El goleador argentino que pretende la selección de España de cara al Mundial 2026: “Lo siguen con atención”

Mateo Pellegrino, con el pantalón número 9, festeja uno de sus goles con el Parma en la Serie A de Italia

España es una de las selecciones más completas y asoma como una de las candidatas para ganar el Mundial 2026. El equipo que comanda Luis De La Fuente está primero en el Ranking FIFA, es el campeón de la Eurocopa y jugará contra Argentina la Finalissima. Si bien tiene un plantel completo, con futbolistas de gran calibre, el entrenador pretende sumar un delantero y apuntó los cañones a Mateo Pellegrino.

El atacante nació en Valencia hace 24 años, pero también posee la nacionalidad argentina, ya que sus padres son oriundos del país del tango y el dulce de leche. Mateo, hijo de Mauricio Pellegrino (actual director técnico de Lanús y ex futbolista), viene realizando una gran campaña en el Parma de Italia y su desempeño llamó la atención en el cuerpo técnico de La Roja.

Según publicó el diario As, el propio De La Fuente lo sigue “con atención” y le ha pedido a Aitor Karanka (director de selecciones españolas) que se apure con los trámites para fichar al centro atacante de 1.92 metros de altura. “España está necesitada de un nueve rematador, potente y con buen juego aéreo. La Selección tiene una gran capacidad goleadora, como ha quedado demostrado en la fase de clasificación al Mundial. Mikel Merino, Oyarzabal y Ferran Torres, y en menor medida también Lamine Yamal y Dani Olmo, son goleadores. Pero para Estados Unidos, México y Canadá conviene llevar un ‘ariete desatascador’, como Del Bosque llevó a (Fernando) Llorente a Sudáfrica 2010″, publicó el medio en el artículo firmado por Joaquín Maroto.

Mateo Pellegrino lleva 7 goles convertidos en el Parma desde su llegada proveniente de Vélez

En el análisis de la nota también se menciona que De La Fuente probó con Samu Aghehowa, delantero del Porto, pero éste no ha terminado de convencerlo y, tras la ausencia de Álvaro Morata, Mateo Pellegrino está dentro del “casting” para convertirse en uno de los centro delanteros capaces de integrar la lista para la Copa del Mundo.

El último fin de semana, el aporte de Pellegrino resultó fundamental para el Parma, que acumulaba siete jornadas sin victorias, con tres empates y cuatro derrotas en la Serie A. El argentino abrió el marcador a los 18 minutos, mostrando su instinto goleador al aprovechar un rebote y anticipar a la defensa dentro del área después de un lateral largo.

Tras el empate del conjunto local por parte de Giovane, Mateo volvió a aparecer a los 80 minutos, esta vez tras una asistencia del colombiano Mosquera y un error defensivo de Hellas Verona. Un futbolista rival intentó un pase de cabeza desde la mitad de la cancha hacia su propia área, pero la potencia del envío superó a la última línea y dejó la pelota en los pies del argentino, quien, adelantado por la jugada anterior, definió con sutileza por encima del arquero y selló el triunfo.

*El doblete de Mateo Pellegrino para el Parma

Al concretar el doblete, el delantero argentino llegó a los cuatro goles en la Serie A y se metió en la pelea por ser el máximo artillero, que tiene a Hakan Çalhanoğlu y Riccardo Orsolini en la cima con 5. Estas últimas actuaciones encendieron los rumores de un posible pase al Milan.

Pellegrino debutó en la Primera División el 31 de marzo de 2021 con la camiseta de Vélez, bajo las órdenes de su papá Mauricio, en un partido ante Banfield y convirtió su primer gol ante Cipoletti, por Copa Argentina. Luego, a finales de 2022 fue cedido a préstamo a Estudiantes de La Plata, donde no anotó goles en 19 encuentros. En 2023 se incorporó a Platense, club en el que obtendría su despegue como profesional: 15 goles en 53 partidos con el Calamar. Tras retornar del préstamo al Fortín, emigró al Parma.