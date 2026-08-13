Reacher tendrá su primer spin-off con ‘Neagley’ y ya hay tráiler oficial

Neagley presenta su tráiler.

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Prime Video presentó el tráiler oficial de Neagley, el primer spin-off -una serie derivada centrada en otro personaje- de Reacher. La producción protagonizada por Maria Sten estrenará sus ocho episodios el 16 de septiembre en la plataforma, el mismo día en que se publicará el cierre de la cuarta temporada de la ficción principal.

Una investigación conectada con el pasado

La historia sigue a Frances Neagley, investigadora privada radicada en Chicago y antigua integrante de la Unidad 110 de Investigaciones Especiales del Ejército. El personaje fue discípulo y compañero de Jack Reacher, interpretado por Alan Ritchson, durante su etapa militar.

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El caso central comienza cuando Neagley se entera de que una persona cercana de su pasado murió en un accidente sospechoso. Las sinopsis difundidas presentan una diferencia: una describe a la víctima como un querido amigo y otra como una querida amiga. Ambas coinciden en que esa muerte lleva a la investigadora a buscar justicia y descubrir las circunstancias reales del hecho.

Para avanzar, Neagley recurrirá a las habilidades adquiridas en la Unidad 110 y a las enseñanzas de Reacher. La investigación la conducirá hacia un complot peligroso y una amenaza con recursos suficientes para intentar detenerla. La premisa mantiene así el vínculo con la serie original, pero traslada el centro de la acción a una protagonista con sus propios métodos, relaciones y antecedentes.

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Ritchson tendrá una colaboración especial en la primera temporada. Las fuentes no detallan cuántos episodios incluirán al actor ni el alcance de la participación de Jack Reacher dentro del conflicto principal.

El reparto y los responsables de Neagley

Junto a Maria Sten aparecerá Greyston Holt como el detective Hudson Riley. El reparto también incluye a Adeline Rudolph como Renee Birdwhistle, Jasper Jones como Keno, Matthew Del Negro como Pierce Woodrow y Damon Herriman como Lawrence Cole.

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La serie fue creada por Nicholas Wootton, guionista y productor con créditos en Golden Boy y The Endgame. El proyecto cuenta con el respaldo de Nick Santora, vinculado con Prison Break y responsable de la adaptación televisiva de Reacher.

Neagley está basada en el personaje creado por Lee Child para sus novelas. La producción corre a cargo de Paramount Television Studios y Amazon MGM Studios. Wootton, Santora y Child figuran como productores ejecutivos junto con Don Granger, Sam Hill, Adam Higgs y Lisa Kussner.

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La elección de Neagley como protagonista de la primera serie derivada parte de su relación previa con Reacher y de su presencia dentro de la adaptación. Aunque comparte entrenamiento y experiencia militar con él, su trabajo actual como investigadora privada permite desarrollar casos fuera del recorrido habitual del protagonista interpretado por Ritchson.

Neagley (Captura de tráiler oficial)

Un estreno completo ligado a Reacher

Prime Video publicará los ocho capítulos de la primera temporada el 16 de septiembre. El lanzamiento completo permitirá ver la investigación sin una emisión semanal, según el calendario informado para la serie.

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La fecha conecta directamente ambas producciones. Ese mismo día llegará a la plataforma el último episodio de la cuarta temporada de Reacher, por lo que el cierre de una entrega de la serie principal coincidirá con la presentación completa de su primer spin-off.

El tráiler oficial funciona como la primera presentación amplia del conflicto encabezado por Neagley, después de sus apariciones junto a Reacher. El adelanto confirma el enfoque policial y de acción de la serie, además del objetivo personal que impulsa a la protagonista: determinar quién estuvo detrás del accidente y obtener justicia.

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Prime Video todavía no informó si Neagley tendrá una segunda temporada. Por ahora, la primera entrega estará compuesta por ocho episodios y llegará completa el 16 de septiembre, junto con el final de la cuarta temporada de Reacher.