Costa Rica anticipa un giro demográfico: en 2050 tendrá 21 personas mayores por cada cien habitantes, según expertos

El envejecimiento acelerado en Costa Rica elevará la población mayor de 65 años de ocho a 21 personas por cada cien habitantes en 2050. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El proceso de envejecimiento acelerado en Costa Rica se perfila como uno de los cambios demográficos más notorios de las próximas décadas.

Las proyecciones apuntan a que en el año 2050 habrá 21 personas mayores de 65 años por cada cien habitantes, una variación considerable respecto a la situación actual, en la que existen ocho personas mayores de 65 años por cada cien habitantes.

Este dato fue presentado el 29 de julio durante una mesa redonda organizada por la Subcomisión de Persona Adulta Mayor del Consejo Nacional de Rectores y fue publicado por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) a través de UNA Comunica.

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En esa actividad, el especialista del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, Leiner Vargas Alfaro, sostuvo que el envejecimiento debe entenderse como una transformación estructural que cambiará la vida familiar y social, y no solo como un tema financiero o del sistema de pensiones.

Vargas afirmó: “Hoy tenemos ocho personas mayores de 65 años por cada cien habitantes; en el 2050 serán veintiuna. Ese proceso significa prepararse en múltiples dimensiones como sociedad y, si no lo hacemos, tendremos una calidad de vida cada vez más baja”.

El especialista también señaló que la llamada economía plateada abre oportunidades para aprovechar el conocimiento y la experiencia de una población que quiere seguir activa después de la edad tradicional de retiro. En sus palabras: “La sociedad de hoy es mucho más de servicios y mucha gente puede continuar contribuyendo hasta los 80 o 85 años de una forma dosificada, pero significativa para la sociedad”.

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El mercado de medicamentos y el impacto económico

El costo de envejecer en un país con precios altos fue uno de los puntos resaltados por Vargas. Según su exposición, solo en el mercado privado de medicamentos, el excedente capturado por sobreprecios supera los USD 600 millones al año, lo que complica la posibilidad de garantizar un envejecimiento con suficiencia, sostenibilidad y respeto de los derechos humanos.

La economía plateada plantea oportunidades para que la población mayor siga activa y contribuya con experiencia y conocimiento después de la jubilación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, Vargas advirtió sobre el reto específico para la clase media que llega a la jubilación. El desafío, según explicó, consiste en mantener la calidad de vida lograda durante la etapa laboral, lo que obliga a revisar cómo funcionan actualmente los mercados de alimentos, salud y fármacos frente a las necesidades de la población mayor.

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Resultados de encuesta sobre accesibilidad y servicios

Durante la actividad también se dieron a conocer los resultados de una investigación realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), basada en una encuesta aplicada a 701 personas para conocer la percepción sobre accesibilidad y calidad de los servicios dirigidos a la población adulta mayor.

Según explicó la investigadora Noelia Alfaro Vargas, pese a algunos avances, siguen existiendo limitaciones importantes para construir entornos inclusivos. Para ilustrar esto, presentó un caso ficticio: una mujer de 75 años que vive en una zona rural y enfrenta dificultades para acceder al transporte, a los servicios de salud y a espacios públicos adecuados. Alfaro señaló: “Este caso evidencia cómo la combinación de bajos ingresos y una infraestructura deficiente afecta la autonomía, la independencia y la salud de las personas mayores”.

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El estudio mostró que el 81% de las personas consultadas desconoce el concepto de ciudades amigables con las personas adultas mayores. Además, más de la mitad considera que calles, aceras, parques y otros espacios públicos no ofrecen condiciones adecuadas para su movilidad.

En el área de salud, la Caja Costarricense de Seguro Social sigue siendo el principal proveedor de atención para esta población. No obstante, la percepción ciudadana, según el estudio citado por el medio universitario, identifica problemas en salud mental, acceso a atención especializada y tiempos de espera.

El mercado privado de medicamentos en Costa Rica capta más de USD 600 millones al año en sobreprecios, según la exposición sobre envejecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas sobre una vejez activa y participación social

La coordinadora del proyecto Caminos de Longevidad de Fundación CRUSA, Sonia Ruiz Schemidt, planteó que el envejecimiento debe dejar de asociarse únicamente con dependencia, enfermedad o jubilación. Ruiz afirmó: “Las personas quieren seguir trabajando, quieren emprender, quieren aprender, mantenerse activas, cuidar, hacer arte e innovar. El envejecimiento es mucho más complejo que los estereotipos que solemos repetir”.

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Agregó que la economía plateada no busca crear un mercado exclusivo para las personas mayores, sino promover políticas, servicios e innovaciones que permitan vivir más años con bienestar. También resaltó que no se trata solo de una cuestión del sector salud o del Gobierno, sino de una conversación social más amplia.

Finalmente, la coordinadora del Programa de Atención Integral a la Persona Adulta, Idalia Alpízar Jiménez, quien fue la moderadora del encuentro, destacó que las exposiciones coincidieron en un punto central: el envejecimiento poblacional no es solo un reto demográfico, sino una oportunidad para construir comunidades más inclusivas, ciudades accesibles y políticas que garanticen autonomía, participación y pleno ejercicio de derechos en la vejez. “El desafío consiste en preguntarse qué decisiones debe tomar hoy Costa Rica para hacer posible la sociedad en la que todas las personas aspiran a envejecer”, concluyó Alpízar.

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