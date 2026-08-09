México retiene campeonato del Premundial Sub- 20 Concacaf tras vencer a Estados Unidos

La Selección Nacional Sub-20 de México conquistó el título del Campeonato de la Concacaf tras imponerse 2-0 a Estados Unidos en la final disputada en el Estadio Ciudad de México. El recinto, conocido como el Coloso de Santa Úrsula, registró una destacada presencia de aficionados que alentaron de manera constante al conjunto tricolor durante todo el encuentro.
El marcador se abrió al minuto 28, cuando Cristóbal Alfaro anotó de cabeza. El balón superó la línea de gol pese a los esfuerzos de la defensa estadounidense por evitar el tanto. Poco antes del descanso, el estadounidense Chris Applewhite fue expulsado tras una falta que cortó una clara oportunidad de gol; la decisión del árbitro central se produjo después de consultar el VAR.
En la segunda mitad, el equipo dirigido por Álex Diego amplió la ventaja nuevamente a través de Cristóbal Alfaro, quien aprovechó un tiro de esquina y un error del guardameta rival para marcar de cabeza su segundo gol de la noche.
Con este triunfo, la Selección Mexicana Sub-20 retuvo el campeonato que había obtenido en el Premundial de 2024. Además, el equipo logró la clasificación al Mundial de la categoría tras superar a Panamá en los Cuartos de Final y aseguró su presencia en los Juegos Olímpicos tras vencer a Canadá en las Semifinales.
Así fue el minuto a minuto de Infobae:
México es campeón del Premundial Sub-20 Concacaf
MIN 90+2: se termina el partido y México se convierte en campeón de la Concacaf. Con un marcador contundente de 2 - 0.
MIN 90: se agregan dos minutos de juego, México está cerca de convertirse en campeón.
MIN 89: jugada peligrosa de Estados Unidos, amenazaron la portería mexicana pero se mantiene el cero.
MIN 83: México está buscando el tercer tanto para finiquitar el partido, han aniquilado el ataque de los norteamericanos.
Valenzuela perdonó el tercero de México
MIN 75: tras los cambios de México, Valenzuela se encontró con el esférico y lanzó un disparo peligroso a portería que casi significaba el tercero del juego.
¡Goooooooooooooooooool de México!
MIN 69: Cristóbal Alfaro marcó un doblete que estaría asegurando el título de México en Concacaf Sub-20, tras un error defensivo del portero, el jugador aprovechó para rematar a portería y con ello firmar la segunda anotación.
Cambios en la alineación de México
MIN 60: el Tri hace cambios, salen Hugo Camberos y Diego Ramírez. Entran: Aldahir Valenzuela y Luis Gamboa
Jugada de peligro de EEUU
MIN 58: Liceaga tuvo que reaccionar para evitar una jugada peligrosa de los norteamericanos.
MIN 54: jugada peligrosa de Carlos Hernández, con un remate que pasó muy cerca de la portería amenazó el arco rival. Fue la oportunidad más clara de la selección para marcar el segundo del encuentro.
MIN 49: jugada peligrosa de México, en el reinicio de las actividades, el conjunto nacional salió a presionar para buscar el segundo gol