El actor de “Crepúsculo” que cambió Hollywood por una vida cristiana

Kellan Lutz fue parte de las cinco películas de la saga Crepúsculo (IMDb)

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Después de alcanzar la fama internacional como Emmett Cullen en la saga Crepúsculo, Kellan Lutz tomó una decisión que cambió su vida familiar: dejó California y se mudó a Tennessee. El actor, de 41 años, reside desde 2023 en Franklin, cerca de Nashville, junto a su esposa Brittany Lutz y sus dos hijos, Ashtyn Lilly, de cinco años, y Kasen Lane, de cuatro.

En una entrevista para el podcast Inside of You, presentado por Michael Rosenbaum, recordó por qué su familia tuvo que mudarse de Hollywood luego de que naciera su segundo hijo. “Nunca quise irme de California”, afirmó. “Amo California, de verdad”.

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La razón principal estuvo relacionada con la familia de Brittany, quien nació y creció en Orange County. Después de la pandemia, los parientes de su esposa dejaron California y se instalaron en Tennessee. Para la pareja, seguirlos significaba que Brittany podía contar con una red de apoyo mientras Kellan debía viajar por motivos laborales.

Esa fue una variable que no pudieron ignorar cuando uno de sus hijos enfermó. Brittany se encontraba sola con los dos niños y sintió que no podía manejar la situación. “Ella sentía que estaba perdiendo el control y simplemente se sentía impotente. Entonces me dijo: ‘¿Podemos mudarnos?’. Y yo le dije: ‘Sí, por supuesto’”, recordó Lutz.

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La vida en Franklin le ha permitido al actor disfrutar de una mayor conexión con la naturaleza y contar con terrenos propios. (IMDb)

Así comenzó una nueva etapa para la familia en Franklin. El actor asegura que, aunque inicialmente pensaban probar durante un par de años, la experiencia ha resultado positiva. Uno de los aspectos que más destaca es la comunidad cristiana que encontraron en la zona.

“Tenemos algo de terreno, participamos en excelentes estudios bíblicos, tenemos excelentes iglesias y una gran comunidad”, señaló Lutz.

Una vida familiar y marcada por la fe

La religión ocupa un lugar importante en la vida actual del actor, quien desde hace años se ha identificado públicamente como cristiano. Su esposa también comparte contenido relacionado con su fe y la maternidad. En publicaciones citadas por Movieguide, Brittany ha hablado sobre la importancia de poner a sus hijos en el centro de sus prioridades y de entender la maternidad como parte del propósito que Dios tiene para su vida.

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Para Lutz, ese entorno religioso es uno de los elementos que hacen atractiva su nueva residencia. Sin embargo, la vida en Franklin también le ha permitido seguir conectado con el mundo audiovisual. “Hay muchos actores. Probablemente he ido a más estrenos de películas en Franklin, Tennessee, que en Los Ángeles en los últimos años desde que vivo allí”, comentó.

Kellan Lutz sigue trabajando como actor. La serie Blue Ridge lo convocó como estrella invitada en su neuva temporada (IMDb)

Su carrera tampoco quedó detenida tras Crepúsculo. Después de interpretar a Emmett Cullen en las cinco películas de la saga, Lutz continuó trabajando principalmente en producciones de acción. Entre sus trabajos recientes figuran Come Out Fighting y Due Justice, ambas de 2023, además de Desert Dawn (2025), donde interpretó a Luke Easton, un sheriff de un pequeño pueblo.

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“En cuanto a la fama, no me imaginaba lo que llegaría a ser Crepúsculo”, confesó en el podcast. “Agradezco mucho haber probado un poco de ese éxito... porque mucha gente lucha por conseguirlo. Todavía tengo amigos que, por desgracia... renunciaron a sus familias. Siguen estancados ahí. Han sacrificado demasiado —de formas muy destructivas— para seguir persiguiendo ese espejismo de la fama”.

Pese a los cambios, California sigue teniendo un lugar especial para el actor y su esposa. Brittany incluso ha expresado su deseo de regresar algún día a Orange County o tener una vivienda en ambos estados. Lutz también reconoce que hay aspectos de su antigua vida que extraña.

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La familia todavía debe acostumbrarse al clima de Tennessee, especialmente a los tornados. “No somos gente de estaciones”, bromeó el actor, antes de admitir que su esposa entra en “alerta roja”, sobre todo porque tienen niños. También hay una ausencia mucho más cotidiana: “Extrañamos el buen sushi y la buena comida mexicana”.