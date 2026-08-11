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Ravier respaldó a Sturzenegger tras las críticas y habló de la polémica por el Impuesto a los Combustibles

El vocero presidencial buscó despejar dudas sobre la continuidad del ministro de Desregulación luego de los cuestionamientos de sus compañeros en el Gobierno. No se desdijo de sus dichos sobre que la mayoría de los fondos del SisVial no se orientan al mantenimiento de las carreteras. Enojo en Casa Rosada por su “efectividad” con los furcios

El vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa
El vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa
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El vocero presidencial, Adrián Ravier, encabezó esta mañana una conferencia de prensa en el que defendió públicamente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien viene siendo blanco de críticas -en privado- por parte de altos funcionarios del Gobierno producto del timing político de las reformas que impulsa. A su vez, buscó clarificar -sin mucho éxito- la polémica por la subejecución del Sistema Vial Integrado (SisVial), el cual se supone que es un esquema que debe utilizarse para financiar obras viales pero que, en rigor, quedó colocado, en su gran mayoría, en instrumentos financieros.

Estos fueron dos de los asuntos políticos más relevantes que fueron abordados por los periodistas acreditados en la Sala de Conferencias de la Casa Rosada. Al respecto de la primera cuestión, Ravier fue taxativo al decir que “el ministro Sturzenegger es uno de los ministros más importantes de este gobierno, una figura clave” y que no está en discusión su continuidad en su cargo.

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La pregunta que le fue hecha al vocero nació producto de las críticas internas del Gobierno tras el revés legislativo que sufrió la semana pasada en el Senado, cuando el oficialismo debió retirar el capítulo de su proyecto vinculado a la venta de tierras a extranjeros, así como la normativa que afectó al sector del practicaje marítimo y que paralizó la actividad de los puertos por días generando un impacto millonario en el sector.

La crítica de varias alas del Ejecutivo fue significativa, pero también era relativizada por otros actores de peso del oficialismo. “La culpa fue de la mesa política”, decía uno de sus integrantes. Otro de ellos marcaba que era una responsabilidad mixta, alegando también que las decisiones estratégicas de los controllers de la gestión también fue decisiva para sentar la mala suerte del Gobierno. El apoyo de Ravier resulta el primer espaldarazo público que recibe el ministro ante las críticas en el off the record.

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“Nosotros hemos recibido a diciembre de 2023 una Argentina en la cual el Estado era una máquina de impedir. Gracias a Sturzenegger y, por supuesto, al liderazgo del presidente, hemos podido aprobar más de 16.000 desregulaciones. Sturzenegger tiene una tarea importante, que es tratar de hacer al país competitivo, porque de eso depende la calidad de vida que le podamos dar a los argentinos. Creo que es suficiente como para sostener que nuestro ministro claramente tiene el respaldo no solo del Presidente de la Nación, sino también de todo el Gobierno”, concluyó.

Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli - Casa Rosada - federico sturzenegger
Federico Sturzenegger (RS Fotos)

En conferencia, el Vocero debió aclarar otra cuestión que, esta vez, adquirió mayor notoriedad pública a través de un furcio propio. Ravier admitió la situación ante medios de la provincia de La Pampa: señaló que una parte de los impuestos que alimentan el SisVial es dispuesta por el Ministerio de Economía para “lograr el equilibrio fiscal”, aunque no pudo precisar qué porción queda efectivamente destinada al mantenimiento de las rutas. La ley que regula el fideicomiso establece que los fondos deben destinarse de forma exclusiva a la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial nacional.

Al interior del Gobierno vieron cómo el caso creció a partir de que se conocieran esas declaraciones del funcionario a El Diario de La Pampa, de la provincia donde estuvo este fin de semana participando de actividades políticas y académicas con intención de posicionarse como el dirigente libertario con más chances de candidatearse para la gobernación. “Tiene una efectividad bárbara: una cagada por salida, la clava al ángulo cada vez que habla”, afirmó en relación al desempeño del vocero, uno de los principales estrategas comunicacionales del oficialismo.

Según pudo relevar Infobae, esa disconformidad es compartida por muchos de los responsables de la comunicación de áreas relevantes del oficialismo, pero no buscan ni siquiera expresarlo en reuniones de alto vuelo porque saben que tiene el apoyo absoluto de Milei.

El Sistema Vial Integrado (SisVial) se encuentra en el centro de una polémica que involucra al Gobierno por una acusación de presunto desvío de fondos que fue denunciado en la Justicia. Según reveló el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, entre enero de 2024 y mayo de 2026 el fideicomiso recaudó $1,503 billones de pesos —provenientes de una porción del impuesto a los combustibles líquidos— pero solo destinó $394.406 millones a obras viales, lo que representa una tasa de subejecución del 73,8%. El resto quedó colocado en plazos fijos, títulos públicos y una cuenta corriente, sin llegar al asfalto.

Al respecto, Ravier no se aclaró sus dichos y se limitó a aclarar que “lo más importante que está detrás de este tema de las rutas nacionales es el cambio de paradigma, de una situación heredada a la situación presente”. Así, caracterizó a la primera como un sistema en el que los pagadores de impuestos “le daban un dinero a Vialidad Nacoinal y eso debería haber llevado a que las rutas nacionales estén en buen estado y eso no ocurrió”.

SIGEN, VIALIDAD, RUTA NACIONAL 34
El Sistema Vial Integrado (SisVial) se encuentra en el centro de una polémica que involucra al Gobierno por una acusación de presunto desvío de fondos que fue denunciado en la Justicia

Sobre el panorama actual, indicó que el ministro de Economía, Luis Caputo, lleva adelante “un proceso de transformación donde las rutas no se hacen con el dinero de los pagadores de impuestos, sino con inversiones privadas”. También enfatizó los acuerdos arribados con provincias para que se hagan cargo de la administración de las rutas nacionales que atraviesan sus distritos -solo se llegaron a dos acuerdos, con Santa Fe y San Juan-.

Ravier fue consultado dos veces en la ronda de cinco preguntas preestablecidas. En la primera, desistió de responder las diversas aristas que abordaba la consulta porque el Vocero solo está dispuesto a contestar una pregunta por periodista; ni siquiera cuando estas se enfocan en la misma temática. Al ser repreguntado por considerarse que no había respondido la totalidad de las preguntas, marcó: “Por supuesto que se cumple la ley. El dinero del Impuesto a los Combustibles está yendo al bacheo de las rutas nacionales”, concluyó hacia el final de la conferencia.

La subejecución fue especialmente pronunciada en 2024, cuando solo se aplicó el 11,3% de lo recaudado. En 2025, un año electoral con mayor tensión legislativa, el porcentaje subió al 39%, pero volvió a caer al 18,5% entre enero y mayo de 2026. Al cierre de ese período, más de $1 billón permanecía colocado en instrumentos financieros o inmovilizado en una cuenta corriente.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz radicó una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunta malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La legisladora de Unión por la Patria también señaló en su presentación un caso concreto: las obras sobre las rutas nacionales 3 y 5 en la provincia de Buenos Aires, financiadas parcialmente con un préstamo de la CAF, que requieren un aporte de contraparte local del 30%, pero cuya ejecución fue del 0% durante 2024 pese a la disponibilidad de fondos del SisVial.

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