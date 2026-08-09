México retiene campeonato del Premundial Sub- 20 Concacaf tras vencer a Estados Unidos

Jugadores de México celebran este domingo tras ganar la final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf ante Estados Unidos en el estadio Azteca. EFE/ Mario Guzmán

La Selección Nacional Sub-20 de México conquistó el título del Campeonato de la Concacaf tras imponerse 2-0 a Estados Unidos en la final disputada en el Estadio Ciudad de México. El recinto, conocido como el Coloso de Santa Úrsula, registró una destacada presencia de aficionados que alentaron de manera constante al conjunto tricolor durante todo el encuentro.

El marcador se abrió al minuto 28, cuando Cristóbal Alfaro anotó de cabeza. El balón superó la línea de gol pese a los esfuerzos de la defensa estadounidense por evitar el tanto. Poco antes del descanso, el estadounidense Chris Applewhite fue expulsado tras una falta que cortó una clara oportunidad de gol; la decisión del árbitro central se produjo después de consultar el VAR.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Álex Diego amplió la ventaja nuevamente a través de Cristóbal Alfaro, quien aprovechó un tiro de esquina y un error del guardameta rival para marcar de cabeza su segundo gol de la noche.

Con este triunfo, la Selección Mexicana Sub-20 retuvo el campeonato que había obtenido en el Premundial de 2024. Además, el equipo logró la clasificación al Mundial de la categoría tras superar a Panamá en los Cuartos de Final y aseguró su presencia en los Juegos Olímpicos tras vencer a Canadá en las Semifinales.

Así fue el minuto a minuto de Infobae: