de cara a la próxima temporada

La AFA dio a conocer

El escándalo de Los Pumas con una figura de Inglaterra tras la grave lesión que sufrió Juan Cruz Mallía y la agresión a Contepomi

Steve Borthwick habló de Tom Curry, el forward de La Rosa, que le provocó la lesión en la rodilla al jugador de Los Pumas en el último Test Match

El escándalo de Los Pumas
DEPORTES
Todo listo para el sorteo

Todo listo para el sorteo del Mundial 2026: el mejor y el peor grupo que le podrían tocar a la Argentina

El Chelsea de Enzo Fernández y Barcelona animan un atractivo duelo por la fecha 5 de la Champions League: toda la agenda

Crisis total en la selección de Uruguay: aseguran que los referentes “no aguantan más” a Bielsa y piden su salida

La AFA dio a conocer las dos alternativas que evalúa para la televisación de la B Nacional y la B Metropolitana

El escándalo de Los Pumas con una figura de Inglaterra tras la grave lesión que sufrió Juan Cruz Mallía y la agresión a Contepomi

TELESHOW
Santiago del Moro confirmó el

Santiago del Moro confirmó el casting masivo para Gran Hermano Generación Dorada y deslizó qué famosa podría entrar

Maxi López volverá a dejar Masterchef Celebrity: quién sería la figura que ocupará su lugar

Se viralizó otro video de Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne que aviva rumores de romance

Flor Torrente enfrentó los comentarios sobre su cuerpo: “No manden más mensajes de mi pancita”

La angustia de Mica Riera por las críticas a su rol de Susana Giménez en la serie de Moria Casán: “Me afectan”

INFOBAE AMÉRICA

Receta de galletas de jengibre

Receta de galletas de jengibre y miel, rápida y fácil

Italia aprobó una ley que tipifica el feminicidio como delito y establece la cadena perpetua para los agresores

Compras seguras y sin contraseñas: Mastercard revela cómo reducir el fraude y simplificar pagos en línea

Japón rechazó la acusación china ante la ONU y defendió que no contempla una acción militar sin ataque previo

Jair Bolsonaro se quedó sin recursos judiciales y deberá cumplir la condena de 27 años de prisión por la trama golpista